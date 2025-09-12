A várakozásokkal ellentétben az Otthon Start program egyelőre nem hozott fordulatot az albérletpiacon.
Lakáspiaci robbanás: 13 éve nem volt ekkora kereslet, brutál az áremelkedés Budapesten
2025 augusztusát az Otthon Start Program hatásai dominálták. Extrém magas keresletet hozott és a piac egészét felpezsdítette: a tranzakciószám egy hónap alatt 20%-ot ugrott, az árak meredeken emelkedtek, a kereslet összetétele pedig a fiatal és első lakást vásárló vevők irányába tolódott el. Bár a hitelezés átmenetileg mérséklődött, az előttünk álló hónapokban a program miatt hatalmas hitelpiaci robbanás várható.
Augusztusban 11 369 tranzakció zárult le, ami 19,8%-kal magasabb a júliusinál, és 2020 óta a legerősebb augusztusi érték. A keresletet erősen fűtötte az Otthon Start Program, amely egyszerre ösztönözte a jogosultakat a piacra lépésre és a jogosulatlanokat az adásvételi döntések előrehozatalára.
A jelzáloghitel-piac ezzel szemben átmenetileg megtorpant: a 120 milliárdos volumen havi szinten 11,1%-os csökkenést mutatott, mivel sokan kivártak a kedvezményes hitel miatt. A trendek mögött tehát ugyanaz az ösztönző áll, és a piac a következő hónapokban új rekordokat érhet el - áll a Duna House közleményében
Árak és alku: szűkülő mozgástér
A budapesti lakáspiacon látványos áremelkedés zajlott az elmúlt 1 évben: a belvárosi téglaépítésű lakásoknál 44%-os éves növekedés látszik az átlag lakásárak tekintetében, míg Budán és Pesten 13, illetve 20%-os volt a növekedés.
Panellakásoknál kisebb mértékű, de szintén erőteljes emelkedés következett be (Buda: 1,25M Ft/m², Pest: 1,09M Ft/m²). Vidéken a nagyobb értékű, 50 millió forint feletti lakások piaci aránya nőtt, különösen Pest vármegyében.
Az alku mozgástere Budapesten minimálisra, mindössze 1-2%-osra szűkült, ami szintén a kiélezett keresleti helyzetet tükrözi. Vidéken viszont volt még lehetőség alkura, ingatlantípustól függően 3-6%-ot is engedtek a tulajdonosok.
Kereslet: 13 éves rekord és területi preferenciák
A Duna House keresletindexe 13 éves csúcsra, 110 pontra ugrott, ami egyértelműen az Otthon Start közvetlen hatásának tekinthető. Az érdeklődés koncentrált maradt: a XIII. kerület továbbra is vezet (25,4%), azt Zugló és a XI. kerület követi.
A vevői profilban Budapesten a fiatalabb, első lakásukat vásárlók térnyerése látszik: arányuk egy év alatt 23%-ról 36%-ra ugrott. Ez összhangban van a program céljaival, amely a fiatal otthonteremtőket erősíti. Vidéken eközben a 30-40 évesek domináltak, szintén magas első lakás vásárlási aránnyal (32%).
Eladói oldal: befektetések értékesítése előtérben
Mind Budapesten, mind vidéken nőtt a korábbi befektetések értékesítésének aránya (Budapesten 41%, vidéken 26%). A nagyobb otthonba költözés háttérbe szorult, ami a gyorsan emelkedő árak és a beszűkülő kínálat következménye lehet.
Tavaly augusztusban a budai oldalon a tranzakciók mindössze 15%-a tartozott a 70 millió forint feletti kategóriába, idén azonban már 61% volt ez az arány.
Az Otthon Start miatt visszaszorulnak a készpénzes vevők a XIII. kerület ingatlanpiacán
Itt az újabb őszi lomtalanítás dátum: ez a budapesti kerület készülhet, októberben viszik a lomot mind a 11 körzetben
Szintet lépett a trükközés: már nem is kertelnek, Otthon Start hitelre milliókkal drágábban adják a lakást
Beindult a trükközés az Otthon Start hitellel, egyre több eladó folyamodik kreatív megoldásokhoz, de most léptünk egy szintet.
Jól járt, aki észbekapott? Rengetegen ijedtek meg az Otthon Starttól, brutális, ami a lakáspiacon megy
A Duna House 12 éve kezdődött mérése óta a legmagasabb keresleti értékkel zárta az előző hónapot a belföldi lakáspiac.
Nem is Budapesten várható a legnagyobb ingatlanáremelkedés: fájdalmas lehet az Otthon Start következménye
Az Otthon Start Program generálta, kezdeti extrém kereslet után az ingatlanpiac normalizálódását várható.
Promóciót indít a nyugdíjas élelmiszer-utalványokhoz kapcsolódva a SPAR országszerte. Azok a vásárlók, akik legalább 5.000 forint értékben fizetnek utalvánnyal, 500 forintos kupont kapnak, amelyet az év végéig beválthatnak.