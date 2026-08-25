2026. augusztus 25. kedd Lajos, Patrícia
29 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Toronto, Kanada – 2025. március 2.: Okostelefonos mesterséges intelligencia-asszisztens alkalmazások – az OpenAI ChatGPT, a Google Gemini és az Anthropic Claude.
Tech

Ingyen adja méregdrága prémium szolgáltatását a Google: rengeteg magyar diák élhet a lehetőséggel

Pénzcentrum
2026. augusztus 25. 12:32

A Google ismét különleges ajánlattal segíti a felsőoktatásban tanulókat, a magyar egyetemisták és főiskolások ugyanis egy teljes évig díjmentesen használhatják a cég fizetős mesterségesintelligencia-szolgáltatását, a Google AI Plus-t. A több tízezer forintos megtakarítást jelentő, 2026. december 31-ig igényelhető lehetőség fejlett tanulási eszközöket és jelentős extra felhőtárhelyet biztosít a hallgatóknak - közölte a HVG.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Bár a diákok számára egyre fontosabbá válik a mesterséges intelligencia alkalmazása, a fizetős verziók sokak számára komoly anyagi terhet jelentenek. A vállalat ezért ingyenessé tette a prémium funkciókat a jogosult hallgatóknak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az AI Plus csomag jóval többet nyújt az alapváltozatnál, hiszen kétszeres használati korlátot, a komplexebb feladatokhoz tervezett Flash Thinking modellt, valamint 400 GB felhőtárhelyet kínál a Google Drive, a Google Fotók és a Gmail szolgáltatásokhoz. A felhasználók emellett hozzáférnek a valós idejű, interaktív kommunikációra optimalizált Gemini Omni modellhez, emellett korlátlanul tölthetnek fel tanulmányi jegyzeteket, vizuális anyagokat és élő közvetítéseket is.

Kapcsolódó cikkeink:

A vizsgákra való felkészülést kifejezetten az idén júniusban bevezetett jegyzetfüzet-funkció könnyíti meg. A tananyagok feltöltése után a Gemini személyre szabott teszteket, kiegészítő magyarázatokat és egyéni tanulási terveket is képes összeállítani a hallgatóknak.

A díjmentes ajánlatot a 18. életévüket betöltött, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok vehetik igénybe, beleértve azokat is, akiknek a korábbi, 2025-ös AI Pro próbaidőszakuk már lejárt. A regisztráció során ki kell választani a megfelelő csomagot, egy hitelesítő rendszeren (például a SheerID-n) keresztül igazolni kell a hallgatói státuszt, végezetül pedig meg kell adni egy érvényes fizetési módot. A jogosultságot évente újra meg kell erősíteni. Mivel a kedvezmény egy évre szól, az időszak lejárta előtt érdemes lemondani az előfizetést, ha a felhasználó a későbbiekben nem kívánja a szolgáltatás teljes árát megfizetni.
Címlapkép: Getty Images
#tech #egyetem #felsőoktatás #tanulás #google #diákok #ingyen #technológia #szolgáltatás #mesterséges intelligencia #ai
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:15
13:03
12:44
12:32
12:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 25.
Kassai Lajos: új honfoglalásra van szükség, különben kiszárad a Kárpát-medence
2026. augusztus 24.
Elképesztő indokkal rúgnak ki rengeteg magyar munkavállalót: küszöbön egy újabb elbocsátási hullám – a dolgozók tehetetlenek
2026. augusztus 25.
Egyre nagyobb bajban az európai autóipar: Kína olyan előnyre tett szert, amit nagyon nehéz lesz ledolgozni
2026. augusztus 25.
Teljes átalakulás előtt a budapesti ingatlanpiac: aranyat érhet, ha valakinek ezen a környéken van lakása
2026. augusztus 24.
Rengeteg magyar adatai lophatták el 2026 nyarán: önként adták mindenüket a csalóknak, itt hibáztak
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 25. kedd
Lajos, Patrícia
35. hét
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Vadiúj csalási módszerrel fosztják ki tömegek bankszámláit: már az arcképes azonosítás is kevés, hogy megvédjen?!
2
2 hete
A kibertámadások a hazai, kritikus infrastruktúrát is fenyegethetik: a közműhálózat is célpontja lehet a hackereknek
3
1 hete
Sorra tűnnek el a pénzek magyar emberek bankszámláiról: ijesztő a trend, a bankok tehetetlenek
4
1 hete
Itt a Telekom bejelentése: méregdrága, ingyenes ajándékot kap minden felhasználó - igényelni se kell, automatikusan jár
5
1 hónapja
Kitálalt a magyar író a kötelező olvasmányokról: "ezzel a művel majdnem keresztbe törték minden érdeklődésemet az olvasás iránt"
PÉNZÜGYI KISOKOS
Rendelkezésre tartási jutalék
a bankok általában az igénybe nem vett hitel után számítják fel, napi meghatározással, egyfajta kamatként, ami kevesebb a hitelkamatnál, de lényegében a bank ezzel a jutalékkal akkor is beszed valamennyi jövedelmet a számlatulajdonostól, ha az nem használja a hitelkeretét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 25. 13:03
Egyre nagyobb bajban az európai autóipar: Kína olyan előnyre tett szert, amit nagyon nehéz lesz ledolgozni
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 25. 10:01
Teljes átalakulás előtt a budapesti ingatlanpiac: aranyat érhet, ha valakinek ezen a környéken van lakása
Agrárszektor  |  2026. augusztus 25. 12:32
Akkora a baj Magyarországon, hogy már az űrből is látszik