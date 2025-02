Kiakadt az ingatlanárakon a magyar keresztapa: 150 millióért sem talál megfelelő lakást Tasnádi Péter

Tasnádi Péter 150 milliót költene egy fővárosi lakásra vagy házra, de elborzadva vette tudomásul, hogy csak bizonyos részekben talál olyat, ami megfelelő lenne. Feltette a kérdést, ami mostanában sokan: mi lesz azokkal a fiatalokkal, akik most kezdik az életet, és akár saját ingatlant is szeretnének venni?

Nem akárki szólalt meg egy meglehetősen szomorú hangvételű TikTok-videóban a magyar ingatlanárakról. A videón Tasnádi Péter, az egykor "magyar keresztapaként" is ismert vállalkozó mesél arról, hogy házat vagy lakást szeretne venni 150 millió forintért, de elszörnyedt azon, hogy ezt az árat az egyik keresőportálon beállítva mikkel szembesült.

Mint Tasnádi elmondta, a budai oldalon ezért a 150 millió forintért nem talál olyan ingatlant, ami megfelelne az igényeinek, és szeretné hamarosan látni, hogy az ingatlanárak apadásnak indulnak.

Amit láttam ezekben a hirdetésekben, hát az nagyon lehangoló. Én a pesti oldalon néztem egyébként, Budán nem is lehetne kapni ilyen összegért semmit - talán egy 70-80 négyzetméteres lakást

- fogalmazott Tasnádi. Azt is hozzátette, hogy aggódik azokért a fiatalokért, akik most vennék meg akár első lakásukat, de még ha csak kivennének egyet, az is borzalmasan sokba kerül szerinte.

Elképesztőnek tartom azt, hogy a mai fiatalok, akik most kezdik az életet, azok hogyan fognak önálló otthonhoz jutni, mert olyan magasak az árak - és nem csak a vételárak, hanem ha kiadó ingatlant is keres az ember - azok is fantasztikusan sokba kerülnek

- mondta még erről Tasnádi Péter.

A fiatalok sem hiszik, hogy valaha lesz lakásuk

Az kétségtelen, hogy a magyar fiatalok lakásszerzési reményei jelenleg több, mint korlátozottak. Mint lapunk is megírta korábban, minden harmadik 25-34 év közötti fiatal borúlátó a tekintetben, hogy képes lesz-e az életben kifizetni egy lakást. A 18-24 éves korosztályban 56 százalék, de a 25-34 évesek körében is 50 százalék jelölte meg ezt a nehézséget. A magas hitelkamatok és ingatlanárak tovább nehezítik a helyzetet.

A KSH adatai szerint a 20-29 évesek havi átlagos bruttó fizetése 498 387 forint. A hitelfelvételhez ráadásul szükség van minimum 10 százalékos önerőre, ami Budapesten egy belvárosi egyszobás ingatlan esetében átlagosan 4,3 millió forintot jelent. Ha ezt sikerült családi segítséggel, vagy önerőből kifizetni, akkor még havonta 221 ezer forintos havi törlesztőrészlettel kell számolni 20 éves futamidő esetén.

Tasnádi azt is igen pontosan látja, hogy a lakásárak elképesztő robbanást produkáltak 2024-ben, és nem látszik, hogy ez rövid távon komoly eséssel kecsegtetne. Ráadásul azzal, hogy ez év elejétől már a nyugdíjmegtakarításokat is lehet lakáscélra költeni, a szakértők arra is számítanak, hogy ezermilliárd forintnyi tőke ömölhet a piacra, ami még feljebb erheti az árakat ebben az évben az ingatlanpiacon.

És bár a vállalkozó megemlíti azt is, hogy az árak miatt a pesti oldalon keres, egyáltalán nem biztos, hogy azzal sokkal jobban jár. Lapunk beszámolt arról is, hogy az eladók a hírek hatására, és mert egymást figyelik az árazás tekintetében, egyre magasabbra emelik a kínálati árakat, melynek eredményeként sok ingatlannál jelentős túlárazottság tapasztalható.