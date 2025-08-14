Csütörtökön 27 Celsius-fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az ország délkeleti vármegyéiben, pénteken pedig már az ország nagyobb részén
Zápor, zivatar csapja szét a fülledt kánikulát: mutatjuk, hol ázhatsz bőrig ezen a hétvégén
Szombaton tetőzik a kánikula, akkor akár 39 Celsius-fok is lehet, majd vasárnapra néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet. A hétvégén előbb északnyugaton, majd keleten lehet zápor, zivatar - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.
Pénteken is derült, napos, száraz idő várható, legfeljebb helyenként képződhet kevés gomolyfelhő. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között várható.
Szombaton nappali gomolyfelhő-képződés várható sok napsütéssel, az északnyugati tájakon nem kizárt egy-egy zápor, zivatar. A szél északnyugatira, északira fordul, az Észak-Dunántúlon több helyen megélénkül, néhol megerősödik, másutt többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 15 és 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken csak 10-14, míg a vízpartokon, a magasan fekvő helyeken akár 20-23 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 39 fok között várható.
Vasárnap gomolyfelhős, napos időre van kilátás, helyenként - főként az ország keleti felén - záporral, zivatarral. Az északkeleti, északi szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon néhol megerősödik. A minimum-hőmérséklet 15 és 23, a csúcsérték 28 és 34 fok között valószínű.
Szeptembertől elstartol az Otthon Start program, amely fix, évi 3 százalékos kamatozású lakáshitelt kínál az első otthonukat vásárlóknak.
A klíma életet menthet – de milyen áron? Nézd meg, hogyan hat a hűtés terjedése a bolygónkra és az energiahálózatra!
A Bankmonitor és a Pénzcentrum közös felmérést indít az új hitellel kapcsolatban, amely többek között azt vizsgálja, hogyan hat mindez a vásárlói tervekre és elvárásokra.
Az idei legfrissebb adatokat is figyelembe véve készítette el legújabb elemzését a budapesti újlakás-piac folyamatairól az MBH Jelzálogbank.
Nagy bajban lesz, aki Budapesten venne lakást az új 3%-os hitellel: ezzel bizony sokan nem számoltak
Az eladó lakások és házak kínálatát lefedő több mint 135 ezer ingatlanhirdetésből 102 ezer felel meg a 3 százalékos hitel feltételeinek.
A 3%-os hitelprogram hatására 2026-tól ugrásszerűen nőhet az új lakások száma, ami hosszú távon árversenyt hozhat.
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
Vidéken a panellakások átlagosan 700-750 ezer forintos négyzetméteráron forognak.
A felvételi ponthatárok kihirdetése idén felemás eredményt hozott a keresleti oldalon.
Feltételesen felfüggesztették az eljárást a győri diák ellen, aki erőszakos cselekményekkel fenyegetőzött az interneten.
A hétfőn közzétett kormányrendelet jelentősen lerövidíti a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható újépítésű lakások engedélyezési folyamatát.
Budapesten július közepén volt az első nagyobb dunavirágzás, ami augusztus második feléig is eltarthat.
Az új tanév közeledtével ismét megindult a lakáskeresési roham az egyetemi városokban, miközben az albérleti díjak tovább növekednek.
A Revolut hamarosan fióktelepet nyithat Magyarországon és helyi vezetőt nevezhet ki, miközben a vállalat már 2 millió hazai ügyféllel rendelkezik.
Csúcsot döntött az eladó és a kiadó lakóingatlanok iránti érdeklődők száma, mióta bejelentették az Otthon Start programot.
Kigyulladt egy 1500 négyzetméteres csarnoképület a XV. kerületben, a Rákospalotai határúton hétfő délután.
A digitális csalások már a kisebb településeket is elérték: egyre gyakoribbak azok az e-mailek, sms-ek vagy telefonhívások.
A Dunán levonult kisebb árhullám nyomán sok szúnyogtenyészőhely jött létre, amelyekben tömegesen fejlődnek az ártéri fajok egyedei.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.