10 éve nem volt ilyen a hazai ingatlanpiacon: végre fellélegezhetnek a lakáskeresők?

Májusban országos szinten 0,8 százalékkal nőttek a lakbérek áprilishoz képest, ugyanakkor a fővárosban viszont enyhe csökkenés történt: Budapesten 0,2 százalékkal estek vissza az albérletárak. Éves összevetésben továbbra is drágulás látható: országosan 7,9 százalékkal, Budapesten pedig 7 százalékkal emelkedtek a bérleti díjak az elmúlt egy év során – derül ki a KSH-ingatlan.com májusi lakbérindexéből.

Országosan és havi szinten 0,8 százalékkal nőttek a bérleti díjak májusban, a fővárosban viszont minimális 0,2 százalékos csökkenés történt. Erre az utóbbi tíz évben nem volt példa a májusi hónapban.

Éves szinten azonban még mindig drágulás látható mind az országos, mind a fővárosi albérletpiacokon, de lassuló tempóban. 2024 tavaszán az országos éves lakbérdrágulási ütem még 10-11 százalék volt, ami idén tavaszra 7-8 százalékra mérséklődött.

Az albérletek drágulását fékezi a kiemelkedően magas kínálat, mivel országosan 16,5 ezer kiadó ingatlanhirdetésből, Budapesten pedig több mint 9600 hirdetésből válogathatnak a bérlők. Ezzel együtt a fővároson belül csak két kerület kínál 200 ezer forint alatti átlagos bérleti díjat az ingatlan.com adatai szerint.

A havi szintű budapesti bérletidíj-csökkenés elsősorban a tartósan magas kínálatnak köszönhető, ami fékezi a bérlemények drágulását. A befektetési célú vásárlások felfutása – különösen az év elején – érezhetően bővítette a kiadó lakások számát, ami enyhítette az áremelkedést. A múlt havi fordulat azért is szokatlan, mert az elmúlt tíz évben nem volt olyan májusi hónap, amikor áprilishoz képest csökkentek volna a lakbérek a fővárosban. Ez a fejlemény különösen az egyetemre, főiskolára készülő diákokat érintheti kedvezően, akik a költözési időszakra készülnek

– értékelte a friss adatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Hozzátette: „Országosan továbbra is megfigyelhető a bérleti díjak emelkedése, igaz lassuló tempóban. Tavaly tavasszal az éves lakbérdrágulás üteme még 10-11 százalék volt, ami idén tavaszra 7-8 százalékra csökkent. A lakbérek folyamatos emelkedését a lakossági jövedelmek stabil növekedése táplálja. A széles választék ezért mérsékelheti az albérletárak emelkedését, de a piacban még mindig van növekedési tartalék, mivel az egyensúlyi lakbérszintet továbbra is a kereslet fizetőképessége határozza meg.” A cég szakértője a változások fényében enyhe, de stabil bérleti-díj növekedésre számít az elkövetkezendő időszakban is.

Mennyibe kerülnek a kiadó lakások?

A vállalat elemzése ismerteti azt is, hogy június közepén milyen bérleti díjakkal találkozhatnak a bérlők.

Budapesten 260 ezer forintnál jár az átlagos albérletárszint, és a fővároson belül továbbra is a XI. és a XIII. kerület biztosítja a legnagyobb kínálatot. Előbbi városrészben 280 ezer, utóbbiban 270 ezer forint az átlagos bérleti díj. Mindössze két városrészben marad 200 ezer forint alatt az átlagos díj, a XXI. kerületben 180 ezer, a XVIII.-ban pedig 199 ezer forintért kínálják a kiadó lakásokat. A másik végletet az V. kerület 350 ezer forintos átlagos albérletára jelenti.



A legnagyobb egyetemvárosok közül Debrecen 230 ezer forintos átlagos bérleti díjjal rendelkezett június közepén. Ezzel szemben Győrben 190 ezer, Pécsen és Szegeden 160-160 ezer forinttal lehet számolni. Miskolcon viszont csak 125 ezer forint a havi átlagos bérleti díj.