A ragyogó fehér nap sugarai a kék, felhőtlen égbolton. A nap a bal felső sarokban van. Van egy napsugár valósághű lencsevilágítással, amely a hőséget és a nyarat jelképezi. Van egy másolási tér.
Otthon

Iszonyú hőség csap le a magyarokra a hétvégén: 38 fok is lehet, ez nem vicc

MTI
2025. augusztus 7. 15:30

A hétvégére visszatér a kánikula és napról napra melegebb lesz, vasárnap már 33-38 Celsius-fok között alakul a csúcshőmérséklet. Csapadék nem várható, a szél többnyire mérsékelt marad, csak vasárnap élénkülhet meg helyenként - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Pénteken zavartalanul napos, száraz idő várható, a déli, délnyugati szél is többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, legfeljebb északon élénkülhet meg néhol. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.

Szombaton napos idő várható kevés felhővel, csapadék nem lesz, a változó irányú szél pedig többnyire mérsékelt marad. Hajnalra általában 10-16 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 31-37 fok valószínű.

Vasárnap is napos időre kell készülni, kevés felhővel. Csapadék nem valószínű, az északi, északnyugati szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12-22, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33-38 fok között alakul.
