Így mentheted meg a karácsonyi maradékokat: ne hagyd, hogy a kukában végezze a sok finomság

Karácsony után az egyik legnagyobb kihívás, mit kezdjünk a maradékokkal. Sokan ilyenkor már rá sem bírnak nézni a fűszeres, nehéz fogásokra, vagy a sok, száradófélben lévő süteményre, kidobni viszont nagy pazarlás lenne. Most arra adunk néhány tippet, mint kezdjünk a karácsonyi maradékokkal, hogyan használjuk fel azokat.

Az EU-ban évente 57 millió tonna élelmiszerhulladék keletkezik friss adatok szerint, mely egy EU-s állampolgárra vetítve 127 kg-ot jelent. Ehhez képest egy magyar ember az otthonában nagyjából 66 kg élelmiszert dob ki évente. A Nébih munkatársai eddig 3 alkalommal mérték fel a hazai élelmiszerhulladék-helyzetet. Amíg a 2016-os adatok még 68 kg/fő/év élelmiszerhulladék „termelést”, ebből 33,1 kg tényleges pazarlást mutattak, 2021-re a pazarlás mértéke 25,2 kg/fő/év-re mérséklődött. Jellemzően ünnepek tájékán szabadul el igazán az élelmiszerpazarlás, így karácsony után sokat tehetünk az ételek megmentéséért.

Hogyan fogjunk neki a maradékmentésnek? Természetesen a legjobb, ha megelőzzük az élelmiszerhulladék keletkezését azzal, hogy precíz tervezéssel nem is keletkezik maradék. Viszont ha már ott állunk az ételhegyek között, melyek teljes elfogyasztására már kevés az esély, még akkor is sokat tehetünk azért, hogy ne a kukában végezzék.

Kész ételek megmentése

A legtöbb magyar családban karácsonykor halászlé, húsleves, töltött káposzta, pörkölt, sült húsok kerülnek az ünnepi asztalra fő fogásként. Azonban az adagokat sokszor könnyű elméretezni, és miután véget ér a karácsony, ránk marad a sok finomság, amelyet másnap, harmadnap már nem olyan elánnal fogyaszt el az ember. Így végzi sok étel a kutya táljában, vagy a kukában.

Pedig néhány praktikával új fogásokat varázsolhatunk a megunt ételekből, vagy megfelelő tárolással megmenthetjük őket a kidobástól. A pörköltek, töltött káposzta kiválóan fagyaszthatók, ha nem keveredtek össze köretekkel. Hogyha nem akarjuk befagyasztani, a pörkölt átalakítható tarhonyás vagy rizses hússá, a maradék töltött káposzta pedig kiváló alap lehet a káposztás gőzgombóchoz.

A sült húsokat hidegen érdemes újra feltálalni, lefejtve a csontokról, felcsíkozva, finoman újrasózva, borsozva, salátához keverve.

A halászléből készíthető halkocsonya, besűrítve egy kis tejföllel tésztával is kínálható. A maradék húsleves - ha nem tettük bele a tésztát, akkor alapléként eltehető a fagyasztóba adagonként - így mikor alaplére van szükség főzéshez, csak ki kell kapni onnan. Hogyha nem akarjuk eltenni, készíthetünk belőle vadast - a zsemlegombóchoz a maradék kenyeret is fel lehet használni. A levesben főt húsokat kisütve szintén kapunk egy új főfogást.

Köretek

Van az úgy, hogy ünnepek után nem is a főfogások, hanem a köretek maradnak meg. Rengetegen bevásárolnak ilyenkor kenyérből, zsemléből, kifliből, amely megszikkad. Ha nem szeretnénk kidobni, akkor tálaljuk pirítósként vacsorára - ez jót is tesz a terhelt gyomornak, különféle szenvicskrémekkel, vagy bruschettaként. Előre készíthetünk belőle kenyérkockát is, amelyet krémlevesek feltétjeként használhatunk, sokáig eláll. Vagy hagyhatjuk megszáradni és ledarálva eltehetjük zsemlemorzsának.

Új fogásként maradék kenyérből készülhet még bundáskenyér, kenyérpuding, készíthetünk kivájt zsemlékből túróval töltött zsemlét. A száraz kifliből pedig adja magát a mákosguba készítése, illetve még számos süteményrecept van, amelyhez fel lehet használni.

A krumplipürét sem kell kidobni, hiszen formában kisütve mutatós köretként éledhet újjá. A sültkrumpli már keményebb dió, az újramelegítés után - főleg mikróban - sokat veszít az élvezeti értékéből. Jó ha van kéznél szendvics-, vagy gofrisütő, mert akkor újragondolhatjuk a maradék sült krumplit. Törjük össze a krumplikat, keverjük tojással, liszttel, fűszerezzük, süssük meg és voilà - újra ehető a másnapos sültkrumpli. A sajt pedig nyilvánvalóan sokat tud még dobni rajta.

A maradék rizs szerencsére nem tud hamar megromlani, sokáig eltartható, felfrissítéséhez elég egy kis forró vizet önteni rá, majd kis állást követően ismét leszűrni. Könnyen készíthetünk rizses egytálételt is akár - húsmentesen, vagy beledobhatjuk lecsós alapba is. A párolt zöldség, sült zöldség, vagy saláta maradékok egy franciasaláta alapban elkeverve szintén új értelmet nyerhetnek.

Édes sütemények

Karácsony után sok családban nemcsak az otthon készített sütemények, hanem a rokonoknál odacsomagolt csemegék is fejfájást okozhatnak. Az aprósütemények sokáig elállnak, viszont sokszor állásban száradnak, illetve rájuk is lehet unni. Először mindenképpen a romlandó krémeseket, tiramisukat fogyasszuk el, utána készítsünk egy leltárt a megmaradt kókuszkockákból, kókuszgolyókból, bejglivégekből, mézeskalácsokból, aprósütikből.

A kiflik esetében említettük a mákos gubát, a megmaradt kalácsból pedig hasonló technikával mákos lütyü készül az Alföldön. Arra semmilyen szakácskönyv nem ad választ, hogy a mákos dandaranda alapját mi adja, létezik-e egyáltalán, vagy csak a gyerekeket ijesztgetik vele - de ha létezik, a neve alapján akár karácsonyi maradékokból is készülhetne. Hogyha nem vagyunk túl gyávák ehhez a művelethet, fogjuk a maradék bejglit, zserbót, mézeskalácsot, linzert, vagy amink van, daraboljuk fel és önsük le vaníliás cukorral felforralt tejjel. Rétegezzük, majd tegyük be a sütőbe - esetleg cifrázhatjuk almával, hogy szaftosabb legyen a sült restli.

Az olyan sütiket pedig, amelyeknek az alapja piskóta, mint például a kókuszkocka, somlóiként tudjuk újraéleszteni.

