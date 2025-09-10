Váratlan hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre kevés háztulaj számított

A fűtési szezon közeledtével ismét sok család keresi a megfizethető tűzifát. Miközben az apróhirdetésekben hatalmas szórás látható az árakban, az Egererdő Zrt.-nél stabil, átlátható árakon kínálják a keménylombos és puhafát – de nem mindegy, milyen formában vásároljuk!

Nyár végén, ősz elején megszaporodnak a tűzifát kínáló hirdetések, de az árak nagyon eltérőek lehetnek. Az apróhirdetésekben a méteres szálakban árult keménylombos tűzifa 25–36 ezer forint között mozog erdei köbméterenként. A kalodás, hasogatott fa ára jellemzően magasabb: 43–45 ezer forint körül van egy erdei köbméterért, míg ömlesztve kb. 30 ezer forint az átlagár - írta a Heol.hu.

Az Egererdő szerint a fa továbbra is népszerű tüzelő, a tűzifa iránti kereslet 2020 óta elég hullámzó volt, de az egész időszakra tekintve lassan, folyamatosan növekedett. 2022-2023-ban, a hatósági áras tűzifa program idején, 70-75 százalékkal megnőtt a kereslet. Ezt a mennyiséget azonban sokan betárolták, így a kereslet 2023 év végén és 2024 elején drasztikusan visszaesett, a 2020-as szintre zuhant vissza. Tavaly év végére ismét növekedett a forgalom, a korábban felhalmozott készletek csökkenése miatt.

Tapasztalatuk szerint a lakosság 8-10 százalékkal vásárolt többet idén, mint 2024 hasonló időszakában. A társaság egyébként tavaly év közepén 35 ezerről 33 ezerre mérsékelte a tűzifa egységárát.

Az Egererdő Zrt. augusztus 15-én kezdte meg az idei fakitermelést. A munkát mindig a 10 évre szóló körzeti erdőtervek alapján végzik, amelyeket a természetvédelmi kezelőkkel és hatóságokkal egyeztetnek. Az erdészet nemcsak tűzifát, hanem brikettet és aprítékot is kínál, utóbbit elsősorban intézmények – például kórházak, idősotthonok – használják.

Az Egererdő Zrt. egységárai idén az alábbiak szerint alakulnak: a keménylombos rönkfa 33 ezer forint erdei köbméterenként, Gyöngyösön ennél magasabb, 38,5–40 ezer forint. A puhafák és a fenyő olcsóbb. A darabolt és hasogatott tűzifát az erdészet mázsában értékesíti: egy erdei köbméternyi tűzifa fajtától függően 8–10 mázsát nyom, nedves állapotban akár 11–12 mázsát is.