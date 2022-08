Hihetetlen, de erre költik az otthonfelújítási támogatást a magyarok: rengetegen csak ezt akarják

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Minden második lakásfelújítás érintette a fürdőszobát az elmúlt egy évben, és a tervezett felújítások zöme is ehhez a helyiséghez kapcsolódik. Utóbbiakat az otthonfelújítási programok is ösztönzik, és bár a beruházások jellemzően praktikus célokat szolgálnak, a kényelem és a design szempontja is egyre fontosabbá válik.

Az elmúlt három év alatt felértékelődött a fürdőszoba jelentősége: a tisztálkodás mellett a feltöltődés fontos helyszínévé vált, ahol akár másfél órát is eltöltünk egy alkalommal. A megkérdezettek több mint fele itt szokta felfrissíteni magát, egynegyedük pedig szellemi feltöltődére, énidőre, megszépülésre is használja a lakásnak e terét – mutatott rá a Strohm Teka megbízásából készített Fürdőszoba Körkép országos reprezentatív kutatás. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A pandémiával járó tartós otthonlét csak még jobban ráerősített arra a trendre, hogy a fürdőszobára egyfajta szentélyként tekintsünk, ahová visszavonulhatunk, ha csöndre és feltöltődésre vágyunk. Azzal, hogy megnőtt az otthoni munka gyakorisága, minden ötödik ember életében nagyobb szerepet kapott a szieszta, és több lehetőségük adódott kihasználni a lakásukat, így a fürdőszobát is. A 20-29 éves korosztály tagjai a többi vizsgált korcsoporthoz képest nagyobb szerepet tulajdonítanak a fürdőszobának, és jobban ki is használják annak tisztálkodáson túli funkcióit. Minden második felújítási terv érinti a fürdőszobát Mindez a lakásfelújítási adatokon is visszatükröződni látszik: minden tizedik megkérdezett tartott teljes felújítást az elmúlt évben, és minden ötödik tervezi még ugyanezt a közeljövőben. A részleges felújításokat tekintve a legtöbben a konyhát és a fürdőszobát korszerűsítették, mindent egybevetve pedig közel minden második felújítás (48%) érintette a fürdőszobát. Az utóbbiban elvégzett munkák között a festés (63%) a legjellemzőbb, de szorosan követi ezt a burkolás (58%), a mosdókagyló (56%) és a szerelvények (55%) cseréje, beépítése is. A jövőbeli terveket illetően közel azonos százalékban van igény a szerelvények és a fürdőkád lecserélésére (62-61%), de sokan vágynak új mosdókagylóra (50%) és fürdőszobabútorra (44%) is. Felújítana? A Pénzcentrum segít megtalálni a legjobb konstrukciót A fürdőszoba felújításával, átalakításával kapcsolatos beszerzéseknél a termékek tartóssága (76%) és a megfelelő ár-érték arány (70%) a legfontosabb szempontok. Ezt követi az energiatakarékosság figyelembevétele, ami a válaszadók 53%-ánál alapkövetelmény. A dizájnt a megkérdezettek 38%-a tette a nagyon fontos kalapba, elsősorban a 30-39 évesek és az 50 év felettiek. Noha a fürdőszobafelújítások zöme praktikus okokra vezethető vissza, egyre fontosabb szempont a stílus és a trendek is – fogalmaz Deli Viktória, a Strohm Teka magyarországi marketingigazgatója, aki szerint az energiaárak elszabadulása miatt a felújítók várhatóan az energiatakarékosságra is jóval nagyobb hangsúlyt fektetnek, mint korábban. Ugyanakkor az egyedi jellemvonások is dominálnak: a kutatásra válaszadók közül minden ötödik ember ügyel arra, hogy a helyiség tükrözze a lakástulajdonos személyiségét. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Fürdőszobatervek Ehhez pedig egyre nagyobb szerephez jut a személyes tanácsadás. Bár az internetes oldalak segítenek a tervezgetésben, az érintettek 83%-a élőben is ránézett az adott termékre a döntés meghozatala előtt, és végül a vásárlást is 60%-uk intézte ezen a módon – mondja Deli Viktória. A szakember úgy véli, a reneszánszukat élő bemutatótermek válnak az inspiráció tökéletes helyszínévé, ahol nem csupán testközelből tekinthetjük meg a legújabb trendeket, hanem személyre szabottan kapunk tanácsokat a fürdőszoba megtervezéséhez, a felszerelések kiválasztásához és ebben szeretnének segítséget nyújtani a Strohm Teka bemutatótermében. Egy átlagos magyar fürdőszoba jellemző felszereltsége egy szimpla mosdókagylóból és egy hagyományos fürdőkádból áll, ami nem mindig elégíti ki a tulajdonosok igényeit: a megkérdezettek átlagosan 4 négyzetméterrel nagyobb fürdőszobára vágynak. Tervek szintjén a kád cseréje a legjellemzőbb: a legtöbben zuhanykabint, sarokkádat vagy hidromasszázs-kádat építenének be.

Címlapkép: Getty Images

