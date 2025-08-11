2025. augusztus 11. hétfő Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
Budapest, Magyarország, 2016. április 23: Légifelvétel a szocialista korszak panelházairól a magyar fővárosban.
Otthon

Még sehol az Otthon Start program: már most sosem látott roham indult az eladó lakásokért

Pénzcentrum
2025. augusztus 11. 15:26

Csúcsot döntött az eladó és a kiadó lakóingatlanok iránti érdeklődők száma, mióta bejelentették az Otthon Start programot: július utolsó hetében 2 százalékkal többen kerestek ingatlant, mint az eddigi rekorder, január második hetében – derül ki a zenga.hu ingatlankereső portál adataiból. Öt vármegyében 60-70 százalékkal nőtt a komoly érdeklődők száma, csökkenést mindössze egy vármegyében mért a portál.

Hatalmas ingatlanpiaci boommal indult az év, és sokáig úgy tűnt, hogy ezt már nem lehet hova fokozni, július végére azonban csúcsot döntött az eladó és a kiadó ingatlanok iránti komoly érdeklődések száma. A zenga.hu ingatlankeresési portál mérése szerint a telefonszám-felfedések és üzenetküldések száma 2 százalékkal meghaladta a január második hetében mért maximumot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

“Az, hogy július utolsó hetében tovább erősödött az érdeklődők száma mind az eladó, mind a kiadó lakások iránt, két dolognak köszönhető. Egyrészt a szeptemberben induló Otthon Start program miatt olyanok is elkezdtek az eladó lakások között nézelődni, akik az első félévben kiszorultak a piacról, másrészt a felvételi ponthatárok kihirdetése is hatással volt az eladó és kiadó ingatlanok iránti érdeklődésekre” – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

A zenga.hu adataiból az látszik, hogy július utolsó hete volt az év második legerősebb hete az eladó lakások iránti érdeklődéseket nézve, ami azt jelenti, hogy mostanra az év első negyedévében jellemző átlagokat is meghaladtuk.

Országos átlagban 38, Budapesten pedig 45 százalékkal volt több érdeklődő a július végi 31. héten, mint az Otthon Start bejelentése előtti időszakban. A kedvezményes hitel egyik kritériuma, hogy a négyzetméterár nem lehet magasabb 1,5 millió forintnál, aminek vidéken a kínálat nagyobb része felel meg, mint Budapesten. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy ezúttal nem Budapesten volt a legnagyobb a keresletnövekedés

– mondta Futó Péter. Öt vármegyében ugyanis több mint másfélszer annyian kerestek ingatlant, július végén, mint az Otthon Start program bejelentése előtt. A zenga.hu felületén leginkább Komárom-Esztergom (76%), Bács-Kiskun (73%), Veszprém (69%), Győr-Moson-Sopron (66%) és Fejér (60%) vármegyékben nőtt meg a komoly érdeklődők száma (az ingatlanhirdetésnél felfedte a telefonszámot, vagy a felületen keresztül üzenetet küldött az eladónak).

Kisebb, de közel 10-15 százalékos mértékű volt az emelkedés Baranya, Somogy és Nógrád vármegyékben is. Egyedül Heves vármegye volt az, ahol csökkent az ingatlankeresők száma a kedvezményes hitel bejelentése óta, amit részben a bázishatás magyarázhat, vagyis az, hogy a bejelentés előtti 26. héten átlag feletti volt ott az érdeklődők száma.
Címlapkép: Getty Images
