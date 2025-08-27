2025. augusztus 27. szerda Gáspár
traditional old apartments at budapest hungary
Erre érdemes nézelődnie annak, aki belevágna az Otthon Start hitelbe: nagyon jól járhat vele

Pénzcentrum
2025. augusztus 27. 12:04

Jelenleg Budapest külső kerületeiben és a vidéki vármegyeszékhelyeken találhat új építésű lakást az, aki az Otthon Start programon keresztül venne ingatlant - derül ki a zenga.hu ingatlanhirdetési portál adataiból. A kínálat bővítése miatt új lakóparkok építésére - bizonyos feltételek teljesülése esetén - engedményeket kapnak a beruházók, így a kormány várakozása szerint a következő öt évben akár 50 ezerrel több lakás is felépülhet - derül ki a zenga.hu közleményéből.

Az Otthon Start program azok számára is megnyitja a lehetőséget, akik új építésű lakásba költöznének, igaz, a négyzetméterár-limit miatt meglehetősen szűk a kínálat Budapesten. A zenga.hu ingatlanhirdetési portál adatai szerint a fővárosban nyár végén átlagosan 1,8 millió forint feletti négyzetméteráron hirdetik az új építésű lakásokat, ami jóval a 3 százalékos hitel követelménye felett van. Főként a budai kerületek azok, ahol a magasabb árak miatt nem lehetséges az Otthon Start programos vásárlás.

“Több budai kerületben nincs a kínálatban 100 millió forint alatt új építésű lakás, de ahol van, ott is sok esetben magasabb az átlag négyzetméterár 1,5 millió forintnál, így nem lehet az Otthon Start kedvezményes hitelét felvenni. Emiatt esik ki a kínálat nagy része olyan pesti kerületekben is, mint a XIV., a XIII., vagy épp a belváros” - mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője. Hozzátette: a IV., X., XV., XVII., XVIII., XIX., XX., XXIII. kerületek még reális célpontok lehetnek.

Ahogy a vidéki vármegyeszékhelyek is, ahol az új lakásokat jellemzően 1 millió forint alatti négyzetméteráron kínálják a beruházók, így azok könnyebben beilleszthetők az Otthon Start feltételeibe. Ugyanakkor Debrecenben, Pécsen, Szegeden és Székesfehérváron a beruházók 1–1,4 millió forintos négyzetméterárakkal számolnak, de még ez is megfelel az Otthon Start négyzetméterár-kritériumának.

Itt épülhetnek új lakások

A következő években bővülhet az Otthon Startos új építésű lakások köre, ugyanis nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá minősítik azokat az ingatlanfejlesztéseket, amelyek legalább 250 lakásból állnak, és a lakások legalább 70 százaléka teljesíti a program feltételeit. A kormányzat a következő öt évben 50 ezer új lakás felépítésével számol, azaz évi 10 ezerrel több lakás kaphat használatbavételi engedélyt Magyarországon.

“A lakásfejlesztők számára ezzel együtt is elsődleges cél marad a beruházások versenyképessége, azaz várhatóan továbbra is azokon a településeken indul több ingatlanfejlesztés, ahol erős az új lakások iránti kereslet. Becslésünk szerint a program hatására épülő lakások több mint fele Pest külső kerületeiben épülhet fel, de a gazdaságilag fejlettebb régióközpontokban is emelkedhet a lakásépítések száma. Ezek a lakások azonban az ingatlanfejlesztések átfutási ideje miatt leghamarabb 2027-ben készülhetnek el, jóllehet a korábbi gyakorlatok alapján az értékesítés akár már hamarabb, a tervasztalról is elkezdődhet” - mondta Futó Péter.

Mint a zenga.hu elemzési vezetője elmondta, az elmúlt 4 év tapasztalatai szerint minden harmadik új lakás Budapesten épül fel, minden ötödik pedig Pest vármegyében. Átlag feletti számban épülnek még új lakások olyan városokban, mint Győr, Székesfehérvár, Debrecen, Szeged és Kecskemét, illetve a Balaton déli partjának településein Somogy vármegyében. “Így Budapest mellett ezek azok a települések, ahol várhatóan érezhető hatása lesz az Otthon Start programnak a lakásépítésekre nézve” - mondta.

Kutatás az Otthon Start hitelről

Az Otthon Start bevezetésével kapcsolatos fogyasztói attitűdöket és várakozásokat a Bankmonitor és a Pénzcentrum közös felmérésben vizsgálja - kérjük olvasóinkat, hogy vegyenek részt a kutatásban: a felmérés célja feltérképezni, kik terveznek hitelfelvételt, milyen feltételeket tartanak a legfontosabbnak, és hogyan alakítja a program a vásárlási döntéseket. 
