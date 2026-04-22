Rendkívüli szünet jöhet sok iskolában májusban: itt vannak a részletek

Nemrég ért véget a tavaszi szünet, a nyári szünet 2026-ban pedig még odébb van, de a kettő között egyes diákok még számíthatnak pár napos pihenőre. A május 1-jei hosszú hétvégét követően ugyanis kezdődnek az érettségi vizsgák, ami azt is jelenti, hogy érettségi szünetet rendelhetnek el az első írásbeli vizsgák idején a vizsgákat bonyolító iskolák a nem érettségiző diákok számára. Ezt a párnapos szünetet azonban jellemzően csak olyan iskolákban rendelik el, ahol ennek szükségét látják az érettségi vizsgák zavartalan lebonyolítása érdekében.

Mikor lehet érettségi szünet 2026-ban?

Idén május 5-én (hétfőn) kezdődnek az írásbeli érettségi vizsgák, először a magyar, majd matematika és történelem tárgyakból vizsgáznak a diákok. Ezekből a tárgyakból a végzős évfolyamokon a legtöbb diák vizsgát tesz, így sok intézményt kiürítenek, hogy a többi osztály tantermi oktatása ne zavarja meg a vizsgázást. Jellemzően a többi tárgyvizsganapján - mivel már jóval kevesebben tesznek vizsgát egy évfolyamból - már meg lehet oldani a zavartalan lebonyolítást úgy, hogy nem zavarja meg a többi diák oktatása a vizsgázókat.

Az érettségi szünetet általában az első írásbeli vizsgák idején rendelik el a vizsgákat bonyolító iskolák a nem érettségiző diákok számára. Ezt a tanév rendjén kívüli, nem általánosságban minden intézményre és diákra vonatkozó, rendkívüli szünetet nevezik sok intézményben érettségi szünetnek. Az érettségi szünet hossza iskolánként eltérő lehet annak függvényében, mely tárgyak lebonyolításánál érzi szükségesnek az intézmény, hogy a nem érettségiző diákokat szünetre küldje.

Az érettségi szünet elrendelése nem csak azért vált rutinná, hogy a folyosón ne hangoskodjanak a nem végzős évfolyamok diákjai. Az érettségik során ugyanis felügyeletet kell biztosítani, amiben sok pedagógus vesz részt, és elvileg szakos tanár be sem mehet a saját tárgyainak vizsgáit felügyelni. Ez a munkaerőhiány sújtotta tantestületeknek logisztikai problémát okozhat. Az érettségi szünettel tehát a tanerőt is tehermentesítik pár napra, akik felügyeletet vállalnak.

A 27/2025. (VII. 24.) BM rendelet a 2025/2026. tanév rendjéről tehát nem határoz meg központilag hivatalos érettségi szünetet. Hogy lesz-e ilyen egy adott intézményben, arról az iskola tud tájékoztatást adni az érintett diákoknak.

Mikor kezdődik a nyári szünet 2026-ban? Mikor lesz az utolsó tanítási nap?

A hivatalos, 2025/2026. tanév rendje szerint az utolsó tanítási nap 2026. június 19-ére (péntekre) esik, így az első tanításmentes munkanap június 22-e, hétfő lesz. Bár a 2026/2027-es tanév rendje még nem jelent meg, feltételezhető a korábbi évek tapasztalatai alapján, hogy a 2026/2027-es tanév szeptember 1-jén indul majd (bár ez a nap keddre esik). Így a nyári szünet 2026-ban előreláthatólag június 20. és augusztus 31. között tart. Ez azonban még nem biztos.

A szakképzésben az iskolai szünetek dátuma eltérhet: ezt a 8/2025. (VII. 17.) KIM rendelet határozza meg a 2025/2026. tanév szakképzésben alkalmazandó rendjéről. A főiskolák, egyetemek pedig saját hatáskörben rendelik el, hogy mikor kezdődik és zárul a szemeszter, mikor lesznek a szünetek.

