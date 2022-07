Itt vannak az új rezsitarifák: ennyit kell fizetni augusztustól a túlfogyasztott gázért, áramért ×

Nem tartható fent, hogy továbbra is minkdenki rezsicsökkentett áron kapja az áramot és a gázt, ám nem lehet egyszerre rászabadítani a piaci árat a lakosságra - mondta az M1-en Németh Szilárd rezsibiztos. A köztévén tett nyilatkozat után nem sokkal a Magyar Közlönyben is megjelent a rezsiemelésről szóló rendelet, erről részletes elemzést ebben a cikkünkben olvashatsz.

Ezért a kormány bevezetett egy a piacinál alacsonyabb, lakossági energiaárat azoknak, akik túllépik a korábban megadott limiteket. E szerint

Duplájára drágul az áram:

Az áram tarifája 2523kWh/év fogyasztásig 36 forint lesz;

az feletti fogyasztásnál pedig 70,10 fornit/kWh-t kell majd fizetni. (Németh Szilárd közlése szerint a valós piaci ár 268 forint lenne.)

Az éjszakai áram ára a limitig 23,1 forint lesz, míg e felet 62,9 forint/kWh-t kell majd fizetni.

A H tarifa korlátlanul fennáll.

Hétszeresére nő a gáz ára:

A földgáz esetében 144 köbméter/hó limitig a kedvezményes tarifa 102 forint lesz köbméterenként;

e felett pedig 747 fornit/köbméter lesz a gáz ára. (Németh Szilárd közlése szerint a valós versenypiaci ár 1020 forint lenne.)

Németh Szilárd rezsibiztods azt is bejentette még, hogy megmarad a nagycsaládos kedvezmény, és a társasházak is kapnak könnyítést. A köztévén tett nyilatkozat után nem sokkal a Magyar Közlönyben is megjelent a rezsiemelésről szóló rendelet, erről részletes elemzést ebben a cikkünkben olvashatsz.