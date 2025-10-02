Már sosem lesz ősz: mégis, meddig marad itt a téli hidegbetörés?

Erős széllel, maximum hat fokos hőmérséklettel kell számolnunk a hét maradék napjain.

Csak lassan melegszik az idő az ország területén, és úgy tűnik, tíz fok feletti hőmérsékletre mostanában már nem számíthatunk - ez derül ki a met.hu előrejelzéséből. Csütörtökön a gomolyfelhőkből csak elvétve fordulhat elő futó zápor, majd pénteken és szombaton a nap első felében az Alföld keleti, délkeleti tájain fordulhat elő gyenge csapadék.

Az északias szelet még pénteken is sokfelé kísérik erős széllökések. A hőmérséklet az elmúlt napokhoz hasonlóan napközben 12-17 fok között, éjszakánként pedig 0 és +6 fok között alakul majd. Talajmenti fagyokra az Alföld kivételével pénteken és szombaton is számítani lehet.

Szombat este nyugat, északnyugat felől egy frontrendszer érkezik, egyre többfelé elered az eső, és vasárnap délutánig jellemzően 2-5 mm közötti csapadék valószínű. A jövő hét első felében csak kevés helyen fordulhat elő gyenge eső, zápor, inkább száraz idő lesz a jellemző kismértékben emelkedő hőmérsékletekkel. Éjszakánként már vasárnaptól megszűnnek a talajmenti fagyok, többnyire 5-10 fok közé hűl le a levegő, napközben pedig 15-20 fok közé emelkedik a hőmérséklet, szerdán pár fokkal melegebb is lehet.