Szülők, figyelem! Érdemes észnél lenni, pillanatok alatt megvan a baj!

A hideg hónapokban is nagyon sok gyermekbaleset történik, melyek leggyakrabban zúzódásokkal, fejsérülésekkel, rándulásokkal, törésekkel járnak. A csúszós utak és a téli sportok okozta sérülések, az alapvető szabályok betartásával javarészt elkerülhetők lennének. A megfelelő méretű biztonsági gyerekülés használata, sportoláshoz a bukósisak, térd-és könyökvédő hordása csökkentheti a sérülések számát és súlyosságát – mondja dr. Krivácsy Péter. A Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika Sürgősségi Betegellátó Osztályának vezetője kiemelte, a fokozott szülői felügyelet minden esetben nagyon fontos.

Számos sérülés a jeges, csúszós úttesten, a korcsolyapályán vagy szánkózás közben történik. Ezeknél a baleseteknél leggyakrabban zúzódások, fejsérülések, ritkább esetben törések fordulnak elő. Minél kisebb egy gyermek annál sérülékenyebb a feje, ezért kell a balesetek kapcsán felmerülő panaszokat óvodás és kisgyermek korban nagyon komolyan venni. Fejsérülés esetén, ami fejfájással, hányingerrel, szédüléssel jár együtt, azonnal orvoshoz kell fordulni. Eszméletvesztés, eszméletzavar vagy nyílt végtagsérülés esetén pedig mentőt kell hívni – magyarázza dr. Krivácsy Péter. Hozzáteszi, ha a baleset után a gyermek nem szólal meg, nem sír fel, nagyobb vérömleny van a fején, azonnal traumatológiai ügyeletre kell menni vele.

A kisgyermekek csontjai ritkábban törnek el, leggyakrabban sportoláskor, ezért bizonyos sportoknál a védőfelszerelés használata elengedhetetlen a szakember szerint, ezek ugyanis felfogják a komolyabb sérüléseket.

Csonttörésre utalhat a reccsenő hang, nehéz mozgatás vagy mozgásképtelenség, a duzzadt, fájdalmas végtag. Amennyiben nincsen tünet, vagy enyhébbnek tűnő kismértékű a fájdalom vigyük a gyermeket orvoshoz, súlyos esetekben pedig hívjunk mentőt

– hangsúlyozza dr. Krivácsy Péter. Kiemeli, a gyerekeket számos baleset érheti, azonban nem mindig kell orvoshoz fordulni. Az enyhébb sérüléseket fájdalomcsillapítással, az érintett területet hűtéssel, pihentetéssel otthon is kezelni lehet. Szem, arc és fogsérülések esetében is nagy körültekintéssel kell eljárni. Szemsérülést tompa ütés, nyomás, idegentest is okozhat, ezekben az esetekben fontos a szakorvosi ellátás.

Szabadban történő sérülések esetében a hidegnek másodlagos következményei is lehetnek. A gyerekeknek a felnőttekhez képest ugyanis relatív nagyobb a testfelületük, ami fokozott hőveszteséget okoz, így könnyebben kihűlhetnek.

Olyan sérüléseknél, ahol nem tudjuk a beteget meleg helyre vinni, nagyon fontos a hővédelem alulról-felülről egyaránt

– emeli ki a főorvos. A karácsony közeledtével figyelni kell az csillagszórók, égő gyertyák, és viasz okozta sérülésekre is, melyeket elsődlegesen hűtéssel lehet kezelni otthon, azonban a bőr felhólyagosodásakor el kell menni orvoshoz.

A gyerekbalesetek kivédésében a szülőnek van a legnagyobb szerepe. A tapasztalatok szerint a súlyos balesetek száma odafigyeléssel és fokozott szülői felügyelettel nagymértékben csökkenthető – figyelmeztet a szakember.