Indul a hajsza a kiadó pesti lakásokért: ukránok és az Airbnb is nehezíti az egyetemisták dolgát

Idén különösen nehéz dolguk lesz azoknak az egyetemistáknak, akik a fővárosban vadásznak kiadó lakásra: a szakemberek szerint az Ukrajnából menekülők érkezése szinte teljesen lenullázta a kínálatot. Emellett a bérleti díjak már olyannyira magasak, hogy egy rosszabb anyagi háttérrel rendelkező család már nehezen tudja finanszírozni a diák lakhatását.

Bő másfél hónap és eldördül a startpisztoly a bérlakáspiacon: július 21-én kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, több tízezer diák igyekszik majd mihamarabb lakhatáshoz jutni. Sokan azt gondolnánk, hogy ilyenkor automatikusan meg is emelkednek a bérleti díjak, de mint Kétszery Zsuzsanna, a Duna House Home Management üzletágának vezetője elmondta, ez nagyon nem így van.

A kiadó lakások bérleti díjait nem a felsőoktatási felvételiponthatárok kihirdetésének időpontja szabályozza. Ez a hirtelen megugró kereslet nem okoz meglepetést, a lakástulajdonosok tudatosan készülnek erre az időszakra és az aktuális tanévre vonatkozó árakat már előre kiszámolják. Ha szezon közben kiderül, hogy nagyobb a kereslet, mint a kínálat, akkor a még kiadatlan, vagy az augusztus közepén üresedő lakások tulajdonosainak még van lehetősége korrigálni az árakat. A valódi árak szeptember közepén, a piac kiegyenlítődésével fognak kirajzolódni

- magyarázta a szakember.

Hasonlóan vélekednek az OTP Ingatlanpont szakemberei is, akik szerint bár a bérleti piac „főszezonja” jellemzően a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetésével veszi kezdetét, amit minden esetben a kereslet ugrásszerű növekedése kísér, ugyanakkor az, hogy a kínálati árak emelkednek-e és ha igen, milyen mértékben, lokációnként akár jelentősen is eltérhet.

Az azonban szinte bizonyosra vehető, hogy a bérbeadók az idei szezonban lehetőség szerint emelni fogják az árakat

- hívták fel a vigyelmet. Laczi Csaba, vállalat budapesti régióvezetője szerint idén a fővárosban akár 30 százalékos drágulással is számolhatnak a bérleményt keresők, ennek már most is látszódnak jelei. A bérleti díjak emelkedése mellett a rezsi növekedéssel is számolni kell, főleg, ha az ingatlan esetleg egy cég tulajdonában van.

A fővárosi bérleti díjak folyamatosan emelkednek, így mindenképpen érdemes „sietnie” annak, aki lakást szeretne bérelni. Itt meg kell jegyezni, hogy az inflációs környezet miatt a bérleti díj növekedését nem követik a bérbeadásból realizálható hozamok, ez pedig szintén a további áremelkedés mellett szól érv

- fogalmazott.

Megérkeztek a menekültek, külföldiek, turisták

Laczi Csaba hozzátette, hogy a felsőoktatási hallgatók megjelenése mellett a keresleti oldal további növekedése várható az ismét fellendülő turizmus következtében, ez viszont a rövidtávú lakáskiadás bővülését valószínűsíti.

Kétszery Zsuzsanna is arról beszélt, hogy továbbra is hiány van a kiadó lakásokból Budapesten.

Az ukrán állampolgárok érkezése szinte teljesen lenullázta a meglévő kínálatot még a hivatalos diákszezon kezdete előtt. Azok a magyar bérlők, akik jelenleg egy számukra megfelelő ingatlant bérelnek, inkább elfogadnak egy bérletidíj-emelést, minthogy újra belevágjanak a lakáskeresésbe

- vázolta a Duna House szakértője, aki szerint a kínálatot nagyban befolyásolja majd, hogy a megüresedő lakások számához képest mekkora lesz a beköltöző külföldi diákok aránya. A pandémia ideje alatt a bérlők válogathattak az igényeiknek megfelelően, azonban, ha a 2019-ben tapasztalt mértékben érkeznek majd a külföldi diákok a fővárosba, akkor túlkeresletre kell számítani.

