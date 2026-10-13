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Óriási dobásra készül a Bosch Magyarországon: ez mindent a feje tetejére fordíthat, rengeteg embert érint
A mesterséges intelligencia már a középiskolások mindennapjainak része, ezért a Bosch új, országos oktatási programot indít, amelyben mérnökszakértők gyakorlati feladatokon keresztül ismertetik meg a diákokkal az AI világát. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok ne csak használni tudják a technológiát, hanem kritikusan és tudatosan is viszonyuljanak hozzá, felkészülve a jövő munkaerőpiacának kihívásaira.
A Bosch tavaly 800 középiskolást kérdezett meg a mesterséges intelligenciáról. A válaszadók 90 százaléka fontosnak tartotta az AI-jal kapcsolatos képzéseket a tanulás szempontjából. Bodó Teodóra, a Bosch képviselője elmondta, hogy a felmérés eredményei alapján szerettek volna reagálni erre az igényre, ugyanakkor fontos kérdésnek tartották, hogyan tehetnék ezt a leghatékonyabban.
A nemzetközi példákat is megvizsgálták: azt tapasztalták, hogy sok szó esik Kínáról, ahol kötelezővé tették az AI oktatását az iskolákban, emellett Romániában és Portugáliában is találtak hasonló kezdeményezéseket. Ezt követően AI-szakértőkkel kezdtek egyeztetni arról, hogyan lehetne a témát a középiskolások számára érthetővé és hasznossá tenni, és ezután alakult ki a program koncepciója. Bodó Teodóra hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés egyik legfontosabb célja a fiatalok munkaerőpiaci versenyképességének erősítése.
Gudra Gábriel, a középiskolai edukációs projekt szakmai vezetője elmondta, hogy a tananyag felépítését három fő pillérre alapozták: megérteni, tanulni és alkotni az AI segítségével. Az első pillér az elméleti ismeretekre épül, vagyis arra, hogy a diákok megértsék, hogyan működik a mesterséges intelligencia. A gyakorlati rész pedig az, hogy hogyan lehet az AI segítségével hatékonyabban tanulni, másrészt azt, miként használható a technológia az alkotómunka során. Gudra Gábriel szerint az AI olyan eszköz, amellyel hatékonyabbá tehetők a különböző munkafolyamatok.
Bodó Teodóra kitért arra is, hogy a programmal nem kizárólag az elitiskolákat szeretnék elérni, hanem többek közt azokat az intézményeket is, amelyek a Bosch működési helyszínein találhatók. A kezdeményezés egyelőre pilotfázisban van: a cél az, hogy a tanév során 20 iskolába jussanak el, és 800 diáknak mutassák be a programot. A résztvevők visszajelzései alapján ezt követően továbbfejlesztik a tananyagot és a program felépítését. Bodó Teodóra szerint a kezdeményezés akkor érhet el valódi társadalmi hatást, ha nemcsak a Bosch foglalkozik a témával.
Reméljük, hogy elültetjük a magot, és rövid időn belül ez szárba szökken
– fogalmazott.
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Balatoni József pedagógus arról beszélt, hogy a tanárok sok esetben felismerhetik, ha egy diák mesterséges intelligenciát használ egy fogalmazás elkészítéséhez. Ha a tanár jól ismeri a tanuló stílusát, feltűnhetnek neki a szokatlan szókapcsolatok vagy nyelvtani megoldások. Emellett tárgyi tévedések, sőt akár a felhasznált prompt nyomai is benne maradhatnak a szövegben. Szerinte ezért a pedagógusoknak kulcsszerepük van abban, hogyan épül be az AI az oktatásba. Mint kiemelte, elérkezhetett az az időszak, amikor olyan feladatokat kell adni a diákoknak, amelyek megoldásához fel kell használniuk a mesterséges intelligenciát, de a teljes feladatot nem tudják pusztán a technológia segítségével elvégezni.
A pedagógus hangsúlyozta azt is, hogy az AI-t tudatosan és körültekintően kell használni, nem szabad minden feladatot a technológiára bízni. A megfelelő keretrendszer kialakítása közös feladat, amely hosszabb folyamat lehet, és szerinte minden iskolának saját AI-szabályzatot kellene kidolgoznia. Úgy véli, a mesterséges intelligenciát nem mindenkinek kell használnia, hanem leginkább azoknak, akik megfelelő tudással és biztos alapokkal rendelkeznek a technológia alkalmazásához. Azt is kiemelte, hogy nem lenne célszerű AI-tankönyveket írni, hiszen a technológia gyors fejlődése miatt az ilyen tartalmak hamar elavulhatnak. Az AI oktatásával kapcsolatban pedig központi támogatásra is szükség lenne, például a pedagógusoknak szóló képzések formájában, amelyek segítenek megérteni a technológia lehetőségeit és előnyeit.
Bodó Teodóra azt is megjegyezte, hogy véleménye szerint Magyarország versenyképességét is javíthatná, ha minél több vállalat indítana a Bosch kezdeményezéséhez hasonló programokat. Mint mondta, egyre több helyen tapasztalható, hogy a mesterséges intelligencia használata már nem csupán lehetőség, hanem munkáltatói elvárás. Ez az elvárás az iskolákban is megjelenhet, ezért érdemes időben felkészülni rá, ahelyett, hogy az oktatás csak utólag próbálná követni a változásokat. A programmal kapcsolatban már több olyan visszajelzést is kaptak, amely szerint a diákok mellett a pedagógusok számára is hasznos lenne oktatási anyagokat készíteni.
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