Súlyos döntésre kényszerül rengeteg magyar család: nincs mese, ezen is túl kell adni

Szeretteink elvesztése különösen érzékeny időszak, a lelki sebezhetőség mellett az ügyintézéssel, adminisztratív terhekkel is foglalkozni kell, ha pedig ingatlant is tartalmaz az örökség, döntést kell hozni a sorsáról. A Duna House felmérése szerint most – a jelentősebb piaci átrendeződés elején – a felmerülő nehézségek, jogi bonyodalmak, családon belüli ellentétek ellenére is egyre többen döntenek az örökölt ingatlan értékesítése mellett.

Kezdetét vette az ingatlanpiac átrendeződése a Duna House Barométer legfrissebb, augusztusi tranzakciós adatai szerint. Az ingatlanközvetítő hálózat megbízói között végzett felmérésben ezúttal az eladói motiváció került górcső alá. Az ingatlanukat értékesítők utoljára a koronavírus-járvány csúcsidőszakában, 2020-ban és 2021 év elején jelölték meg ilyen magas arányban a tulajdonukban lévő lakás, ház eladásának legfőbb okaként az örökségtől való megválást. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Duna House értékesítési adatai szerint 2022 augusztusában, vidéken az összes tranzakció 30%-át tette ki az örökölt ingatlan értékesítése, Budapesten ez az érték 24% volt. Míg a fővárosban átlagosan 56 millió forintot kaptak az örökösök idén augusztusban, addig az ország egyéb területén „mindössze" 22,2 millió forintért keltek el az örökölt ingatlanok. Az, aki idén adta el a rá hagyott ingatlant jól időzített, hiszen az eladott ingatlanok után kapott összeg az elmúlt 5 év átlagait nézve sosem volt még ekkora értékű sem vidéken, sem Budapesten. 2017-től vizsgálva az adatokat, éves átlagban a fővárosban nem volt még ilyen magas arányú az örökség áruba bocsátása, mint 2022 augusztusában. Vidéken a járvány által leginkább sújtott 2020-as évben volt éves átlagban 30%-os az örökölt lakástól megváló eladók aránya. 2022 januárjától fokozatosan gyarapodik az örökölt ingatlanok száma a tranzakciók között vidéken és Budapesten is. „Igaz, hogy a fővárosban a könnyebb kiadhatóság miatt még mindig jövedelmezőbb megtartani egy saját tulajdonú ingatlant, mint vidéken, az energiaárak emelkedése okozta bonyodalmaktól tartva egyre többen döntenek mégis az eladás mellett budapesti örökség esetén is." –mondta Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője. A pandémia hatására megváltoztak a fogyasztói és lakhatási szokások, az emberek kivágytak a szabadba, így második otthonként kezdték használni az örökölt, vidéki ingatlanokat. Az rezsiárak emelkedése, a kedvezőtlen gazdasági környezet és az ingatlanpiac várható változásai azonban újra arra ösztönzik a tulajdonosokat, hogy ismét inkább készpénzre váltsák a kihasználatlan házakat. – tette hozzá a szakértő. Az örökölt ingatlan eladása azonban nem egyszerű folyamat, számtalan jogi, adó- és ingatlanügyi kérdést kell tisztázni a sikeres adásvételhez. Az első és legfontosabb pont a tulajdonjog, amelyet az örökös a hagyatéki eljárást követően adó- és értékbizonyítvány birtokában jegyeztethet be a földhivatalnál. Mindennel együtt akár 1-1,5 évig is eltarthat, mire realizálható a hozam az örökségből. Nem mindegy azonban, mikor válik meg az örökös újdonsült tulajdonától: 5 éven belüli nyereséges továbbértékesítés esetén ugyanis lakástulajdon esetében nem csak a 9%-os illeték, hanem jövedelemadó fizetésére is kötelezett az eladó.

