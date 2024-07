Temérdek magyar kezét üthetné több százezer forint ingyen: sokan mégse hajolnak le érte

Az ösztöndíjak számos diák számára nyitnak kaput új lehetőségek felé, legyen szó a tanulmányi karrier építéséről, a nyelvtudás fejlesztéséről vagy a világ különböző kultúráinak megismeréséről. Vannak olyan helyzetben lévő diákok is, akiknek ez az egyetlen esélye a továbblépésre. Ám ezek a támogatások nemcsak anyagi segítséget nyújtanak, hanem inspirációt is adnak a tanuláshoz és a személyes fejlődéshez. Ebben a cikkben főleg az olyan külföldi ösztöndíj lehetőségekről lesz szó, mint például a már sokak által ismert Erasmus. Ám gyűjtésünk nem korlátozódik a hallgatói ösztöndíjakra, szó lesz benne önkéntes tevékenységről és nem formális oktatásról is.

Nemrég ért véget a felvételi időszak, számos diák kezdheti meg életének egy új szakaszát valamelyik felsőoktatási intézményben. Mivel Magyarországon a közoktatás legfőbb feladatának a diák integrálását tekinti az oktatási rendszerbe, ezért sajnos ott egy-két kivételes esettől eltekintve (pl. speciális tehetséggondozás) nagyon kevés mobilitási lehetőség áll a diákok rendelkezésére. Az ebből fakadó szürkeséget talán csak az egyes iskolák partner intézményekkel kötött csereprogramjai törik meg.

Egészen más a helyzet a felsőoktatásban, ahol viszont kifejezetten ösztönzik a diákokat arra, hogy tanulmányaik során szerezzenek külföldi tapasztalatot, ebben segít több Magyarországon elérhető felsőoktatási ösztöndíj is. