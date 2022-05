Mi folyik a Balatonnál: a tengerparton is olcsóbb nyaralót venni, mint Tihanyban, Földváron

Elképesztő árak fogadják azokat, akik a Balatonnál vennének nyaralót: a felkapottabb településeken már bőven millió fölött járnak a négyzetméterárak. Ehhez képest vannak olyan tengerparti helyek, ahol jóval olcsóbban találni ingatlant. Piaci szakértők szerint ennek többek között az az okat, hogy míg a balatoni nyaraló már luxusnak számít Magyarországon, addig a tengernél a kevésbé felkapott részeken ki lehet fogni jóval olcsóbb ingatlanokat.

Bár az idei év nem lesz zökkenőmentes a nyaralópiacon sem, de a szakemberek szerint az árrobbanás nem fog megállni sem a Balatonnál, sem a többi kedvelt üdülőterületen. Mint korábban a Pénzcentrum is beszámolt róla, Tihanyban már 1,8 millió forint volt az átlagos kínált négyzetméterár, de Balatonföldváron is közelítette az 1,4 milliót, emellett Zamárdiban, Alsóörsön, Balatonakarattyán és Balatonfüreden is millió fölötti négyzetméterárakkal érdemes kalkulálni.

A kép még elkeserítőbbnek hathat, ha megnézzük, hogy mennyiért kapnánk tengerparti nyaralót a kedvelt nyaralóhelyeken: Görögországban, a Halkidiki-félszigeten például 170 ezer euróért (kb. 64 millió forintért) találtunk egy egészen takaros kis tengerparti házat. Az ingatlan 70 négyzetméteres, tehát egy négyzetméter kb. 914 ezer forintba kerül, azaz kevesebbe, mint a fent említett, legdrágább balatoni települések átlagárai.

Eladó apartmant is találtunk ugyanitt, 95 négyzetmétert kínálnak átszámolva 53 millióért, tehát egy négyzetméter 557 ezer forintba kerül - igaz, itt messzebb van a tengerpart, de azért az erkélyről látni.

Megnéztük Horvátországot is: Trogirban egy tengerre néző, 66 négyzetméteres apartmant is találtunk, amiért 145 ezer eurót, azaz 54,7 millió forintot kérnek, azaz 869 ezerre jön ki egy négyzetéter. Omisban 41 millió forintért kaphatunk egy 31 négyzetméteres apartmant, saját medencével, na ez van tihanyi négyzetméteráron!

A magyaroknak csak a Balaton kell?

A balatoni üdülőövezet árrobbanása 3 tényezőnek köszönhető, fejtette ki lapunknak Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője:

Egyrészt a hazai lakások Európa-bajnok drágulása természetszerűleg emelte a balatoni ingatlanok árait is. Másrészt a koronavírus-járvány miatt a tengerparti nyaralások lehetősége és vonzereje érezhetően csökkent az elmúlt 2 évben. Emiatt viszont a hazai nyaralók ára a korábban megszokottnál nagyobb ütemben emelkedett. Harmadrészt pedig a nyaralók és a belföldi nyaralások iránti kereslet növekedése a Balaton partjára csábította a befektetőket és beruházókat is

- vázolta a szakember, aki kifejtette: lakosságarányosan bizonyos balatoni települések lakásépítési mutatói már a budapesti szintek közelében járnak. Ezek az új építésű lakások eleve drágább ingatlanok, amik felfelé húzzák a többi nyaraló árát is.

Az összkép alapján így már nem is meglepő, hogy ha egy balatoni nyaralás költségszintje eléri egy tengerparti úttal kapcsolatos kiadásokat is, akkor találunk a kínálatban olyan Balaton környéki eladó ingatlanokat, amik drágábbak egy-egy tengerközeli nyaralónál. Nagy különbség viszont, hogy amíg a balatoni nyaralók a hazai lakáspiac luxuscikkeinek számítanak, addig egy-egy kevésbé felkapott tengerparti üdülőövezet olcsóbb ingatlanairól ugyanez nem mondható el

- mondta Balogh László, majd hozzátette, hogy eáadásul a tapasztalatok alapján a balatoni vevők nem rohamozzák meg a tengerpartokat. Hiába vehetnek akár ugyanolyan áron ingatlant a magyar tenger partján mint például Dalmáciában, a görög vagy épp spanyol partokon, az utazással járó költségeket is figyelembe véve azoknak a fenntartási költségei jóval magasabbak.