Hiába siet az, aki a közeljövőben szeretne lakást bérelni, nem lesz szélesebb a kínálat. Júliusban várható egy nagyon rövid időszak, amikor a régi bérleti szerződések lejárnak és számítani lehet a megüresedő lakások piacra kerülésére. Az, aki folyamatosan figyel és gyorsan reagál, ebben az időszakban szerencsével járhat és kifoghat magának egy jó albérletet

- mondta Kétszery Zsuzsanna, aki úgy látja, nem lesz könnyű dolguk az egyetemistáknak az idei szezonban a budapesti piacon. Mint fogalmazott: egy vidéki, alacsonyabb átlagkeresetű régióból származó egyetemista családja például bizonyára nehezen tudja majd kitermelni a budapesti lakhatás megteremtéséhez szükséges összeget havonta, ha a tanuló nem kap kollégiumi helyet.

A szakértő arra számít, hogy a magyar egyetemisták várhatóan a külső kerületekbe szorulnak majd, hiszen a belvárosi, egyetemhez közeli bérleményekért a helyismerettel nem rendelkező külföldi diákok akár 10 százalékkal többet hajlandóak fizetni - ráadásul, ha kell, euróban.

Ha valamiért mégsem tudnak, akarnak kompromisszumot kötni a lokációt illetően a magyar egyetemisták, akkor várhatóan vagy a rosszabb paraméterekkel rendelkező, nehezen kiadható lakásokból kénytelenek választani, vagy marad az összeköltözés alternatívája. Előfordul például, hogy egy konyhával, két fürdőszobával és három, külön nyíló szobával rendelkező lakásban akár 6-8 diák is összeköltözik, így optimalizálva a lakhatás költségeit.

Kérdés, hogy a tulajdonosok meddig tudják feszíteni a húrt az árak tekintetében. Ha az ősszel induló tanévre a pandémia előtti mértékben érkeznek a külföldi diákok és ismét megjelennek az ún. expatok, akik augusztus végén, szeptember közepén kezdenek dolgozni Magyarországon, akkor várhatóan visszatér az eurós bérleti díj, ami egyértelműen rossz hír a magyar albérlők számára

- emelte ki Kétszery Zsuzsanna.

Egyetem közelében tényleg megéri befektetni?

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy miben gondolkodjon az, aki az infláció elől ingatlanba menekítené megtakarításait: érdemes még befektetés gyanánt felsőoktatási intézmények közelében ingatlant vásárolni, vagy árban már nem járunk sokkal jobban, mintha mondjuk egy külsőbb kerületben vennénk ingatlant hasonló céllal?

Laczi Csaba kiemelte, hogy az ingatlanárak és bérleti díjak legnagyobb mértékben a jellemzően olcsóbb kerületekben növekedtek és az is megfigyelhető, hogy az ingatlankeresők mobilitása növekszik, így pusztán a vételár szempontjából még előnyösebb lehet egy külsőbb kerületben befektetési céllal ingatlan vásárolni, de az így elérhető árelőny jelentősége folyamatosan csökken.

A felsőoktatási intézmények közelében lévő ingatlanok jellemzően jó lokációja (kiépült infrastruktúra, közlekedés) miatt azonban ezek továbbra is jó befektetési célpontok lehetnek

- fogalmazott a fővárosi régióvezető.

Kétszery Zsuzsanna ennek kapcsán arról beszélt, a nagyobb lakások esetében, például egy összeköltöző diákok számára kialakított lakásnál lehet jelentősége az egyetem közelségének, de ár-érték arányban nem biztos, hogy megéri ezeken a területeken vásárolni.

Városi legenda, hogy többet fizetnek a bérlők csak azért, mert egy felsőoktatási intézmény közelében található egy ingatlan. A külső kerületekben történő ingatlanvásárlás akár 1-1,5%-kal több hozamot produkál, mint egy belvárosi, egyetemközeli befektetés. Budapesten nincsenek egyetemi városrészek. Sokkal elterjedtebb, hogy egy egyetemista szívesebben választ albérletet például a zöld terület közelsége miatt (Városliget vonzáskörzete), esetleg a szórakozási lehetőségek könnyebb elérése miatt (Bulinegyed)

- részletezte.