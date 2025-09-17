2025. szeptember 17. szerda Zsófia
vízcsap forró vízgőzzel, közeli nézet
HelloVidék

Vízhiány: csőtörés miatt reggelre teljesen leállt a vízszolgáltatás a vidéki városban

HelloVidék
2025. szeptember 17. 09:18

Csőtörés miatt egész Lajosmizse területén nincs víz szerda reggel. Cikkünkből kiderül, meddig tartanak a helyreállítási munkálatok. 

Szerda reggel csőtörés miatt az egész városban megszűnt a vízszolgáltatás. A Bácsvíz szakemberei már a helyszínen dolgoznak, és várhatóan 9:30-ra helyreáll a szolgáltatás. A Bácsvíz Zrt. közleménye szerint a hiba a vízműtelepen történt szerda hajnalban, 4:54-kor.

A csőtörés miatt a víztorony tartalék készlete elfogyott a reggeli csúcsidőre, így a város teljes területén nincs víz. A Bácsvíz szakemberei már a helyszínen dolgoznak, és várhatóan 9:30-ra helyreáll a szolgáltatás.
Címlapkép: Getty Images
