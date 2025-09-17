Szeptember a szerelmes gímbikák hónapja, ilyenkor hangos tőlük az erdő. A szarvasbőgés hallgatása egészen kivételes élmény – most ti is belehallgathattok ebbe a különleges őszi...
Vízhiány: csőtörés miatt reggelre teljesen leállt a vízszolgáltatás a vidéki városban
Csőtörés miatt egész Lajosmizse területén nincs víz szerda reggel. Cikkünkből kiderül, meddig tartanak a helyreállítási munkálatok.
Szerda reggel csőtörés miatt az egész városban megszűnt a vízszolgáltatás. A Bácsvíz szakemberei már a helyszínen dolgoznak, és várhatóan 9:30-ra helyreáll a szolgáltatás. A Bácsvíz Zrt. közleménye szerint a hiba a vízműtelepen történt szerda hajnalban, 4:54-kor.
A csőtörés miatt a víztorony tartalék készlete elfogyott a reggeli csúcsidőre, így a város teljes területén nincs víz. A Bácsvíz szakemberei már a helyszínen dolgoznak, és várhatóan 9:30-ra helyreáll a szolgáltatás.
Siófokon egyre nagyobb problémát jelentenek a kóbor macskák, és az állatvédők szerint az etetés önmagában már nem elég.
Ha szeptember végén, október elején a megfelelő talajba és megfelelő mélységbe kerülnek a hagymák, tavasszal korábban és bőségesebb terméssel hálálják meg a gondoskodást.
Ez a cikk segít abban, hogy a tulipán ültetés és gondozás sikeres legyen, akár kertben, akár cserépben szeretnénk tavaszi virágözönt varázsolni.
A kedves történetet az állatkert osztotta meg a pécsiekkel. Ahogy írják, a két bagoly még egész kicsi fiókaként került ki a fészekből. Most végre valóban...
Nincs más megoldás, teljes lecsapolással lehet kiirtani az invazív vízitököt a Holt-Marosból, különben elpusztul az őshonos élővilág.
Kisbéren új fordulatot vett a bűzper: a bíróság közel 200 milliós sérelemdíjat ítélt meg a sertéstelep közvetlen közelében élőknek, a probléma viszont továbbra sem oldódott...
Most jött a hír: szeptember 15-ét követően a szezonon kívüli parkolási rend lépett életbe Siófokon. Mutatjuk a részleteket!
Új gigaberuházás miatt forrnak az indulatok a Balatonnál: természetvédelmi területet dózerolnának le?
Szigligeten vita bontakozott ki egy új, száz férőhelyes kikötő terve körül, amelyet a település védett öblébe építenének.
Így kereshetsz ezreket egy kirándulás alatt: lábaid előtt hever az ősz kincse, csak le kell hajolni érte
Egy kisebb táskányi vadgesztenyével akár hónapokig megúszhatjuk a mosópor-vásárlást, de mutatunk egy receptet is, amivel sampont is készíthetünk belőle.
Nem mindennapi látvány fogadta a Bácskában, a Tiszához kapcsolódó Jegricska partján horgászókat: apró, színes trópusi halak úszkáltak a vízben.
Gyermekkorunk kedvenc retro fogásai közé tartozik a nudli, amit sokan angyalbögyörő néven ismerünk: máris mutatjuk, hogyan készítheted el házilag ezt a filléres, egyszerű ételt.
Évek óta az ingázó magyarok Mekkája Sopron, de lassan az egész nyugati határrészre is ki lehetne tenni a megtelt táblát: rengetegen költöznek a Szigetközbe és...
Nem minden buszmegálló egyformán unalmas! Sárazsadányban egy váróhely igazi retro élménnyé varázsolja a várakozást. Nektek bejön?
Ha épp Debrecenbe tartasz, indulj el éhesen és bulira készen: vasárnapig minden a gasztronómiáról és a zenéről szól a Nagyerdőn. Startol a Debreczeni Zamat Fesztivál!
Új ipari csarnokot építenek a Békés vármegyei Újkígyóson 225 millió forint uniós támogatásból.
Hiába hoztak némi enyhülést az elmúlt napok zivatarai, az aszály súlyos nyomot hagyott a Balatonnál: Balatonbogláron készült fotók mutatják, mennyire visszahúzódott a tó.
Évek óta bolt nélkül élnek Szátok lakói, és hiába reménykedtek a Magyar Falu Program támogatásában, ma már csak egy romos épület és szeméthalom emlékeztet az...
Ősz, Balaton, fügés finomságok – kell ennél jobb? Októberben újra megrendezik a Füge Fesztet a badacsonytomaji strandon. Hozzuk a részleteket is!
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.