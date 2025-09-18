Megszólalt a magyar ingatlanmilliárdos: komoly fejlesztéseket hozhat az Otthon Start Magyarországon

Az Otthon Start program jelentős lendületet adott a hazai ingatlanpiacnak, miközben a vásárlói igények a fenntarthatóság és energiahatékonyság irányába tolódnak. A kormányzati intézkedések és az egyszerűsített engedélyezési folyamatok új lendületet adnak a fejlesztéseknek - mondta Jellinek Dániel, az Indotek Group alapító-vezérigazgatója.

Az Otthon Start program bevezetése alapjaiban formálja át a hazai ingatlanpiacot, ösztönözve mind a keresleti, mind a kínálati oldalt. A kormányzat emellett az engedélyezési eljárások egyszerűsítésével is segíti az új projektek megvalósulását. "A siker kulcsa ma már nem pusztán az új épületek felhúzásában rejlik, hanem abban, hogy azok szervesen illeszkedjenek a helyi környezethez, és hosszú távon is értéket képviseljenek" - nyilatkozta a Portfoliónak Jellinek Dániel, az Indotek Group alapító-vezérigazgatója.

Kiemelte, hogy az Otthon Start program kiemelkedő jelentőséggel bír a hazai lakáspiac számára, hiszen Magyarországon az egy főre jutó új lakások száma évtizedek óta rendkívül alacsony. A program által meghatározott 1,5 millió forintos négyzetméterár egyfajta iránymutatásként szolgál a fejlesztők számára, akik igyekeznek ehhez igazítani kínálatukat. Ez a támogatási rendszer nemcsak az árakat szabályozza, de ösztönzi a fejlesztőket a keresletnek megfelelő lakástípusok kialakítására is.

A támogatott kategóriájú lakások iránti megnövekedett érdeklődés az egész lakáspiac aktivitását fokozza, mivel az eladók a támogatott ingatlanokból származó bevételeiket gyakran magasabb árfekvésű lakások vásárlására fordítják. A kormányzat párhuzamosan törekszik a lakásépítések felgyorsítására az engedélyezési folyamatok egyszerűsítésével, a rozsdaövezeti projektek kedvezményezésével és a nagyobb beruházások kiemelt státuszba helyezésével - mondta Jellinek Dániel.

Kifejtette: az Indotek Group fejlesztéseinek központja elsősorban Budapest, de vidéki helyszíneken is aktívan jelen vannak. A vállalat filozófiája szerint a beruházásoknak szervesen kell illeszkedniük a helyi környezetbe, valódi értéket teremtve a közösség számára. Ez magában foglalja a környék meglévő infrastruktúrájához való kapcsolódást, valamint olyan közösségi terek létrehozását, mint parkok, játszóterek vagy átjárási lehetőségek.

A cég fontosnak tartja az önkormányzatokkal való szoros együttműködést is. "Mind a vidéki, mind a fővárosi önkormányzatok nyitottak a párbeszédre" - hangsúlyozta Jellinek. Az együttműködés keretében gyakran közösen dolgoznak azon, hogy a lakóparkokhoz kapcsolódóan egyéb fejlesztések is megvalósuljanak, például óvodák, iskolák vagy rendelők felújítása.

A vásárlói preferenciák jelentősen átalakultak az elmúlt években. Míg az ár továbbra is meghatározó tényező, az Otthon Start programot igénybe vevő, jellemzően első lakásukat vásárló fiatalok számára a parkolóhely kevésbé fontos, ugyanakkor a praktikus alaprajz, a tágasabb szobák és a gyerekszoba elhelyezése kiemelt szempontok. "Az első kérdések között szerepel, hogy mennyibe fog kerülni a fenntartás, és milyen energiaforrást használ a lakás" - emelte ki a vezérigazgató.

Az Indotek Group minden projektjében kiemelt figyelmet fordít az energiahatékonyságra és a fenntartható megoldásokra. Optimalizálják a benapozottságot, redőnyökkel védenek a túlmelegedés ellen, klímaelőkészítést biztosítanak, egyénileg mérhető közüzemi költségeket alakítanak ki, és a lehető legkörnyezetbarátabb fűtési-hűtési technológiákat alkalmazzák.

