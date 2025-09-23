Új szabályok élesedtek a fúrt kutak kapcsán: erről jó tudni, simán lehet, hogy a tiéd engedélyköteles

A Sonline.hu beszámolója szerint jelentős következményekkel járhat, ha valaki engedély nélkül létesít új kutat. Az alapbírság az építmény értékének akár 80%-át is elérheti, míg jogtalan vízhasználat esetén a büntetés mértéke akár 1 millió forint is lehet.

Jáger Gábor, Babócsa polgármestere a portálnak elmondta, hogy egy új kút fúrásának költsége sok gazda számára megfizethetetlen lehet. A szakértői díjak gyakran meghaladják a 100 ezer forintot, ezekkel a papírokkal látják el a hatóságot az engedélyezés során. Egy 20 méteres kút fúrása, amely kisebb területek öntözésére alkalmas, körülbelül 400–500 ezer forintba kerülhet. „Egyre inkább úgy tűnik, hogy ez egy úri passzióvá válik” – tette hozzá a településvezető.

A lap szerint a kormány nemrégiben tervezetet tett közzé, amely újraszabályozza a mezőgazdasági célú kutak engedélyezését, összhangban a 2021 óta hatályos vízgazdálkodási törvénnyel. Az új szabályozás szerint a kutak létesítése, üzemeltetése és megszüntetése az öntözési igazgatási szerv és az agrárminiszter hatáskörébe kerül, az eljárásban részt vevő szakhatóságokat is kijelölték.

Az új előírások nem vonatkoznak a 50 méternél nem mély kutakra, amelyeket kizárólag háztartási célokra – például kerti öntözésre vagy állattartásra – használnak. Ezeknél nem szükséges vízóra felszerelése, vízkivételi díj fizetése vagy engedélyeztetés. Az ipari célú mélyfúrású kutak esetében viszont szigorú engedélyezési folyamat lép életbe.

A Sonline.hu kiemeli, hogy a változások főként a mezőgazdasági vízhasználat átláthatóságát szolgálják, és nem az átlagemberek számára jelentenek nehézséget.