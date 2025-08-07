A várhatóan kedvező időjárási előrejelzések után szombaton megtartják a Révfülöp és Balatonboglár közötti 43. Lidl Balaton-átúszást.
Iszonyú hőség csap le a magyarokra a hétvégén: 38 fok is lehet, ez nem vicc
A hétvégére visszatér a kánikula és napról napra melegebb lesz, vasárnap már 33-38 Celsius-fok között alakul a csúcshőmérséklet. Csapadék nem várható, a szél többnyire mérsékelt marad, csak vasárnap élénkülhet meg helyenként - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.
Pénteken zavartalanul napos, száraz idő várható, a déli, délnyugati szél is többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, legfeljebb északon élénkülhet meg néhol. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
Szombaton napos idő várható kevés felhővel, csapadék nem lesz, a változó irányú szél pedig többnyire mérsékelt marad. Hajnalra általában 10-16 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 31-37 fok valószínű.
Vasárnap is napos időre kell készülni, kevés felhővel. Csapadék nem valószínű, az északi, északnyugati szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12-22, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33-38 fok között alakul.
Augusztus elsejével hatályba lépett a helyi önazonosság védelméről szóló törvény jogvédelmi eszközeinek alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló 240/2025. (VII. 31.) Kormányrendelet.
A kereslet ugyan megugrott, az árak egyelőre nem álltak komoly növekedési pályára az Otthon Start bejelentése és a részletek megismerése után
Gazdátlanul rohad le a magyar csúcsmilliárdos luxusvillája: kutyának sem kell, pedig csak a telek százmilliókat ér
Egykor a magyar gazdasági elit központi alakja volt, ma már csak kifosztott villája emlékeztet Kapolyi László hajdani hatalmára.
Alig pár nap telt el a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése óta, máris megindult a szokásos nyári albérletvadászat Budapesten.
Óriási bumm készül a magyar lakáspiacon: olaj a tűzre az Otthon Start, erre aligha voltunk felkészülve
Bár kevesebb lakás készült el 2025 első félévében, mint tavaly, a jelek szerint fordulhat a trend: az egyik építőnyaggyártó szerint megindult az élénkülés.
Nem kellett a Kormányinfóig várni, rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: rengeteg magyart érint, itt vannak a részletek
Felállítjuk az Otthon Start Programirodát. Részletek délután, a kormányinfón! - közölte Orbán Viktor a Facebookon.
A kormány módosította az Igazságügyi Palota és az Agrárminisztérium épület felújításának határidejét, valamint döntött a Kúria és a Legfőbb Ügyészség jövőbeli elhelyezéséről.
Az Otthon Start Program szeptemberi indulása jelentős hatással lesz az ingatlanpiac belső dinamikájára, különösen a vásárlási motivációk szempontjából.
Az ország olcsóbb részein többnyire 10-20 millió forinttal kell számolnia annak, aki családi ház építésére alkalmas telket szeretne venni.
Egyre nagyobb érdeklődés mellett megindult a helyezkedés a lakáspiac keresleti oldalán a kedvezményes hitel miatt.
A háromszintes, 850 négyzetméteres ingatlan a város egyik legbiztonságosabb lakóparkjában található, ára berendezéssel együtt 850 millió forint, anélkül 790 millióba kerül.
Az ügy elképesztően bonyolult, de az érintett ügyvédek már nem praktizálnak.
Miért nőtt ekkorát a különbség a fizetések és a lakásárak között? És vajon melyik országokban a legdrámaibb a lakhatási költségek emelkedése Európában? Mutatjuk!
Megszólalt egy polgármester az önazonossági törvényről: semmi okunk arra, hogy korlátozzuk a beköltözést
Az önazonossági törvény kapcsán egyre több település vezet be korlátozásokat, amelyek többek között a végzettség nélküliek és büntetett előéletűek beköltözését tiltják.
Óriási csapás lehet az Otthon Start a magyar fiatalok számára: ezért fizethet rá nagyon, aki felveszi
A magyar lakáspiac kínálati problémákkal küzd, miközben a kormányzati intézkedések főként a keresletet élénkítik.
Az Otthon Start program bejelentése már most élénkíti az ingatlanpiacot, miközben szakértők 10-20 százalékos áremelkedést is prognosztizálnak.
Mik a távoltartási végzés feltételei a távoltartás törvény szerint, mi történik a távoltartási végzés megszegése esetén és milyen távoltartás kérelem minta alapján induljunk el?
Mikor lesz az őszi napéjegyenlőség 2025-ben? Nézd meg a pontos időpontot és ismerd meg a hozzá kapcsolódó hagyományokat és érdekességeket!
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
