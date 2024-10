Így gazdagodnak meg őrülten a végrehajtók Magyarországon: óriási a vagyonuk

A szervezet 2023-as évre vonatkozó gazdasági beszámolója alapján tovább gyarapította vagyonát a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar – írja a hvg.hu.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) 2023-as gazdasági teljesítménye továbbra is jelentős nyereséget mutat, annak ellenére, hogy az előző évhez képest csökkenést tapasztaltak. A szervezet nemrégiben közzétett pénzügyi beszámolója szerint az adózott eredmény meghaladta az 1,07 milliárd forintot, bár ez közel 340 millió forinttal elmarad a 2022-es értéktől.

Az MBVK bevétele tavaly meghaladta a 3,5 milliárd forintot, amelynek jelentős részét a beszámolóban nem részletezett "egyéb" kategóriába sorolták. Figyelemre méltó, hogy a kamatbevételek is számottevő tételt képviseltek, több mint 460 millió forintot hozva a szervezetnek. Ez részben annak köszönhető, hogy az MBVK jelentős, 6,8 milliárd forintos összeget tartott bankbetétben, ami 1,6 milliárd forinttal több, mint az előző évben.

Érdekes összehasonlítás, hogy míg 2022-ben a szervezet 1,41 milliárd forintos adózott eredményt ért el 3,2 milliárd forintos bevétel mellett, addig 2023-ban a magasabb bevétel ellenére csökkent a nyereség. Ez a tendencia nem csak az MBVK-t érintette: az rtl.hu korábbi elemzése szerint a végrehajtói irodák összesített adózott eredménye is visszaesett, 9 milliárdról 8 milliárd forintra.

A csökkenő nyereség különösen meglepő annak fényében, hogy 2023 volt az első teljes év a COVID-19 járvány utáni időszakban, amikor a kilakoltatási moratórium feloldásra került. Az MBVK adatai szerint 2023. április 30. és november 15. között 7 459 ingatlant bocsátottak árverésre, amelyből 3 318 volt lakóingatlan.

Az MBVK személyzeti adatai szerint 2023 utolsó negyedévében 68 alkalmazottjuk volt, valamint hat vezető tisztségviselőjük. A vezetők bérezésére és egyéb juttatásaira ebben a három hónapos időszakban összesen 17,2 millió forintot fordítottak.

A szervezet élén vezetőváltás történt, miután a korábbi elnök, Schadl György korrupciós botrányba keveredett. Az új elnök Lupkovics Beáta lett, aki Varga Judit volt igazságügyi miniszter egykori évfolyamtársa. Az új elnökségben helyet kapott Kovássy Szabolcs, Papp Gábor, Ódor Gergely István és Kósa Zoárd is, míg a hivatalvezetői pozíciót továbbra is Takács Katalin tölti be.

A tisztújítás nem volt mentes a vitáktól. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő közzétett egy levelet, amely állítólag bizonyos végrehajtók mellett kampányolt. Bár a levelet később hamisítványnak minősítették, érdekes módon pontosan azokat a személyeket választották meg, akiket a levél említett.

Fontos megjegyezni, hogy az elnökség tagjai kizárólag végrehajtók lehetnek. Példaként említhető Lupkovics Beáta elnök végrehajtói irodája, amely 2023-ban 110,8 millió forintos nettó árbevételt ért el, 26,6 millió forintos adózott eredménnyel.