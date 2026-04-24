A munkanélküliek száma 219 ezer fő volt, ami mérsékelt, de továbbra is érdemi jelenlétet jelez a munkaerőpiacon.
Döntött a budapesti visszatérésről a CEU: ez fog történni a kormányváltás után
Egy esetleges magyarországi kormányváltás és az egyetemi autonómia visszaállítása esetén sem költözteti vissza oktatási tevékenységét Budapestre a Közép-európai Egyetem (CEU). Az intézmény fő kampusza Ausztriában marad. A magyar főváros pedig továbbra is a kutatási feladatok bázisaként működik - írta meg a Népszava.
Bár a Magyar Péter vezette Tisza Párt programjában ígéretet tett az akadémiai szabadság és az egyetemi autonómia visszaállítására, a CEU vezetése nem tervezi a budapesti kampusz újraindítását. Az autonómia helyreállítása egyébként az uniós források felszabadításának is alapfeltétele lenne. Az intézmény állásfoglalása szerint tudomásul veszik a jelentős politikai fordulópontot jelentő magyarországi választási eredményeket. Az egyetem azonban a jövőben is megosztva, két helyszínen folytatja munkáját.
A bécsi kampusz ad otthont az oktatásnak, míg a budapesti telephely a kutatási tevékenységekért felel. A magyar fővárosban maradt a könyvtár és az archívum. Emellett itt működik a kutatásokat összefogó CEU Demokrácia Intézet is.
Az egyetem vezetése hangsúlyozta, hogy mindkét helyszín folyamatosan fejlődik. Egységes intézményként továbbra is elkötelezettek az akadémiai szabadság, a nemzetközi együttműködés és a társadalmi szerepvállalás mellett.
Az Orbán-kormány még 2017-ben fogadta el a lex CEU néven elhíresült felsőoktatási törvénymódosítást. Ennek következtében a Soros György által alapított egyetem 2019-től kénytelen volt fokozatosan Ausztriába áthelyezni a legnagyobb vonzerejét jelentő, amerikai akkreditációjú képzéseit. Az Európai Unió Bírósága 2020-ban kimondta, hogy a jogszabály sérti az uniós jogot és az akadémiai szabadságot. A CEU vezetése azonban már a törvénymódosítás után úgy döntött, hogy az egyetem korábbi működési formájában nem tér vissza Budapestre.
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She's Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.