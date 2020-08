10 százalékkal nőtt az aktív fetőzöttek száma: rohamosan nő a kórházi ápoltaké is

178 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 6139 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy 68 éves idős beteg, az elhunytak száma így 615 főre emelkedett, 3761-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1763 fő. 103 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 7-en vannak lélegeztetőgépen.

Tegnap 292, az elmúlt 24 órában pedig 178 fővel emelkedett a fertőzöttek száma. Ezzel 5961 főre nőtt a hazánkban a diagnosztizáltak száma, tehát ha ilyen ütemben emelkedik tovább a fertőzöttség, akkor egy napra vagyunk attól, hogy elérjük a 6000 főt.Elhunyt egy 68 éves férfi, akinek alapbetegsége eddigi információk szerint nem ismert. Az aktív fertőzöttek száma 1588 főről 1763-ra ugrott egy nap alatt, ez azt is jelenti, hogy a gyógyultak száma mindössze 2-vel nőtt. Tegnap még 90 , ma már 103 koronavírusos beteget ápolnak kórházban - írja a koronavirus.gov.hu.

Ahogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány nem ért véget, az aktív fertőzöttek száma ismét emelkedik, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása. (...) A közelgő iskolakezdés kapcsán kiemelten fontos a szülők és a pedagógusok felelőssége; tünetes, beteg gyermeket most nem szabad iskolába, óvodába engedni

- írja a tájékoztató portál.

Címlapkép: Getty Images