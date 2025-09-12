Lakáspiaci robbanás: 13 éve nem volt ekkora kereslet, brutál az áremelkedés Budapesten

2025 augusztusát az Otthon Start Program hatásai dominálták. Extrém magas keresletet hozott és a piac egészét felpezsdítette: a tranzakciószám egy hónap alatt 20%-ot ugrott, az árak meredeken emelkedtek, a kereslet összetétele pedig a fiatal és első lakást vásárló vevők irányába tolódott el. Bár a hitelezés átmenetileg mérséklődött, az előttünk álló hónapokban a program miatt hatalmas hitelpiaci robbanás várható.

Augusztusban 11 369 tranzakció zárult le, ami 19,8%-kal magasabb a júliusinál, és 2020 óta a legerősebb augusztusi érték. A keresletet erősen fűtötte az Otthon Start Program, amely egyszerre ösztönözte a jogosultakat a piacra lépésre és a jogosulatlanokat az adásvételi döntések előrehozatalára.

A jelzáloghitel-piac ezzel szemben átmenetileg megtorpant: a 120 milliárdos volumen havi szinten 11,1%-os csökkenést mutatott, mivel sokan kivártak a kedvezményes hitel miatt. A trendek mögött tehát ugyanaz az ösztönző áll, és a piac a következő hónapokban új rekordokat érhet el - áll a Duna House közleményében

Árak és alku: szűkülő mozgástér

A budapesti lakáspiacon látványos áremelkedés zajlott az elmúlt 1 évben: a belvárosi téglaépítésű lakásoknál 44%-os éves növekedés látszik az átlag lakásárak tekintetében, míg Budán és Pesten 13, illetve 20%-os volt a növekedés.

Panellakásoknál kisebb mértékű, de szintén erőteljes emelkedés következett be (Buda: 1,25M Ft/m², Pest: 1,09M Ft/m²). Vidéken a nagyobb értékű, 50 millió forint feletti lakások piaci aránya nőtt, különösen Pest vármegyében.

Az alku mozgástere Budapesten minimálisra, mindössze 1-2%-osra szűkült, ami szintén a kiélezett keresleti helyzetet tükrözi. Vidéken viszont volt még lehetőség alkura, ingatlantípustól függően 3-6%-ot is engedtek a tulajdonosok.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kereslet: 13 éves rekord és területi preferenciák

A Duna House keresletindexe 13 éves csúcsra, 110 pontra ugrott, ami egyértelműen az Otthon Start közvetlen hatásának tekinthető. Az érdeklődés koncentrált maradt: a XIII. kerület továbbra is vezet (25,4%), azt Zugló és a XI. kerület követi.

A vevői profilban Budapesten a fiatalabb, első lakásukat vásárlók térnyerése látszik: arányuk egy év alatt 23%-ról 36%-ra ugrott. Ez összhangban van a program céljaival, amely a fiatal otthonteremtőket erősíti. Vidéken eközben a 30-40 évesek domináltak, szintén magas első lakás vásárlási aránnyal (32%).

Eladói oldal: befektetések értékesítése előtérben

Mind Budapesten, mind vidéken nőtt a korábbi befektetések értékesítésének aránya (Budapesten 41%, vidéken 26%). A nagyobb otthonba költözés háttérbe szorult, ami a gyorsan emelkedő árak és a beszűkülő kínálat következménye lehet.