Haspnlóan vélekedett Benedikt Károly is, aki szerint a Balatoni régiót nem lehet összehasonlítani a különböző országok tengerparti áraival, hiszen két teljesen különböző lokációról és adottságról beszélünk - mondta a Pénzcentrumnak a Duna House marketing és PR vezetője.

Horvátországban és Görögországban, de még az olasz tengerparton is találhatunk a balatoninál kedvezőbb áron ingatlant, de ezeket több tényező befolyásolja. Ilyen például az elérhető ingaltankínálat mennyisége, minősége és például a nyugat-európai fizetőképes kereslettől való távolság. A tengerpartokon jóval szélesebb kínálattal találkozunk, és minőségében is sokkal nagyobb a választék

- magyarázta a szakértő. Hozzátette: természetesen ott is a luxus és jó minőségű ingatlanok jóval drágábbak, de tény hogy jóval nagyobb merítésből tudnak válogatni akik a keleti tengerpartokon nézelődnek.

Itt viszont nem szabad elfelejteni hogy akár egy magyar, akár egy nyugat európai vásárlónak ezek eléréshez sokkal többet kell utaznia, így számukra Közép- Európa legnagyobb tava sokkal vonzóbb célpont lehet. Az osztrák vagy német nyugdíjasok így ugyanolyan intenzitással keresik balatonon vagy termálvárosainkban az ingatlanszerzési lehetőséget, mint a tengerpartokon és adott esetben akár többet is hajlandóak fizetni érte. Általánosságban az ingatlanok árazásánál a lokáció a legfontosabb szempont és ebből vizsgálva a Balaton nagyon jó paraméterekkel rendelkezik.

- mutatott rá Benedikt Károly, majd arról beszélt, tény, hogy a hazai ingatlanáremelkedés Európában a legmagasabb dinamikát mutatja, de az sem szabad elfelejteni, hogy szinte kivétel nélkül minden európai országban erősen emelkedtek az árak az elmúlt években.

Ha nem csak a nyaralópiacot nézzük, hanem a teljes ingatlanállományt, akkor Horvátország a hazai árakkal azonos szinten mozog, Görögország egy kicsit olcsóbbnak számít, de nincsenek óriási különbségek

- magyarázta a szakember, akit megkérdeztünk arról is, hogy mire kell figyelnie annakk, aki külföldi nyaralóvásárlásban gondolkodik. Mint kifejtette: a külföldi ingatlanbefektetésnél a hazai ingatlanvásárláshoz képest jóval több dologra kell odafigyelni.

Az ingatlanszerzési lehetőségektől és esetleges korlátozásoktól, engedélykötelezettségtől kezdve, az adózási és egyéb illetményeken át a teljesen hétköznapi fenntartási és utazási költségekig. Hiába vásárlunk kedvező áron egy tengerparti lakást/ nyaralót ha csak nagyon drágán, körülményesen és ritkán tudunk odautazni, a köztes időszakban pedig a hasznosítása is jóval költségesebb és problémásabb, így nem tudunk az itthoninál nagyobb hozamot realizálni

- fejtette ki Benedikt Károly, majd hozzátette, több magyar vásárol előszeretettel a horvát tengerparton ingatlant, de sokan nézelődnek az olasz és spanyol ingatlanpiacon is, sőt vannak akik egészen messzi térségekben is nézelődnek befektetési lehetőségek iránt (Brazíila, USA stb) Az ilyen tranzakcióknál jellemzően erre specializálódott segítséget vesznek igénybe.

