Ingyen adja méregdrága prémium szolgáltatását a Google: rengeteg magyar diák élhet a lehetőséggel

A Google ismét különleges ajánlattal segíti a felsőoktatásban tanulókat, a magyar egyetemisták és főiskolások ugyanis egy teljes évig díjmentesen használhatják a cég fizetős mesterségesintelligencia-szolgáltatását, a Google AI Plus-t. A több tízezer forintos megtakarítást jelentő, 2026. december 31-ig igényelhető lehetőség fejlett tanulási eszközöket és jelentős extra felhőtárhelyet biztosít a hallgatóknak - közölte a HVG.

Bár a diákok számára egyre fontosabbá válik a mesterséges intelligencia alkalmazása, a fizetős verziók sokak számára komoly anyagi terhet jelentenek. A vállalat ezért ingyenessé tette a prémium funkciókat a jogosult hallgatóknak.

Az AI Plus csomag jóval többet nyújt az alapváltozatnál, hiszen kétszeres használati korlátot, a komplexebb feladatokhoz tervezett Flash Thinking modellt, valamint 400 GB felhőtárhelyet kínál a Google Drive, a Google Fotók és a Gmail szolgáltatásokhoz. A felhasználók emellett hozzáférnek a valós idejű, interaktív kommunikációra optimalizált Gemini Omni modellhez, emellett korlátlanul tölthetnek fel tanulmányi jegyzeteket, vizuális anyagokat és élő közvetítéseket is.

A vizsgákra való felkészülést kifejezetten az idén júniusban bevezetett jegyzetfüzet-funkció könnyíti meg. A tananyagok feltöltése után a Gemini személyre szabott teszteket, kiegészítő magyarázatokat és egyéni tanulási terveket is képes összeállítani a hallgatóknak.

A díjmentes ajánlatot a 18. életévüket betöltött, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok vehetik igénybe, beleértve azokat is, akiknek a korábbi, 2025-ös AI Pro próbaidőszakuk már lejárt. A regisztráció során ki kell választani a megfelelő csomagot, egy hitelesítő rendszeren (például a SheerID-n) keresztül igazolni kell a hallgatói státuszt, végezetül pedig meg kell adni egy érvényes fizetési módot. A jogosultságot évente újra meg kell erősíteni. Mivel a kedvezmény egy évre szól, az időszak lejárta előtt érdemes lemondani az előfizetést, ha a felhasználó a későbbiekben nem kívánja a szolgáltatás teljes árát megfizetni.