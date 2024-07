Ezt sok magyar nem tudja a grillezésről: ettől van, hogy nem sül át, vagy épp szenes lesz az étel

A hangulatos nyáresti étkezések központi eleme a grillezés, ami egyszerre ad különleges zamatot az elkészült ételeknek és a társasági vagy családi életnek. Nem elég azonban az alapanyagokat felpakolni a rácsra, van néhány praktika, amit érdemes betartani, hogy a legjobb, legfinomabb eredményt kapjuk.

A faszenes grill a klasszikus változat, ebből a kategóriából kerülnek ki a legelterjedtebb eszközök is. Az ételek a faszéntől kapják meg az ételek azt a jellegzetes ízt, amit sütőben sehogy sem lehet elérni. Előre lépés ha lecsukható tetejű grillt választunk, gyorsabban puhul meg az étel anélkül, hogy odaégne. A gázgrillnél nem kell bajlódni a tűzrakással, egyenletes hőmérsékleten lehet vele sütögetni, de az a bizonyos plusz zamat lehet, hogy hiányozni fog. Erkélyen viszont jól jöhet, hogy a füst ne zavarja a többi lakót. Az elektromos grill is ugyanezt tudja, és akár bent is használható, mert kis helyet foglal. Jó szolgálatot tesz, ha beüt egy hűvösebb vagy csapadékosabb idő.

Amire viszont minden típusnál oda kell figyelni, az az, hogy az grillkészülék stabilan és vízszintesen álljon. A közelében még véletlenül se legyen gyúlékony anyag és a biztonság kedvéért sütéskor készítsünk oda egy vödör vizet!

Milyen legyen a tűz?

Ha nyílt lángra tesszük az alapanyagokat, akkor csak elégnek, ezért sütés előtt 35-40 perccel gyújtsuk be a faszenet. Mindig csak akkor tegyük a rácsra a sütni valókat, ha a tűz már csak parázslik. Ilyenkor a parázs vörösen izzik és a felületét vékony, szürke hamu borítja. Ha még mindig túl forrónak gondoljuk, akkor piszkafával toljuk szét egy kicsit a parazsat, ha egy picit emelni akarunk a hőfokán, akkor pedig kotorjuk össze. Vannak olyan ételek, amelyeket alufóliában közvetlenül a kihűlő hamuba is tehetünk. A krumplinak például így csodás íze lesz, amit még megbolondíthatunk egy kis tejföllel, sajttal és sült baconnel.

Készüljünk fel a grillezésre!

Grillezni szinte bármit lehet, a különböző húsoktól kezdve a sajtokon át a zöldségekig, gyümölcsökig. Ha nincs sok időnk az előkészületekre érdemes olyan élelmiszereket venni, amit kifejezetten grillezésre ajánlanak, legyen az sajt, grillkolbász, szalonna vagy berner, ami egy magas hústartalmú, roppanósra előfőzött virsli baconbe tekerve direkt a grillezéshez előkészítve. A bernert elég hat-hét percig grillezni, ami közben a bacon nem fog leválni a virsliről. Nekünk pedig tényleg semmi miatt nem kell aggódnunk, csupán annyi lesz a teendőnk, hogy a grillről a tányérokra szedjük az ellenállhatatlan virsliket.

Ha több időnk van, mindenképpen pácoljunk! A húsokat 2-6 órán át, a halaknak elég egy, a zöldségeknek fél óra. A pácot ne toljuk túl, hogy a hús íze is érvényesüljön. Sót ne tegyünk bele, mert kiszárítja a húst. Figyeljünk arra is, hogy a pácolást olyan edényben végezzük, aminek az anyaga nem lép reakcióba a benne lévő élelmiszerrel. Az üvegedény például ideális ehhez. Lehetőleg friss és ne fagyasztott húst használjunk, és a sütés előtt vegyük ki a hűtőből, hogy szobahőmérsékletű legyen. A kissé zsírosabb húsok sülnek igazán finomra a rácson, a soványabbak könnyebben kiszáradnak és rágósak lesznek. Akkor viszont nem, ha baconbe tekerjük őket, sőt ettől egy plusz ízt is kapnak! A hússzeletek ne legyenek 1-1,5 centisnél sokkal vastagabbak, mert különben nem sülnek át jól.

Megkönnyítjük a dolgunkat, ha minden sütnivalót és eszközt a grill közelébe készítünk. A fanyársakat sütés előtt legalább fél órával áztassuk vízbe. A grillrácsot kenjük meg olajjal vagy dörzsöljük át szalonnával, mielőtt feltesszük a tűzre és rákerül a hús. Így kevésbé fog rátapadni és az íze a szalonnától további pluszokat kap.

Jöjjön a sütés!

Nem kell folyamatosan forgatni a hússzeleteket, elég egyszer, amikor a hús a hőtől elfehéredik. Sütés közben ne szurkáljuk, ne nyomkodjuk, mert kiszárad. Csak lapáttal vagy csipesszel forgassunk rajta. Ha a hús a legvastagabb részén megnyomva kemény, akkor már kész, a hal pedig akkor, ha a húsa már nem áttetsző. A zöldségeknek elég az alacsonyabb hőfok és rövidebb sütési idő, így ezeket gyengébb parázson a felső grillrácson süssük, mert ha túlsülnek, keserű lesz az ízük. Nyugodtan kísérletezzünk gyümölcsökkel is, almával, körtével, barackkal, ezek is nagyon finomak grillezve akár édességként, akár baconbe tekerve sós fogásként. A lényeg, hogy túl sok mindent ne rakjunk egyszerre a rácsra, mert akkor nem sülni, hanem párolódni fognak!

És a nyár legjobb programja: az esti szalonnasütés!

Itt is szabály, hogy már a pislákoló tüzet üljük körül, ne nagy lángba tartsuk a nyársat. Válasszunk hozzá minőségi szalonnát, ennél is a kicsit húsosabb, vastagabb szeletek lesznek a nyerők. Az idei nyáron már van a piacon almafán füstölt változat is, amit érdemes megkóstolni, mert egy picit más a zamata, mint a klasszikus bükkfán füstölteknek.

A szalonna mellé a nyársra jöhet a hagyma, esetleg kolbász, mellé ezúttal friss fehér kenyér dukál, amire a profik időnként rácsöpögtetik a kiolvadt szalonnazsírt. Jó sok paradicsomot, paprikát együnk mellé, hogy az egészséges táplálkozást se hajítsuk sutba. És amire minden körülmények között figyeljünk oda, hogy mielőtt otthagynák, teljesen oltsuk el a tüzet!