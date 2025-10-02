Ez 19. századi neoreneszánsz kastély nemcsak építészeti ritkaság, hanem egy hollywoodi karriert befutott magyar színész, Huszár Pufi egykori otthona is volt.
Már sosem lesz ősz: mégis, meddig marad itt a téli hidegbetörés?
Erős széllel, maximum hat fokos hőmérséklettel kell számolnunk a hét maradék napjain.
Csak lassan melegszik az idő az ország területén, és úgy tűnik, tíz fok feletti hőmérsékletre mostanában már nem számíthatunk - ez derül ki a met.hu előrejelzéséből. Csütörtökön a gomolyfelhőkből csak elvétve fordulhat elő futó zápor, majd pénteken és szombaton a nap első felében az Alföld keleti, délkeleti tájain fordulhat elő gyenge csapadék.
Az északias szelet még pénteken is sokfelé kísérik erős széllökések. A hőmérséklet az elmúlt napokhoz hasonlóan napközben 12-17 fok között, éjszakánként pedig 0 és +6 fok között alakul majd. Talajmenti fagyokra az Alföld kivételével pénteken és szombaton is számítani lehet.
Szombat este nyugat, északnyugat felől egy frontrendszer érkezik, egyre többfelé elered az eső, és vasárnap délutánig jellemzően 2-5 mm közötti csapadék valószínű. A jövő hét első felében csak kevés helyen fordulhat elő gyenge eső, zápor, inkább száraz idő lesz a jellemző kismértékben emelkedő hőmérsékletekkel. Éjszakánként már vasárnaptól megszűnnek a talajmenti fagyok, többnyire 5-10 fok közé hűl le a levegő, napközben pedig 15-20 fok közé emelkedik a hőmérséklet, szerdán pár fokkal melegebb is lehet.
Az Otthon Start program kapcsán készült friss szavazás szerint a piaci szereplők többsége a következő egy évben a kínálat csökkenésére számít Budapesten és környékén.
Egy friss becslés szerint 2025 szeptemberében 13 426 lakóingatlan cserélt gazdát Magyarországon.
Az ingatlan.com elemzése szerint a kereslet havi alapon ugyan enyhén mérséklődött, de éves szinten még mindig látványos, 34 százalékos növekedést mutatott.
Augusztusban mindössze 105,7 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel-szerződést a magyarok, ami óriási visszaesés a júliusi 141,9 milliárd forintos összeghez képest.
Augusztusban még a kivárás jellemezte a lakáshitelezést, mivel a piac a szeptemberben elindult 3 százalékos Otthon Start hitel bevezetésére várt.
Fontos, hogy a nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül!
A Pénzcentrum megvizsgálta, mely szabályok változtak október 1-től, valamint hogy milyen korábbi szabályokat érdemes észben tartani.
Abony város is élne az önrendelkezési jogával, beköltözési pénz megfizetésére kötelezné a beköltözni vágyókat.
A kereslet még a legmerészebb szakértői várakozásokat is felülmúlja: mi lesz itt?
Az önkormányzatok az így befolyó összegeket saját feladataik ellátására fordíthatják.
Lakásvásárlás vagy bérlés előtt egyre többen veszik figyelembe nemcsak az ingatlan árát, hanem a mindennapi közlekedés időigényét is.
A fűtésszámla komoly teher lehet 2025-ben is, ezért érdemes megismerni azokat a trükköket, amelyekkel spórolhatunk, miközben az otthon melege sem vész el.
Terény önkormányzata a helyi önazonosság védelméről szóló törvény alapján korlátozta a településre való beköltözést.
legnagyobb kihívást jelenleg a gyenge kínálat jelenti, ezért szaladtak el az árak.
Az önkormányzatnak sikerült tárgyalásokat kezdenie a MOHU-val, melynek eredményeként október 1-re és 2-ra pót lomtalanítási napokat sikerült kieszközölniük.
Csorba Dániel ingatlanos a TikTokon arról beszélt, hogy a 3%-os hitel valójában sokkal több embernek árt, mint amennyinek használ.
A szakértők szerint az Otthon Start hitel számításánál mindig az értékbecslő által megállapított nettó alapterületet veszik figyelembe.
Megnéztük Kelet-Magyarországon a legolcsóbb és a legdrágább újépítű lakásokat, amelyek megfelelnek az Otthon Start Programnak.