Idén is rövid nyári szünet várható

Amennyiben a következő tanév is szeptember 1-jén fog kezdődni, mely 2026-ban keddre esik, akkor 10 hetes és egy napos szünetük lesz a diákoknak (a tanároknak ennél mindig rövidebb a szünet az adminisztratív feladatok és nyári felügyelet miatt is). Ha pedig a megelőző hétvégét is hozzászámítjuk, eszerint a forgatókönyv szerint 73 napos szünet lesz.

Vagyis 2026-ban hasonlóan rövid lesz a nyári szünet, mint 2024-ben és 2025-ben volt.

Nagyon rég nem láthattak az iskolások ilyen rövid nyári szüneteket. A mára már bőven felnőtt millenniálokban még mindig élesen élhet az az emlék, hogy a 2000. évi nyári szünetnek már augusztus 27-én vége volt, és augusztus 28-án csengettek be először. Viszont az ezt követő negyedszázad alatt egyszer sem fordult elő, hogy szeptember 1-jénél hamarabb kezdődött volna a tanév, a hétvégék miatt nem egyszer csak szeptember 2-án vagy 3-án hangzott fel az első csengetés.

A tanév utolsó tanítási napja azonban már gyakrabban változott. 2000 után sokáig június 15-höz igazították az utolsó tanítási nap dátumát, mely így eshetett június 13-ra, vagy akár 16-ra is. Csak a 2002-es év jelentett kivételt, amikor június 19-e volt az utolsó tanítási nap. 2024-ben azonban megváltozott ez a gyakorlat, amikor június 21-e lett az utolsó tanítási nap, tavaly pedig ezt a gyakorlatot követve 20-át jelölték ki. Mivel az első tanítási napok ugyanúgy szeptember 2-ra és 1-re estek, így a nyáriszünet jócskán lerövidült.

2026-ban pedig június 19-re esik az utolsó péntek, így folytatódik az immár hároméves trend a rövid nyári szünidőkkel. Érdemes emlékezni arra is, hogy a rezsiválság óta más iskolai szünetek hossza is változott: hol az őszi, hol a téli szünet lett megnyújtva. Az utóbbi években az a gyakorlat vált uralkodóvá, hogy a nyári szünet csak június 20-a környékén kezdődnek, a téli szünet viszont minimum két hetes. Egyes vélemények szerint ez könnyebbséget jelent a szülőknek, mert csak 10 egybefüggő hétre kell gondoskodniuk a gyerekek elhelyezéséről, valójában viszont télen ezt ugyanúgy meg kell oldani már kevesebb szabadsággal gazdálkodva az év vége felé közeledve.

Pünkösd 2026-ban és további hosszú hétvégék

A nyári szünetig pedig nemcsak a május 1-je, és az érettségi szünet, hanem a pünkösd is lefarag a tanítási napok számából. Mivel a húsvét április elejére esett 2026-ban, a pünkösdre sem kell júniusig várni: pünkösd vasárnap május 24-én, pünkösd hétfő 25-én lesz. Ezután augusztus 20-a ígéri a következő hosszú hétvégét: a nemzeti ünnep csütörtökre esik, a pénteket pedig sok dolgozó áthelyett pihenőnapként kapja meg. Augusztus 21-ét augusztus 8-án kell majd előre ledolgozni.

A nyár után az év következő hosszú hétvégéje októberben lesz, mert október 23-a 2026-ban péntekre esik. Feltételezhető, hogy az őszi szünet is már az október 23-i hosszú hétvége idejére fog esni, viszont ez majd a 2026/2027-es tanév rendjét meghatározó rendeletből derülhet majd ki. Mivel november 1-je vasárnapra esik idén, karácsonykor vár a dolgozókra és diákokra ezt követően hosszabb pihenés. Ez az év egyelőre december 24-től négynapos hosszú hétvégét ígér. December 24-ét jelent tudásunk szerint december 12-én előre le kell dolgozni 2026-ban.

