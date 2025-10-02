2025. október 2. csütörtök Petra
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Pár keres egy ingatlanügynök hirdetését egy ház, lakás vagy lakás megvásárlására vagy bérlésére.
Otthon

Ettől retteg most több millió magyar: nem tudják kivédeni, pedig fontos lenne

Pénzcentrum
2025. október 2. 11:02

Az ingatlan- és hitelpiaci döntéseket Magyarországon bizonytalanság, félelem és szorongás övezi. Szinte alig vannak olyanok, akik nem számítanak nehézségekre ingatlanvásárlás-, vagy eladás során, különösen az első lakást vásárlók között.

A magyarok ma is egyértelműen tulajdonláspártinak tekinthetők: a Duna House kutatása során megkérdezettek 86%-a maximálisan egyetértett azzal, hogy a saját ingatlan biztonságot nyújt, 74%-uk pedig mindig is saját lakás vásárlásában gondolkodott. Eközben viszont a válaszadók közül 10-ből 9-en nehézségekre számítanak ingatlanvásárlás és -eladás során is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vásárlók körében az elképzelt vételárú (56%) és állapotú (42%) ingatlan megtalálása, valamint az alkufolyamat (37%) jelentik a legnagyobb kihívást. Az eladók esetében pedig leginkább az elképzelt kínálati áron (69%) és időtávon belül (68%) történő eladás, továbbá az eladási folyamatot negatívan befolyásolható piaci trendek (61%) okoznak fejfájást. A bizonytalanság és az álmatlan éjszakákat okozó szorongások mellett pedig nem meglepő, hogy sokan a hozzájuk legközelebb állókhoz fordulnak.

Kutatásunk szerint ingatlanügyekben az emberek családtagjaik és barátaik véleményére támaszkodnak, és csak utánuk következnek az ingatlanszakértők. Sőt még kapcsolódó finanszírozási kérdésekben is szülők, nagyszülők, testvérek és egyéb rokonok „előzik” a pénzügyi tanácsadót

– mondta Megyeri Dániel, a Duna House marketing- és PR vezetője.

Az elmúlt 3 évben ingatlanügyletet bonyolítók megközelítőleg fele vette igénybe profi ingatlan- és pénzügyi szakértő segítségét, holott ez az arány például az Egyesült Államokban meghaladja a 90%-ot. A családi konzultációk ennyire meghatározó jelenlétére alapozva fontos, hogy a véleményeket és benyomásokat kiegészítve alakítsunk ki olyan környezet, amelyben egyre nagyobb szerepet kaphatnak a felkészült szakértők. Minden élethelyzetben. Az Otthon Start Program miatt ráadásul több tízezer első lakást vásárló jelenik meg az ingatlanpiacon, akiknek ugyancsak empatikusan, az érzelmi terheiket is figyelembe véve kell megmutatnunk a megnyugtató kiutat a lakáspiaci trendek, az adminisztráció, a finanszírozás és a szabályozások útvesztőiből

- tette még hozzá Megyeri Dániel.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Duna House kutatása szerint az első lakást vásárlók 56%-a szerint az ingatlanvásárlás bonyolult folyamat (ami az egyik legmagasabb arány a vizsgált élethelyzetek között), és körükben a legnagyobb (83%) azok aránya, akik úgy érzik, hogy sokkal nehezebb ma hozzájutni saját lakáshoz, mint régebben. Közöttük a teljes vizsgálati mintához képest azok is többen vannak, akik a finanszírozási kérdésekkel kapcsolatban is kifejezetten borúlátók (41% a 34%-hoz képest), holott 43%-uk a lakáspiaccal kapcsolatos híreket is igyekszik rendszeresen követni.

Döntési paralízis, hibázástól és hosszú távú elköteleződéstől való félelem. Megfelelési kényszer és FOMO. Költözés mint új életszakasz kezdete. Életünk legnagyobb vagyontárgya esetében legalább annyira fontos a pszichológiai és érzelmi támogatás, mint a tanácsadói segítség

– mondta Fuller Bianka pszichológus, aki egy együttműködés keretein belül videósorozatot is készít a lakásvásárlás és költözés különböző aspektusairól.
 
Az ingatlan- és hitelpiacon végbemenő turbulens változások miatt az első lakást vásárlók számára különösen nagy problémát jelent még a helyes időzítés (vagyis a megfelelő ingatlanpiaci időszak) megtalálása, továbbá a licitek, alkuk miatt kialakult érzelmi és időnyomás is. Tartanak attól, hogy nem a megfelelő ingatlannál kötnek ki, ezért is igénylik a megfelelő támogatást.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakáshitel #lakásvásárlás #ingatlan #duna house #ingatlanpiac #szorongás #ingatlanvásárlás #bizonytalanság #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:32
11:02
10:45
10:34
10:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 2.
Új boltlánccal tarolná le a Tesco Magyarországot: fű alatt nyílt meg az első diszkontverő
2025. október 1.
Kereskedelmi Szövetség: 100 forint eladáson 40 fillért buknak a boltok, tarthatatlan a helyzet
2025. október 2.
Elképesztő dolog derült ki a Covid-fertőzésekről: filléres megoldás jelenthet igazi védelmet
2025. október 1.
Hatalmas pofon várja a magyar családokat a boltok kasszáinál: még nincs vége a megpróbáltatásaiknak
2025. október 1.
Így ürítik ki seperc alatt a magyarok bankszámláit is: rémisztő az új módszer, nyomot se hagynak
NAPTÁR
Tovább
2025. október 2. csütörtök
Petra
40. hét
Október 2.
A mosoly világnapja
Október 2.
Az erőszakmentesség világnapja
Október 2.
A rákot túlélők és megsegítésük világnapja
Október 2.
A sztómások világnapja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Rengeteg magyar háztulaj kerítését ítélhetik bontásra: kevesen tudnak erről a szabályról, komoly pénzt fizethetnek
2
2 hete
Máris meglepő fordulatot hozott az Otthon Start: ezzel bizony sok magyar nem számolt
3
2 napja
Brutál pusztítást végzett az Otthon Start program: három részre szakadt az ingatlanpiac
4
2 hete
Fájó milliókat bukott, aki így adott el lakást az utóbbi időben: rengetegen sétáltak bele a csapdába
5
1 hete
Rendkívüli! Tényleg kivezetik a 3%-os Otthon Start hitelt a választások után? Megszólalt az államtitkár
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelminősítés
A nemzetközi hitelminősítő intézetek a hosszú lejáratú adósságok esetében betűsorozatokkal jelzik egy hitelfelvevő kockázati besorolását. A besorolás iránytű annak meghatározásához, hogy a befektető mekkora tartalékot képezzen az adott befektetés mellé. A Moody's besorolása: Aaa -legjobb, Aa, A, Baa, Ba, b, Caa, Ca, C- a legrosszabb.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 2. 10:04
Elképesztő dolog derült ki a Covid-fertőzésekről: filléres megoldás jelenthet igazi védelmet
Pénzcentrum  |  2025. október 2. 08:45
Nyugdíjkorrekció 2025: kiderült az igazság a novemberi nyugdíjemelésről, itt a rendelet!
Agrárszektor  |  2025. október 2. 11:28
Hihetetlen számok a németeknél: ezzel a gyümölccsel nem lőttek mellé