Durva bírságokat osztogatnak ebben a kerületben: akár 150 ezer forinba is fájhat egy rossz mozdulat

Öt nap alatt 29 embert büntettek meg, amiért eldobta az utcán a cigarettacsikkjét Budapest II. kerületében.

A polgármester szerint sokan nem tudják, hogy ez szabálysértés, ezért figyelemfelhívásnak is szánták az akciót. A büntetés ötezertől 150 ezer forintig terjedhet. A Greenpeace szerint a csikkeknek csak a harmada kerül a szemetesekbe, és a lebomlásuk 10 évig is tarthat - számol be az RTL Híradója.