Még mindig nem állt meg a brutál lakásdrágulás Magyarországon: vége lesz ennek valaha?

Komoly emelkedést tapasztalhatunk ősz óta az ingatlanok áraiban, de lehetséges, hogy hamarosan megtorpan a keresleti roham.

Ősz óta érezhető a megnövekedett vásárlási kedv a budapesti ingatlanpiacon, ami az árak meredek emelkedését is magával hozta. A szakértő szerint azonban elképzelhető, hogy rövidesen megtorpan a vevők rohama - írja új elemzésében a Balla Ingatlan.

Dél-Pesten is egyértelműen érezni lehetett a megnövekedett ingatlanpiaci lendületet az őszi hónapokban, melyet részben a kormányzati bejelentések, részben pedig már az ezek miatt feltételezett áremelkedéssel kapcsolatos várakozások eredményeztek - jelezte Rencsevics Mária, a Balla Ingatlan XIX., XX. és XIII. kerületi irodájának szakmai vezetője, aki szerint egy öngerjesztő folyamat bontakozott ki, melynek eredményeként egyre magasabbra kúsznak az ingatlanárak.

Az eladók most a hírek hatására, és mert egymást figyelik az árazás tekintetében, egyre magasabbra emelik a kínálati árakat, melynek eredményeként sok ingatlannál jelentős túlárazottság tapasztalható.

Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy nem minden ingatlanpiaci szegmensben történt azonos mértékű áremelkedés, ami jelentős mértékben megnehezíti azon ingatlantulajdonosok dolgát, akik kellő piaci ismeret hiányában próbálnak irányárat szabni most ingatlanuknak. Rencsevics Mária úgy véli, hogy emiatt most talán még inkább érdemes az eladóknak olyan szakemberhez fordulniuk, aki tisztában van a gyorsan változó piacon is a realitásokkal.

Pedig a szakértő a már megszokott 5-10 százalékos túlárazottságot nem is tekinti olyan mértékűnek, ami akadályozhatná a sikeres eladást. Jelenleg azonban akár 20 százalékot meghaladó túlárazással is találkozhatunk egyes hirdetéseknél, mely igencsak megnehezíti az adott ingatlan értékesítését. Az alkuk ennek megfelelően alakulnak, tehát 5-10 százalékos árengedmények most is előfordulnak, ugyanakkor irányáron is kelnek el ingatlanok.

És, hogy milyen árakkal lehet most számolni a három dél-pesti kerületben? Rencsevics Mária itt elsősorban arra hívta fel a figyelmet, hogy ezekben a kerületekben alapvetően mérsékeltebbek az árak, mint Budapest más részein. Ez azt jelenti, hogy egy felújítandó ház négyzetméterára 420 ezer forintnál kezdődik, a felújítandó lakásoké 800 ezer forintnál, míg a jó helyen lévő, felújított, jó állapotú lakások négyzetméterára eléri akár az 1,2 millió forintot is.

Arra azonban külön is hangsúlyozta az ingatlanközvetítő, hogy az árak nagymértékben szóródnak lokációtól és állapottól függően, és azt is figyelembe kell venniük az eladóknak, hogy a kisebb lakások négyzetméterára lényegesen magasabb, mint a nagyobbaké, ahogy a házak négyzetméterára jóval alacsonyabb, mint a lakásoké.

Az értékesítési idők mindenesetre érezhetően csökkennek: még a nagyobb - bár felújított - lakások is gyorsabban gazdára találnak, mint a tavalyi év elején: az eladók jelenleg körülbelül kéthónapos értékesítési idővel számolhatnak. Bajban inkább csak azok az ingatlantulajdonosok vannak, akik nagyméretű, felújításra váró házukat próbálják eladni. Ezek iránt ugyanis most sem mutatkozik számottevő érdeklődés: akár egy évig vagy még tovább a kínálatban maradhatnak.

Pedig a kereslet az idei év elején sem mérséklődött, ugyanakkor az ingatlanközvetítő azt tapasztalta, hogy a nagyobb lendület ellenére az érdeklődők alaposan, többször megnézik az eladásra kínált ingatlanokat, mielőtt a megvásárlásuk mellett döntenek.

Emellett az is megfigyelhető, hogy az érdeklődők között egyre több a befektető. Számuk ráadásul az idei évben várhatóan csak tovább nő. Sok persze az olyan vevő, akik hitelre vásárolnak, és ahogy emelkednek az ingatlanárak, úgy kénytelenek egyre inkább és egyre nagyobb mértékű hitelfelvételekkel élni - tette hozzá a szakértő.

Rencsevics Mária egyébként arra számít, hogy márciusig kitart az ősszel kibontakozott lendület, akkor viszont elképzelhető, hogy megtorpanásra kerül sor, mert elérkezhet az a pont, amikor érezhetően mérséklődni kezd a fizetőképes kereslet.