Indulhat a roham az ajándékmilliókért: ezekkel a támogatásokkal a rezsiemelést is megúszhatod

Több családtámogatási forma is lejárhat idén, így most kell annak lépnie, aki még élne valamelyikkel. A kritikus gazdasági helyzetben előfordulhat, hogy a családoknak önerőből nem lesz forrásuk megvalósítani a régóta tervezett lakásvásárlást- vagy felújítást, mert ősztől sokaknak akár a magasabb rezsit kell fizetni, amely súlyos tíz- vagy százezrekkel terheli meg a kasszát. Jelen állás szerint idén december 31-én lejár a falusi CSOK, valamint a babaváró hitel igénylési határideje is. Megnéztük a várhatóan lejáró támogatási formákat.

2015 óta egy sor családtámogatást vezetett be a kormány. Ekkor indult el a családi otthonteremtési kedvezmény, a falusi csok, a babaváró támogatás és még néhány olyan támogatás, amelynek eredeti célja a gyermekeket nevelők vagy otthonteremtésbe vágó családok támogatása volt. A célját el is érte mindegyik támogatási forma, most azonban a támogatásra vágyóknak, akik mindeddig nem éltek akár egyikkel sem, talán azzal kell szembesülniük, hogy a nehéz gazdasági helyzet miatt a jövő évben már nem élhetnek ezekkel az állami támogatásokkal.

Nem mindegy, hogy ezeket a támogatásokat kihasználjuk-e most, és még a határidő lejártáig igényeljük-e őket. Sok családnak szeptembertől magasabb lesz a rezsiszámlája, ha kicsúsznak az átlagfogyasztásból, így pedig egyáltalán nem mindegy, hogy lakásunk milyen állapotban van. Egyrészt például egy szigetelés is sokat hozhat a konyhára, sokat spórolhatunk vele a rezsiszámlákon, másrészt pedig egy darabig biztosan nehéz lesz önerőből megvalósítani az építkezést, felújítást, de a gyermeknevelési támogatások ingyen milliói nélkül sem lesz könnyebb az élet. Az mindenesetre jó hír, hogy konkrét kormányzati ígéret már létezik a támogatások folytatására, de részleteket még nem tudni.

A kritikus gazdasági helyzetben a családok kasszáját még nagyobb kiadások terhelhetik. Augusztustól már a megemelt rezsi számlája érkezik például azoknak, akik kicsúsznak az átlagfogyasztásból, amely súlyos pénzekkel is megterhelhetik a családi kasszát, így egyáltalán nem mindegy, hogy 2023-ban hogyan tervezünk a felújításokkal. Ha azonban most nem lépünk, komoly támogatási összegekről mondunk le. Cikkünkben sorra vesszük mindegyiknek a helyzetét, és megnézzük, mik a jelei annak, hogy folytatódnak-e 2023-ban a népszerű támogatások.

Falusi CSOK: akarat van rá, a pénz kérdéses

Nagyon népszerűnek számított a falusi csok, vagyis a tanyák, illetve bizonyos kistelepüléseken lakások és házak vásárlásához, felújításához és korszerűsítéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. Bár a kedden elfogadott, 2023-ra vonatkozó költségvetésben szerepel a családi otthonteremtési támogatások folytatása, az indoklásban nem részletezték, hogy mely támogatási formának adnának pénzügyi alapot, így bizonytalan a falusi CSOK sorsa. Az mindenesetre jó hír, hogy bár ez a támogatási forma júniuas végével véget ért volna, a kormány mégis meghosszabbította az év végéig.

Aki tehát tanyát szeretne venni, illetve a preferált településeken építkezne vagy újítana fel lakóházat vagy lakást, az most jobban átgondolja, hogy felvegye a támogatást, ha eddig nem tette volna. Biztosan érdemes sietni, hiszen nem tudni, hogy a kormány ad-e újabb hosszabbítást a most kitolt határidő, december 31-e után is. A falusi CSOK-ban preferált települések listáját itt találod.

Kifuthat a babaváró

Két héttel ezelőtt arról írtunk, hogy a költségvetés tervezetében a babaváró kölcsönnek is helyet igyekeztek szorítani, az azóta átírt indokolásban azonban a babaváró sorsáról sem tesznek említést. Vannak ugyan családtámogatást érintő tételek a költségvetésben, de mint fentebb írtuk a falusi CSOK esetében, úgy itt sem tudni, hogy december 31-e után folytatódik-e az igénylés.

Ha most szeretnénk tehát belevágni a gyermekvállalásba, és támogatást is szeretnénk hozzá az államtól (10 millió forint, a törlesztést az első gyermek születésekor felfüggesztik, a harmadik gyermek megszületése után pedig teljesen elengedik az összeget), akkor még most kell megigényelni ezt a kedvezményes hitelt. Nem mi lennénk az egyetlenek: idén bár hullámzó a babaváró kölcsön jegyzése, a májusi adatok is mitatták, hogy egyre többen igénylik, az utolsó jegyzett hónapban 43,21 milliárd forintot vettek fel az igénylők babaváró hitelben.

Eltűnik a felújítási hitel?

Itt pedig el is érkeztünk a jelen helyzetben talán legfontosabb, a jelenlegi állás szerint az idei év végén szintén megszűnő felújítási hitelhez. Hogy miért ez a legfontosabb? Mert a sok családnál ősszel bekövetkező rezsiemelés, valamint a továbbra is vágtató infláció miatt bizony el kell azon gondolkodni, hogy ne vágjunk-e bele például szigetelésbe, vagy azért cselekedjünk most, hogy az építőanyagok árának várható további drágulását még megússzuk.

A felújítási támogatás, valamint hitel keretében 3+6 millió forint elérhető a tavalyi év eleje óta. Sokan vették igénybe ezt a segítséget, mert szigeteléshez, vagy más munkákhoz éppen jól jött. Az igényelhette, aki gyermeket nevel, és a lakását, házát igyekezett élhetőbbé tenni a felújítással - ha ennek is vége lesz decemberben, újabb milliók úsznak el a családoktól, saját erőből pedig nem biztos, hogy belevágnak a felújításba az infláció miatt.

Vége lehet a nagy autók vásárlásának is

2019 óta 100 milliárd forintnál többet költött a kormány arra, hogy a legalább három gyermeket nevelők kedvezményesen vásárolhassanak hétüléses gépjárművet. Aki autót szeretne venni, annak szintén érdemes most lépnie: a programtól elvontak hárommilliárd forintot, de egyelőre folytatódik. Viszont az sem mindegy, melyik szalonban vásárolunk: korábban mi is írtunk arról, hogy a mostanában leadott rendelések talán már nem érkeznek meg idén, akkora baj van az autópiacon, hogy egy új autó inkább egy-másfél év alatt érkezik be az országba. Persze ettől meg lehet próbálni, és aki még élne a kedvezménnyel, annak muszáj is: az autók árai is az egekben vannak, önerőből tehát ezt is nagyon nehéz lesz megvenni, ha nem hosszabbítják meg a támogatást.