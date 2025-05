Rejtélyes, elhagyatott házat találtak Budapesten: vajon miért áll évek óta üresen?

Egy elhagyatott társasházra figyeltek fel Budapest belvárosában, amely láthatóan évek óta üresen áll. Az épület sorsa ismeretlen, de a felfedezése újra ráirányította a figyelmet a hazai kalandorok tevékenységére – azokra, akik az elfeledett városi terek múltját próbálják dokumentálni, mielőtt végleg eltűnnének. A Pénzcentrum a spiral urbex Facebook-oldalon szúrta ki a sejtelmes posztot.

Egy különös, évek óta üresen álló belvárosi társasházra lett figyelmes a magyar Spiral Urbex közösség Budapesten. A Facebook-oldalukon közzétett képek és rövid leírás szerint az épület láthatóan hosszú ideje elhagyatott, sorsa pedig kérdéses: megmenekülhet-e a bontástól, vagy végleg eltűnik a város arculatából?

A rejtélyes ház csak egy a sok közül, amely mozgalom érdeklődésének középpontjába került. A jelenség lényege, hogy az elhagyatott vagy elzárt, de építészetileg vagy történetileg érdekes építményekbe a felfedezők – lehetőség szerint legálisan – belépnek, dokumentálnak, és így megőriznek valamit az elmúlás állapotában lévő helyekből.

Magyarországon is egyre több városi felfedező keresi fel ezeket a különleges, gyakran félig feledésbe merült tereket. A célpontok változatosak: elhagyott kórházak, gyártelepek, szanatóriumok, kastélyok, katonai létesítmények, sőt, olykor még vidámparkok is. Vannak olyan helyek is, amelyek bár kívülről aktívnak tűnnek, belül teljesen elhagyatottak vagy használaton kívüliek.

Az elhagyatott épületek hangulata gyakran egyszerre nosztalgikus és nyomasztó. A pusztuló falak, megkopott csempék és elrozsdásodott korlátok olyan múltbeli történeteket sugallnak, amelyeket a felfedezők próbálnak rekonstruálni. Néhány helyszín már a helyi lakosok körében is ismert, máshol csak a bátor kalandorok jártak. Egyes épületekben graffitik és vandalizmus nyomai is fellelhetők, másokat viszont szinte érintetlen állapotban találnak meg.

Fontos azonban kiemelni: ez a tevékenység nem azonos az illegális behatolással. Bár egységes szabályrendszer nincs, a közösség által elfogadott normák szerint az egyik legfontosabb alapelv: „Csak fotókat készíts, és csak a lábnyomodat hagyd magad után.” A cél nem a rongálás vagy birtokháborítás, hanem az értékmentés, a dokumentálás és az épített örökség iránti tisztelet.

A Spiral Urbex által megosztott budapesti társasház esete újabb kérdéseket vet fel: miért állhat üresen egy ilyen értékes területen fekvő épület? Várható-e felújítás, újrahasznosítás, vagy megindul a bontás folyamata? Egyelőre nincs hivatalos információ a ház jövőjéről, de a hasonló történetek arra is rámutatnak, mennyire fontos lenne, hogy ezek az épületek ne nyomtalanul tűnjenek el, hanem történetükkel együtt – legalább képeken – fennmaradjanak.