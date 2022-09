Olcsó és laktató: az idei ősz slágerzöldsége már kapható a piacokon

Beköszöntött az igazi ősz, itt az ideje előkeresni a gardróbból a vastag pulcsikat, a hideg nyári frissítőket pedig forró mézes teára, gőzölgő kakaóra cserélni. A változások nem csak hétköznapjainkat, hanem a konyhánkat is nagyban érintik: a friss, nyári zöldségeknek, gyümölcsöknek ütött az órája, gőzerővel készülünk a hideg szezonra, ami egészen más szezonális finomságokkal kecsegtet. Szeptember végén már javában kapható a piacokon és a boltok polcain az eredeti és utánozhatatlan sütőtök, ami nem csak finom, hanem szuperegészséges is – írja a HelloVidék.

A legközkedveltebb, legolcsóbb szezonális alapanyagok közé tartoznak a tökök, melyeket hagyományosan nyári és téli tökfélékre csoportosíthatunk. Ahogy korábbi cikkünkben írtuk, a nyári tököket frissen fogyasztjuk, szinte az egész termés ehető, magjaik zsengék, nem veszi körbe őket kemény borítás – ezeket a tököket nem várjuk meg, míg, teljesen beérnek, minél zsengébbek, annál finomabbak (ide tartozik pl. a főzőtök, a cukkini vagy a patisszon).

A téli tökök (amelyeknek a szezonja már ősszel javában beindul) ezzel szemben akkor finomak, ha tökéletesen érettek, magjaik kemények, húsuk kifejezetten édes, rendszerint sokáig kell hőkezelni őket, hogy finom csemegét varázsolhassunk belőlük. Ezek közé a tökfélék közé tartozik az őszi tök, a japán „hokkaido” tök, az amerikai „halloween-i” tök, a boglárka tök, vagy a nálunk is elterjedt kanadai sütőtök. Ezek a tökfélék rendszerint sokáig elállnak, ősz közepétől akár a tél végéig fogyaszthatjuk őket, éppen ezért érdemes felkészülni a szezonra a tökreceptekből.

Világszerte számtalan formában használják a nyári és téli tökféléket, olyan fogásokat is készítenek belőlük, amelyeket a magyar konyhában még csak hírből sem ismerünk – az olaszoknál például közkedvelt csemege a sült tökvirág. Mi most maradjunk a klasszikus pézsmatöknél: valójában nem csak sütve, hanem főzve is elkészíthetjük, megtölthetjük, kandírozhatjuk, grillezhetjük, ki is ránthatjuk, sőt, meg is savanyíthatjuk. A tököket feldolgozhatjuk frissen, de konzerválhatjuk is (pl. befőző automatával), emellett a fagyasztást is jól bírják mind nyers, mind sült állapotukban.

