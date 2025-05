Itt a kormány fontos döntése: még mindig nem engedjük el a háborús veszélyhelyzetet

November közepéig biztosan marad a háborús veszélyhelyzet, és egy törvénymódosítás is megjelent a Magyar Közlönyben.

November 14-éig meghosszabbította a kormány - az Országgyűlés felhatalmazása után - a szomszédos Ukrajnában zajló háború miatt még 2022-ben bevezetett háborús veszélyhelyzetet - erről a Magyar Közlöny friss számában olvashatunk.

A törvénymódosítás is megjelent, ami rendelkezik arról, hogy a veszélyhelyzet akár folyamatos meghosszabbítását is lehetővé teszi. Itt a módosítás szövege arra hivatkozik, hogy a háború a második világégés óta nem látott humanitárius katasztrófát eredményezett, ezért "továbbra is szükséges gyors nemzetközi válaszokat adni a helyzetre".