A vállalatnál jelenleg közel 10 ezer lakás előkészítése zajlik különböző fázisokban. Ebből 5-6 projekt már aktívan az építkezés vagy előértékesítés szakaszába lépett, ami körülbelül 3000 lakást jelent. Ezek többségét 1,5 millió forintos négyzetméterár alatt tervezik értékesíteni. Az Indotek Group a kockázatok mérséklése érdekében diverzifikált portfóliót tart fenn, a lakóingatlan-fejlesztés mellett raktárak, logisztikai és ipari ingatlanok, szállodák, munkásszállók, bevásárlóközpontok és retail parkok terén is aktív.

A cég befektetési stratégiája anticiklikus jellegű: akkor vásárolnak, amikor mások inkább eladnak, és akkor értékesítenek, amikor a piac többsége vásárolna. "Felismerjük azokat a lehetőségeket, amelyeket mások esetleg figyelmen kívül hagynak, majd ezeket újrapozícionálva, 'leporolva' teremtünk értéket" - fogalmazott Jellinek Dániel.

Az Indotek Group két kiemelt fejlesztési irányt határozott meg a magyar piacon: a közel 10 ezer lakás előkészítése mellett a kereskedelmi ingatlanfejlesztés, különösen az Auchanhoz kapcsolódó beruházási tervek megvalósítása áll a fókuszban.

A vállalat fejlődése során a pragmatizmus mindig meghatározó alapelv maradt, ami nemcsak a stratégiai döntésekben, hanem a partnerekkel, ügyfelekkel és befektetőkkel kialakított kapcsolatokban is megmutatkozik. A kezdeti időszakban főként C kategóriás, rossz állapotú raktárak és irodaházak hasznosításával foglalkoztak, ami megalapozta azt a szemléletet, hogy a bérlőkkel és partnerekkel való kapcsolatban a kölcsönös tisztelet és bizalom a legfontosabb.

Az Indotek Group nemzetközi terjeszkedése is jelentős: "Jelenleg 12 országban vagyunk aktívak Európában" - mondta a vezérigazgató. A külföldi jelenlét alapvető stratégiai cél, mivel a magyar piac mérete hosszú távon korlátozza a növekedést, emellett lehetővé teszi a kockázat diverzifikálását. A legjelentősebb eredményeket az olasz, spanyol és lengyel piac hozza, ahol nagy allokációval rendelkeznek és további növekedést terveznek.

A nemzetközi befektetések menedzsmentje összetett csapatmunkán alapul. A külföldi irodákban helyi kollégák dolgoznak, akik jól ismerik az adott piac sajátosságait, miközben Budapestről is jelentős támogatást kapnak. A legtöbb országban nem ingatlanfejlesztést végeznek, hanem jövedelemtermelő ingatlanokat vásárolnak, amelyeket értékteremtő módon újrapozícionálnak vagy felújítanak. "A meglévő know-how-t mindig a helyi piacokra adaptálva alkalmazzuk, amely biztosítja az adott befektetés sikerességét" - hangsúlyozta Jellinek.

A marosvásárhelyi Promenada Mall bővítése és átpozicionálása jó példa a nemzetközi sikerre. A korábban középkategóriás bevásárlóközpont 2022-2023 során Plaza M néven született újjá. "A bővítés és felújítás alatt a bevásárlóközpont végig zavartalanul üzemelt" - emelte ki a vezérigazgató. A fejlesztés eredményeként a pláza a város legnagyobb bevásárlóközpontjává vált, mintegy 55 000 négyzetméteren.

Az Indotek Group számára a teljesítmény az egyik legfontosabb értékmérő. "Fontos, hogy a teljesítményt láttatni lehessen, és az hozzájáruljon a szervezet sikeréhez" - fogalmazott Jellinek Dániel. A vállalat olyan tehetségeket keres és támogat, akik képesek a megújulásra és nyitottak az új megoldásokra, hiszen a bátor innováció, a folyamatos tanulás és a kimagasló teljesítmény együttesen vezet a hosszú távú sikerhez.

