Rengeteg gyermekes csap le az ingyenmilliókra: ha nem sietnek, lecsúsznak a lehetőségről

Újra megugrott a babaváró kölcsönök jegyzése azután, hogy az elmúlt hónapokban kicsit alábbhagyott a jegyzési kedv. Ennek oka lehet például, hogy egy százalékponttal lecsökkent a büntetőkamat, valamint hogy a kormány lépései nagyon arra engednek következtetni, hogy nem engedik el a babaváró hitelt - pedig sok szakértő már a kifulladására számított az idei év végére. Cikkünkben részletezzük a májusi babaváró- adatokat, és kiderül az is, megéri-e még felvenni.

Hétfőn közzétette a Magyar Nemzeti Bank azt a statisztikát, mely többek közt a két hónappal ezelőtti háztartási hitelállomány számait mutatja meg hiteltípusonként lebontva. Némileg meglepő lehet, hogy az egyik legnépszerűbb hiteltípus, a babaváró kölcsön rakétázott májusban: de ha benézünk az utóbbi hetek döntései mögé, valamint a számokat is megfigyeljük, a meglepetés gyorsan elmúlik. Cikkünkben most megvizsgáljuk a babaváró májusi számait.

Elképesztően megnőtt a babaváró-állomány

Már többször is írtunk arról, hogy a babaváró hitel ebben az évben kifuthat, és ennek jele volt az is, hogy egyre nagyobb mértékben vették fel a családok. Nem meglepő, hiszen az egyik legnépszerűbb hitelről van szó: ha a gyermek adott időn belül megszületik, akkor kamatmentes, akár 10 millió forintos kölcsönhöz juthatunk. Még kedvezőbb a dolog, ha a második csemete is világra jön, ekkor a törlesztőrészlet ötödét engedik el, a harmadik gyerek esetén a teljes tartozást elengedi az állam. Nem csoda hát, ha 2019-es bevezetése óta sok százmilliárd forint értékben vettek fel ilyen hitelt a családok, hiszen komoly segítség ez a hiteltípus: ráadásul szabad felhasználású, ami sok helyen jól jöhet. A tendencia májusban is folytatódott, amelyet az alábbi grafikonon is szemléltetünk.

Mint az adatokból is látszik, áprilisban kis visszaesés volt tapasztalható, viszont a májusi 43 milliárd forintos új jegyzés azt mutatja, hogy ismét fellendülni látszik ennek a kölcsönnek a népszerűsége: ez idén a második legmagasabb adat, csak nagyon kicsivel marad el az idei rekordtól, mely márciusban állt fel: akkor 44 milliárd volt az új jegyzés összege.

Viszont azt is meg kell jegyezni, hogy a babaváró hitel összességében azért tényleg kifulladni látszik. Ha kiszámoljuk az előző év azonos időszakához viszonyítva, már nem olyan szép a menyasszony: tavaly májusban 53, tavalyelőtt pedig 47 milliárdért jegyeztek babaváró hitelt egyetlen hónap alatt. Ez számszerűen azt jelenti, hogy a tavaly májushoz képest 11,6 százalékkal, idén összesen pedig 20%-al kevesebbet vették fel ezt a kölcsönt.

Besegít az állam

Májustól egy nagyon fontos változás lépett életbe a babaváró kölcsönök jegyzésénél. A kormány új rendelete szerint egy százalékponttal, 7,6 százalékra csökkentette a büntetőkamat mértékét, vagyis abban az esetben, ha a szerződésben vállalt öt éven belül nem születik meg az első gyermek, már sokkal kisebb büntetőkamattal kell számolni a családi költségvetésben. Ez hosszabb távon segítség, mert egy 10 millió forintos felvett kölcsön esetében akár 400 ezer forintos is lehet a különbség, ha ilyen büntetést kell fizetni összesen. Az alábbi kalkulátorral te is kiszámolhatod ezt, illetve, hogy mennyi hitelösszeghez juthatsz, ha most szeretnél babaváró kölcsönt jegyezni.

De vajon valóban hagyják-e kifutni a babavárót? Nos, a kormány kamatcsökkentéséből, illetve más tényezőkből is úgy tűnik, hogy erre nem kerül sor: nem csak az ügyleti kamat csökken, de a jövő évi költségvetésben is előirányoztak a bankoknak kamattámogatásra 8 milliárd forintot, és más jele sem látszik annak, hogy ezt a rendkívül népszerű családtámogatást hagynák elmenni. A fejezeti indoklásból kiderül, hogy az államnak három nagy költségvetési terhet jelent a babaváró folytatása, de a kamattámogatást a bankok is meg fogják érezni - ez indokolja tehát az előirányzott összeget.

Még mindig a legkisebb jegyzés

Folytatódott az a trend is, hogy a vizsgált májusi hónapban a babaváróé volt a legkisebb jegyzett összeg. Míg ebből a kölcsönből 43 milliárdnyi új jegyzés "született", a személyi kölcsönök és a lakáshitelek sokkal népszerűbbek - előbbi 55, utóbbi 154 milliárdos jegyzési értéket ért el májusban - ezt az alábbi grafikonon szemléltetjük.

Elmondható tehát, hogy a magyarok még mindig hitellázban égnek: azt továbbra sem tudni, mikor lehet vége ennek, különösen, hogy egyre nő a jegybanki alapkamat, valamint ha építkezünk, akkor számolni kell az építőanyagok folyamatos, száguldó drágulásával is.