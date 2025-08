Ötszáz éve szunnyadó vulkán tört ki: 6000 méter magas füstoszlop +videó

Az orosz sajtóban megjelent felvételek a tűzhányó felett kígyózó füstoszlopot mutattak. Az amerikai Smithsonian Intézet vulkanológiai programja szerint a Kraseninnyikov vulkán utoljára 1550-ben volt aktív.

A kamcsatkai katasztrófavédelmi hatóság mintegy 6000 méter magas füstoszlopról számolt be, a kiszórt hamufelhő pedig keleti irányba, a Csendes-óceán felé mozog.

New video shows absolutely stunning footage of Krasheninnikov erupting after 600 years.



On August 2, 2025, it recorded its first-ever eruption, with ash soaring up to 5-6 km high. Scientists believe it may be linked to the recent M8.8 earthquake.



