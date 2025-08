Lakásvásárlás vagy bérlés: számolgassunk, vajon melyik éri meg jobban?

Jeki Gabriella Link a vágólapra másolva

A saját lakás vásárlása sokak számára ma már nem választás, hanem elérhetetlen cél. Az ingatlanárak az egész országban elszálltak, miközben a bérleti díjak is történelmi csúcsokat döntenek. Egyre kevesebben engedhetik meg maguknak a stabil otthonteremtést – akár vásárlásról, akár bérlésről van szó. A témát részletesen feldolgoztuk a Chart by Pénzcentrum legfrissebb epizódjában is.

Címlapkép: Getty Images

