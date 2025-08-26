Rekordhitelekkel támadnak a magyar bankok: indulhat a roham, mindenki ezeket akarja

Az elmúlt hónapokban soha nem látott mértékben robbant be a digitális forradalom a személyi kölcsönök piacára: míg a bankok rekordösszegű, akár 15 millió forintos kölcsönökkel rukkolnak elő, addig az igénylések több mint fele már teljesen online zajlik. A Bankmonitor összeszedte, mik a legnépszerűbb hitelcélok és mely konstrukciók most a legkedvezőbbek.

A magyar hitelezés jelenleg történelmi szinten teljesít: a személyi hitelek kibocsátása 51 százalékkal nőtt éves összevetésben 2025 első negyedévében, miközben a háztartási hitelállomány éves növekedési üteme elérte a 10,9 százalékot.

A növekedés motorja jelentős részben a digitalizáció: 2024-ben már a szerződések 42%-a online került folyósításra. Ez a trend folyamatosan erősödik, mivel a digitális hitelezésnek köszönhetően a bankok új ügyfélköröket érnek el, a hiteligénylés pedig a fiatalabb generációk számára is vonzóbbá vált.

Az Otthon Start bevezetésével kapcsolatos fogyasztói attitűdöket és várakozásokat a Bankmonitor és a Pénzcentrum közös felmérésben vizsgálja

Melyek a legnépszerűbb hitelcélok az ősz közeledtével?

Ősszel különösen népszerűek a következő személyi kölcsön-felhasználási célok:

Az otthon korszerűsítése, felújítása: A szezonváltás előtt érdemes befejezni a nyári melegben elkezdett hőszigetelést, új radiátorok beszerelését vagy napelemes rendszer kiépítését, hogy télre már valódi energia-megtakarítást élvezhessünk.

Autócsere és karbantartás: A nyári utazások után sokan választják a szeptemberi hónapokat arra, hogy új autót vagy használtautót vásároljanak, illetve átfogó szervizre vigyék járművüket.

Tanulmányok és önfejlesztés: Szeptemberben indul a tanév, a szakmai és nyelvtanfolyamok, OKJ-képzések, továbbképzések – a személyi kölcsön finanszírozásával hamarabb elindulhatnak a fejlesztések.

Lakberendezés és bútorvásárlás: A nyár végi kiárusításokra időzítve kedvező áron vásárolhatunk új bútort, konyhai berendezést vagy dekorációs elemeket, hogy a lakásunk még otthonosabbá váljon.

Adósságrendezés és költséghatékonyság: A nyári költségek után sok háztartás számvetést tart, és olcsóbb, hosszabb futamidejű személyi kölcsönnel szeretnék egyesíteni korábbi, magasabb kamatozású kölcsöntartozásaikat.

Ezek a jellemző hitelcélok jól tükrözik, hogy egy személyi hitel nem csak a váratlan kiadások fedezésére alkalmas, hanem támogatják a tudatos, előre tervezett célokat is.

Hol a legolcsóbb most 3 és 10 millió forint személyi kölcsön?

A nyár végi piaci helyzetben a Bankmonitor személyi kölcsön kalkulátora alapján az alábbi ajánlatok a legkedvezőbbek 3 és 10 millió forint hitelösszeg esetében. A táblázatban 7 éves futamidővel, havi 500 ezer forintos jövedelemmel mutatjuk a legolcsóbb személyi hitel ajánlatokat.

A legkedvezőbb személyi hitelek. Forrás: Bankmonitor

A nagy összegű, akár 10% alatti kamatozású szabad felhasználású hitelek is egyre gyakoribbak

A nagyösszegű, szabad felhasználású hitelek a korábbiaknál is népszerűbbek, sokan nagyléptékű terveik, például lakásfelújításra vagy autóvásárlásra keresnek jelentős fedezet nélküli forrásokat. Nem véletlen, hogy egyre több banknál találkozhatunk a korábbi, jellemzően 8-10 milliós hitelplafon helyett 12-15 milliós maximális összeggel is. Augusztus elejétől például a K&H Banknál is igényelhető már 15 millió forintos személyi kölcsön.

Ráadásul egyre több pénzintézet kínál kedvezőbb anyagi feltételekkel személyi hitelt. Jelenleg már öt nagybanknál érhető el kedvező, 10% alatti kamatozású fedezetlen hitel, a pontos feltételek bankonként és a vállalt jövedelmi kondícióktól függenek.

Hol érhető el nagyösszegű személyi kölcsön Magyarországon?

CIB Bank: Maximum 15 millió forint személyi hitel igényelhető.

Maximum 15 millió forint személyi hitel igényelhető. Erste Bank : Legfeljebb 15 millió forint személyi hitel érhető el.

: Legfeljebb 15 millió forint személyi hitel érhető el. K&H Bank: Augusztus 8-tól már itt is elérhető a 15 millió forintos limit.

Augusztus 8-tól már itt is elérhető a 15 millió forintos limit. MBH Bank: Maximum 10 millió forintig lehet személyi hitelt felvenni.

Maximum 10 millió forintig lehet személyi hitelt felvenni. OTP Bank: Szintén elérhető a 15 millió forintos személyi kölcsön.

Szintén elérhető a 15 millió forintos személyi kölcsön. Raiffeisen Bank: A felső határ itt 12 millió forint.

A felső határ itt 12 millió forint. UniCredit Bank: Akár 15 millió forint személyi kölcsön is felvehető, de ezt a kiemelt banki partnerek alkalmazottjai tudják kihasználni; átlagos ügyfelek számára maximum 12 millió forint igényelhető.

A maximális összeg hasonló a bankoknál, a kamat, futamidő és egyéb feltételek azonban még jelentős eltéréseket mutatnak, ami miatt fontos nem csak az anyagi kondíciókat figyelembe venni igénylés előtt.

Mi várható a közeljövőben?

Augusztusban a személyi hitelek piaca olyan dinamikus fejlődést mutat, amit korábban nem tapasztalhattunk. A digitalizáció és a bankok közötti éles verseny együttesen alakít ki egy olyan környezetet, ahol a hitelfelvevők kedvező kondíciókkal és innovatív szolgáltatásokkal találkozhatnak.

Tovább gyorsuló digitalizációra lehet számítani: a bankok folyamatosan fejlesztik rendszereiket AI-alapú megoldásokkal, amelyek egyre pontosabb és gyorsabb hitelbírálatot tesznek lehetővé. További teret nyernek a mobilalkalmazások, egyre több hitel igényelhető teljes egészében mobilról, biometrikus azonosítással.

A bankok ajánlatai között ugyanakkor jelentős lehet az eltérés mind anyagiak, mind az egyéb feltételek tekintetében, ami miatt érdemes független hitelszakértői összehasonlítást indítani és szakértői segítséget kérni.

