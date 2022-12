Robbanás Budapesten: már halálos áldozata is van a karácsonyi tüzeknek

Robbanás történt egy fővárosi, XVIII. kerületi, Lea utcai családi ház kazánhelyiségében hétfőn - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Szintén a katasztrófavédelem közleménye, hogy december 26-án reggel fél nyolc körül érkezett a jelzés, amely szerint Kunmadarason kigyulladt egy családi ház. Két járművel hét tűzoltó vonult a Frangepán Miklós utcai helyszínre, ahol egy 80 négyzetméteres családi ház égett.

A ház 20 négyzetméteres nappalija égett teljes terjedelmében, egy helyen még a födém is beszakadt. A tűzoltóknak az oltáshoz meg kellett bontaniuk a tetőt, fél órán át küzdöttek a lángokkal. Oltás közben egy holttestet találtak az épületben. A házból három gázpalackot is kihoztak, megelőzve ezzel, hogy felrobbanjanak. A helyszínen egy kutya is volt, nem esett baja, a tűzoltók értesítették az állatvédőket, akik biztonságba helyezik.

A tűz pontos keletkezési helyét, idejét és okát tűzvizsgálat fogja feltárni.

Kisdi Máté tájékoztatása szerint robbanás történt egy XVIII. kerületi ház kazánhelyiségében, amely miatt egy körülbelül hat négyzetméteres válaszfal kidőlt. A fővárosi hivatásos tűzoltók négy embert kísértek ki az épületből, akik a helyszíni információk szerint nem sérültek meg. A szóvivő hozzátetette: a helyszínre érkeztek a társhatóságok és a gázszolgáltató munkatársai is.