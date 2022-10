Óriási a baj: milliók fognak súlyos árat fizetni korszerűtlen otthonaik miatt

Az elmúlt években, a rezsicsökkentés alatt kevesek foglalkoztak azzal, hogy mennyire energiapazarló az otthonuk. Bár az energiaárak idővel maguktól is csökkennek majd – rezsicsökkentés ide vagy oda – de most, a rezsiemelés okán több millióan fognak Magyarországon súlyos árat fizetni azért, mert nem volt idehaza elsőrendű az épületek energiahatékony felújítása – írja a Telex.

Magyarország lakóházai az ország energiafelhasználásának megközelítőleg a 32 százalékát teszik ki, amivel a legnagyobb fogyasztóknak számítanak. Addig a pontig, amíg ehhez az energiához olcsón jutottunk hozzá sokakat nem zavart, hogy az utcát fűtik, azonban a rezsiemelés óta ez központi problémává vált.

A bejelentés óta viszont már pánikszerű felújításba kezdett a lakosság: részben azért, mert belátták, hogy a jelenlegi energiaárak mellett nem tudják kifizetni a számlákat, részben pedig azért, mert az energetikai felújítás ára már 1,5-2 éven belül megtérülhet. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke, Koji László tapasztalata szerint a rezsinövelés óta kiügróan magas lett a kereslet az energiamegtakarításokat támogató, illetve a megújuló energiás beruházásokra. Annak ellenére is, hogy a forint gyengülése miatt egyre drágább a beruházás.

Az általános fogyasztói árindexhez képest ugyanis magasabb az építőipari termékeknél az infláció: a KSH szerint 23 százalékkal nőtt az áruk az év első felében. De az energetikai felújításhoz szükséges alapanyagok és gépészeti cikkek ára még ennél is jobban emelkedett, ráadásul egyre gyakoribbak a beszerelési nehézségek is, hiszen egyes szektorokban sokszor 2-3 hónapot is kell várni.

Koji László szerint viszont ez a lendület hamarosan véget fog érni, ugyanis a lakosság lassan eléri a finanszírozási képességeinek határát.