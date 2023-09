Belefulladunk a betonba: ezért kellettek volna a nagyberuházásokat folytatni a szakértő szerint

Egy sor fejlesztést, nagyberuházást állított le rendeletileg a kormány, pedig azoknak a szakértő szerint igen komoly tehermentesítő hatásuk is lehetett volna - persze leginkább a zöldfelületek növelése lenne kívánatos.

Leállítanak több komoly állami beruházást, a zömét a fővárosban - erről tegnap mi is írtunk. Többek között a Dél-Budai Centrum megközelíthetőségének fejlesztését, illetve a vasúti fejlesztések közül visszavonták Ferencváros C elágazás – Kőbánya felső – Rákos – Rákosliget, valamint Rákos – Gyömrő vasúti vonalszakasz fejlesztését, Budapest külső körvasúti megállóhelyek (Pestújhely, Újpalota, Rákosfalva, Rákosszentmihály), valamint Albertfalva megállóhely kiépítését, fejlesztését is.

A Magyar Közlönyben megjelent friss határozat törölte a Galvani hídra vonatkozó „Új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési infrastruktúra előkészítés Budapesten” című tételt, és a Gellért-hegyi közpark átfogó közterületi megújításának előkészítését. Szintén hatályon kívül helyezték a debreceni velodrom, a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye és a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztését célzó beruházás kiemeltté nyilvánítását. Továbbá visszavonták a Gödön megkezdett Adatközpont-beruházás állami érdekű hasznosításáról szóló határozatot is.

A szakértő szerint szükség van ezekre a fejlesztésekre

A Pénzcentrum néhány hónappal ezelőtt Zubreczki Dáviddal, az Urbanista blog egykori alapítójával, íróval, "építészeti mesemondóval" készített interjút. Ebben a szakíró arról beszélt, hogy a fejlesztések - melyek akkor már bőven tervezési szakaszban voltak - rendkívül fontosak a városnak.

Ezek nagyon fontos fejlesztések, hiszen bármennyire is vannak zöldfelületek Budapesten, egyrészt nem túl szerencsés az eloszlásuk, másrészt vannak kiemelten közkedvelt és túlhasznált területek. Jó lenne ezeket új zöldfelületekkel egyensúlyba hozni. A Városliget egy szimbólummá vált, de akárki akármit gondol róla, szerintem abban mindenkinek egyet kell értenie, hogy ez a terület kevés arra az iszonyat mennyiségű funkció befogadására, amit oda szántak. A kutyafuttatótól a játszótérig minden túl van telítve, mert sokkal nagyobb a vonzáskörzete, mint amekkorát egy ilyen park képes ellátni. Többek között ezért sem jó, hogy még újabb funkciókat helyeznek el ott

- fogalmazott Zubreczki Dávid. Azt is elmondta, hogy a zöld fejlesztések esetén a vezetés nem lehet fukar: abszurd, ahogy akár a város másik végéből, autóval járnak futni a magyarok a rendkívül népszerű Margitszigetre.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Tudjuk, hogyan működnek a fejlesztések, egymás feje fölött átnyúlva zajlanak ezek a projektek, nem mindig van összehangoltság. De bármilyen fejlesztés eredményeképpen születne meg egy újabb közpark, vagy válna használhatóvá egy meglévő, az mindenképpen tehermentesítené a Városligetet, a Margit-szigetet és a többi ma felkapott területet. Az, hogy az emberek a Margit-szigetre járnak futni a város másik feléből, autóval, teljesen abszurd. Miközben, ha lenne a közelükben egy élhető, színvonalas, működő park, valószínűleg azt használnák. A város egészére jó hatással lenne, ha több működő zöldfelület lenne

- tette hozzá Zubreczki Dávid. A teljes interjút, melyben hosszabban is beszél az urbanisztikai fejlesztésekről, itt olvashatod el újra: