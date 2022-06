Ide költöznek az élelmes magyarok: van, ahol még mindig fillérekért lehet házat venni

A legújabb elemzésekből az derül ki, hogy idén márciusban stagnált a lakáspiaci kereslet, miközben a kínálat bővült. Több mint 38 ezer használt lakást hirdettek meg idén márciusban ország szerte 1733 településen a tulajdonosok és az ingatlanközvetítők, az eladó lakóingatlanokra pedig több mint 340 ezer érdeklődés érkezett. A megyeszékhelyek és városok kínálata 11-12 százalékkal emelkedett, míg a községeké 8 százalékkal februárhoz viszonyítva. Baranya például kifejezetten felkapott megye lett, így a HelloVidék most annak járt utána, hogy mi történt ebben a megyében ingatlanpiaci szempontból.

1733 településen hirdettek meg eladó használt ingatlanokat a tulajdonosok és a közvetítők, ami éves szinten több mint 10 százalékkal több helységet jelent. A feladott 38,8 ezer hirdetés viszont 4 százalékkal kevesebb mint 2021 azonos időszakában. A nagyvárosokban és Budapesten 6-8 százalékos csökkenés látható, míg a községekben 5 százalékos növekedés.

Ebből is látható, hogy az országon belül is jelentősek a különbségek: Baranyában, Békésben és Borsod-Abaúj-Zemplénben 13-29 százalékkal bővült a választék, addig Vas megyében, Zalában és Veszprémben 16-17 százalékkal csökkent. Ez pedig nem meglepő, hiszen Baranya és környékén egészen kedvező áron is találhatunk lakásokat, ráadásul – ami egyáltalán nem mellékes – munkaerőpiaci szempontból is érdemes lehet ezt a környéket választani.

Lakásépítések tekintetében is nagy ellentétek láthatók a régióban. Somogy megyében elsősorban a Balaton-parti településeknek – különösen Siófoknak – köszönhetően több mint 2000 új lakást kínálnak eladásra. Ezzel szemben Baranyában mintegy 500-at, míg Tolna megyét szinte teljesen elkerülik a nagyobb társasházakban érdekelt lakásfejlesztők

– nyilatkozta a HelloVidéknek Futó Péter, a Portfolio ingatlanpiaci elemzője.

Lakást venne? A Pénzentrum segít megtalálni a megfelelő hitelt!

A legolcsóbb megye pedig egyértelműen Baranya lett, ahol még Pécs se tudta ellensúlyozni a községek alacsony árait. Míg Pécs 300 ezer forint körüli négyzetméterárron lehet lakáshoz jutni, addig a megye járásainak felében 120 ezer forint alatt maradt az átlagár.