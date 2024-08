5 hátborzongatóan rejtélyes magyar épület: mi lapulhat még ezek között a falak között?

Az angol urban exploration vagy rövidebb, ismertebb nevén "urbex" az elhagyatott építmények felkereséséből és felfedezéséből áll. Középpontjában olyan épületek állnak, melyek már vagy romosak és elhagyatottak, vagy éppen ellenkezőleg: aktívak, de valamilyen oknál fogva nem látogathatók. Ebben a cikkben mi csak a tevékenység legális részével foglalkoznánk, bemutatva néhány izgalmas, szép állapotban megmaradt, elhagyatott építményt.

Sokan vágynak arra, hogy utazásaik során valami igazán különleges, a hétköznapoktól eltérő élményben legyen részük. Ehhez azonban nem szükséges messzi tájakra utazni, hiszen hazánkban is számtalan elhagyatott épület rejtőzik, amelyek sajátos, szinte misztikus hangulatukkal képesek egy másik országba, sőt, akár egy másik korba repíteni minket. Ezek a helyszínek, bár sokszor megfeledkeztek róluk az évek során, ma is lenyűgöző történeteket mesélnek, és várják azokat a felfedezőket, akik nyitottak a múlt rejtelmeire és a helyek különleges atmoszférájára.

Mivel manapság Magyarorszáfon is egyre népszerűbb az "urbexing", azaz az elhagyatott helyekre való behatolás - kizárólag dokumentarista és/vagy turista céllal - ebben a cikkben összegyűjtöttünk néhány ilyen elfeledett, de izgalmas hazai helyszínt a legszebbek közül, amelyek garantáltan maradandó élményt nyújtanak minden látogatónak.

Milyen helyekre szoktak menni a kalandorok?

Az elhagyatott épületekbe való behatolás talán az "urban exploration" leggyakoribb példája. Sok helyszínre először a helyiek jutnak be, és gyakran találhatóak ott graffitik vagy másfajta rongálás nyomai, míg mások jobban megőrződtek. Bár a felfedezés célpontjai országonként eltérőek, a legismertebb elhagyott helyszínek közé tartoznak a vidámparkok, gyárak, erőművek, bunkerek, laktanyák, kórházak, elmegyógyintézetek, iskolák, szanatóriumok és persze a régi kastélyok.

Ugyanakkor az "urbex" kifejezés nyilvánosan látogatható helyek, például parkok felfedezése kapcsán is használatos. Az urbexing fényképes dokumentálása vezetett egyébként a romfotográfia, mint műfaj létrejöttéhez is.

Fontos, hogy tartsd be a törvényt

Az urbexingnek nincs egy elfogadott erkölcsi kódexe, ugyanakkor nem győzzük eléggé hangsúlyozni, a közösségnek léteznek általános normái. Egy gyakran idézett irányelv a következő: "Csak fotókat készíts és csak a lábnyomodat hagyd magad után".

A legtöbben tehát az urbexing során követik a törvényi előírásokat, igaz, néhányan az illegális behatolásra vonatkozókat figyelmen kívül hagyják, arra hivatkozva, hogy azok szerintük elavultak és igazságtalanok. Ám még ha így is tesznek a közösség tagjai, a rongálást, lopást, egyéb bűncselekményeket természetesen továbbra is mellőzik és elítélik. Ahogy Jeff Chapman urbexes, a témával foglalkozó Infiltration magazin szerzője fogalmazott: „az igazi urbexesek soha nem vandalizálnak, lopnak el vagy tesznek tönkre dolgokat”.

Az említett helyek többsége rendelkezik egy úgynevezett rizikófaktorral, egyeseké alacsony, máshol magasabb. Bár mindenki tudja, mire vállalkozik, mikor belevág egy kalandba, érdemes többször is tájékozódni a hellyel kapcsolatban előzetesen. Természetesen, romos, kiemelten veszélyes, vagy olyan helyre, ahová egyébként tilos a belépés, továbbra sem ajánlott menni.

Ezekre a helyekre garantáltan érdemes elmenned

Anélkül, hogy bővebben feszegetnénk a mozgalom pontos meghatározását, a következőkben a teljesség igénye nélkül bemutatnánk öt olyan helyszínt, amelynek rejtélyessége sokakat érdekelhet:

1. Svábhegyi Gyermekkórház

A Svábhegy szívében található egykoron virágzó gyermekkórház ma már csupán a múlt árnyékaként áll elhagyatottan. Az épület homlokzatáról darabokban hullik a vakolat, az ablakok sorra betörnek, és az idő vasfoga egyre inkább rányomja bélyegét a komplexumra. Mindezek ellenére a kórház kivételes környezetben helyezkedik el, és belső terei közül néhány még mindig viszonylag jó állapotban megmaradt. Az Eötvös út 2. alatt található épület a Mártonhegyi és Karthauzi út találkozásánál, közvetlenül a Svábhegy fogaskerekű-állomásával szemben helyezkedik el, emlékeztetve a régi idők dicsőségére.

2. Hajmáskéri Tüzérlaktanya

A Balatontól mindössze tizenöt kilométerre fekvő Hajmáskéren található egy hatalmas, elhagyatott tüzérségi laktanya, amely a rendszerváltás óta üresen áll. Az Osztrák-Magyar Monarchia idejében katonavárosként szolgáló komplexum lenyűgöző látványt nyújt. A tüzérlaktanya monumentális épülete és impozáns tornya, amely akár egy film díszlete is lehetne, különösen figyelemre méltó. Bár az épület belseje már erősen lepusztult, a környező panoráma kárpótol az elhagyatottság látványáért.

3. Hoyos-kastély, Lad

Somogy és Baranya megye határán, Lad faluban található a kiváló állapotban megmaradt, angol vadászkastélyra emlékeztető Hoyos-kastély. A kétszintes, 500 négyzetméteres épület alatt egy 200 négyzetméteres pincerendszer húzódik. Az egykor négyezer kötetes könyvtárral és biedermeier bútorzattal büszkélkedő kastély angolparkjában szobormaradványok és egy régi kolostor nyomai is felfedezhetők. Az épület különlegessége a padlástérben található gyönyörű csigalépcsős kilátó, amely egyedülálló élményt nyújt a látogatóknak.

4. Szily-kastély, Gödre

A Baranya megyei Gödre településén megbújik az elhagyatott Zichy-kastély, amely mintha csak a világ elől rejtőzne az erdő mélyén. Az épület belseje olyan, mintha egy horrorfilmből lépett volna elő: rossz állapotú, de nem teljesen romos, a régi dokumentumokkal és papírokkal teli szobák pedig egykor volt életét idézik fel. Bár a bútorok megviseltek és szakadtak, még mindig őrzik valamikori eleganciájukat, emlékeztetve a kastély fénykorára.

5. Kossuth Mozi, Miskolc

Miskolc szívében áll a Kossuth Mozi, amely bár már rég bezárt, még mindig őrzi egykori pompáját. Belső tereinek grandiózussága és szépsége ma is magával ragadó, mintha nem is Európában járnánk. A mozi fénykorát a rendszerváltás előtt élte, amikor napi hét vetítést is tartottak. Az alacsony jegyárak (mindössze 250 Ft) ellenére 2008. október 31-én bezárta kapuit. Az épület felújítása nemrégiben kezdődött meg, új reményt adva a mozinak, hogy ismét a közösség kulturális központjává váljon.