Budapest, 2025. március 12.
Hitel

Rekordhitelekkel támadnak a magyar bankok: indulhat a roham, mindenki ezeket akarja

Pénzcentrum
2025. augusztus 26. 20:29

Az elmúlt hónapokban soha nem látott mértékben robbant be a digitális forradalom a személyi kölcsönök piacára: míg a bankok rekordösszegű, akár 15 millió forintos kölcsönökkel rukkolnak elő, addig az igénylések több mint fele már teljesen online zajlik. A Bankmonitor összeszedte, mik a legnépszerűbb hitelcélok és mely konstrukciók most a legkedvezőbbek.

A magyar hitelezés jelenleg történelmi szinten teljesít: a személyi hitelek kibocsátása 51 százalékkal nőtt éves összevetésben 2025 első negyedévében, miközben a háztartási hitelállomány éves növekedési üteme elérte a 10,9 százalékot.

A növekedés motorja jelentős részben a digitalizáció: 2024-ben már a szerződések 42%-a online került folyósításra. Ez a trend folyamatosan erősödik, mivel a digitális hitelezésnek köszönhetően a bankok új ügyfélköröket érnek el, a hiteligénylés pedig a fiatalabb generációk számára is vonzóbbá vált.

Kutatás az Otthon Start hitelről

Az Otthon Start bevezetésével kapcsolatos fogyasztói attitűdöket és várakozásokat a Bankmonitor és a Pénzcentrum közös felmérésben vizsgálja - kérjük olvasóinkat, hogy vegyenek részt a kutatásban: a felmérés célja feltérképezni, kik terveznek hitelfelvételt, milyen feltételeket tartanak a legfontosabbnak, és hogyan alakítja a program a vásárlási döntéseket. 

 Melyek a legnépszerűbb hitelcélok az ősz közeledtével?

Ősszel különösen népszerűek a következő személyi kölcsön-felhasználási célok:

  • Az otthon korszerűsítése, felújítása: A szezonváltás előtt érdemes befejezni a nyári melegben elkezdett hőszigetelést, új radiátorok beszerelését vagy napelemes rendszer kiépítését, hogy télre már valódi energia-megtakarítást élvezhessünk.
  • Autócsere és karbantartás: A nyári utazások után sokan választják a szeptemberi hónapokat arra, hogy új autót vagy használtautót vásároljanak, illetve átfogó szervizre vigyék járművüket.
  • Tanulmányok és önfejlesztés: Szeptemberben indul a tanév, a szakmai és nyelvtanfolyamok, OKJ-képzések, továbbképzések – a személyi kölcsön finanszírozásával hamarabb elindulhatnak a fejlesztések.
  • Lakberendezés és bútorvásárlás: A nyár végi kiárusításokra időzítve kedvező áron vásárolhatunk új bútort, konyhai berendezést vagy dekorációs elemeket, hogy a lakásunk még otthonosabbá váljon.
  • Adósságrendezés és költséghatékonyság: A nyári költségek után sok háztartás számvetést tart, és olcsóbb, hosszabb futamidejű személyi kölcsönnel szeretnék egyesíteni korábbi, magasabb kamatozású kölcsöntartozásaikat.

Ezek a jellemző hitelcélok jól tükrözik, hogy egy személyi hitel nem csak a váratlan kiadások fedezésére alkalmas, hanem támogatják a tudatos, előre tervezett célokat is.

Hol a legolcsóbb most 3 és 10 millió forint személyi kölcsön?

A nyár végi piaci helyzetben a Bankmonitor személyi kölcsön kalkulátora alapján az alábbi ajánlatok a legkedvezőbbek 3 és 10 millió forint hitelösszeg esetében. A táblázatban 7 éves futamidővel, havi 500 ezer forintos jövedelemmel mutatjuk a legolcsóbb személyi hitel ajánlatokat.

A legkedvezőbb személyi hitelek. Forrás: BankmonitorA legkedvezőbb személyi hitelek. Forrás: Bankmonitor

A nagy összegű, akár 10% alatti kamatozású szabad felhasználású hitelek is egyre gyakoribbak
A nagyösszegű, szabad felhasználású hitelek a korábbiaknál is népszerűbbek, sokan nagyléptékű terveik, például lakásfelújításra vagy autóvásárlásra keresnek jelentős fedezet nélküli forrásokat. Nem véletlen, hogy egyre több banknál találkozhatunk a korábbi, jellemzően 8-10 milliós hitelplafon helyett 12-15 milliós maximális összeggel is. Augusztus elejétől például a K&H Banknál is igényelhető már 15 millió forintos személyi kölcsön.

Ráadásul egyre több pénzintézet kínál kedvezőbb anyagi feltételekkel személyi hitelt. Jelenleg már öt nagybanknál érhető el kedvező, 10% alatti kamatozású fedezetlen hitel, a pontos feltételek bankonként és a vállalt jövedelmi kondícióktól függenek.

Hol érhető el nagyösszegű személyi kölcsön Magyarországon?

  • CIB Bank: Maximum 15 millió forint személyi hitel igényelhető.
  • Erste Bank: Legfeljebb 15 millió forint személyi hitel érhető el.
  • K&H Bank: Augusztus 8-tól már itt is elérhető a 15 millió forintos limit.
  • MBH Bank: Maximum 10 millió forintig lehet személyi hitelt felvenni.
  • OTP Bank: Szintén elérhető a 15 millió forintos személyi kölcsön.
  • Raiffeisen Bank: A felső határ itt 12 millió forint.
  • UniCredit Bank: Akár 15 millió forint személyi kölcsön is felvehető, de ezt a kiemelt banki partnerek alkalmazottjai tudják kihasználni; átlagos ügyfelek számára maximum 12 millió forint igényelhető.

A maximális összeg hasonló a bankoknál, a kamat, futamidő és egyéb feltételek azonban még jelentős eltéréseket mutatnak, ami miatt fontos nem csak az anyagi kondíciókat figyelembe venni igénylés előtt.

Mi várható a közeljövőben?

Augusztusban a személyi hitelek piaca olyan dinamikus fejlődést mutat, amit korábban nem tapasztalhattunk. A digitalizáció és a bankok közötti éles verseny együttesen alakít ki egy olyan környezetet, ahol a hitelfelvevők kedvező kondíciókkal és innovatív szolgáltatásokkal találkozhatnak.

Tovább gyorsuló digitalizációra lehet számítani: a bankok folyamatosan fejlesztik rendszereiket AI-alapú megoldásokkal, amelyek egyre pontosabb és gyorsabb hitelbírálatot tesznek lehetővé. További teret nyernek a mobilalkalmazások, egyre több hitel igényelhető teljes egészében mobilról, biometrikus azonosítással.

A bankok ajánlatai között ugyanakkor jelentős lehet az eltérés mind anyagiak, mind az egyéb feltételek tekintetében, ami miatt érdemes független hitelszakértői összehasonlítást indítani és szakértői segítséget kérni.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA 
Jogi nyilatkozat: A cikkben található kalkulációk adatai tájékoztató jellegűek, szerződéses ajánlatnak nem minősülnek! Az egyes konstrukciókat az adott paraméterek (termék jellege, összeg, futamidő) alapján, kalkulátorunk számításai szerinti legkedvezőbb aktuális ajánlatok figyelembe vételével választottuk ki. Az említett pénzügyi szolgáltatóktól a Net Média Zrt., mint a Pénzcentrum.hu üzemeltetője nem részesül a megjelenésükre tekintettel közvetlen díjazásban. További részletekért kattints ide!
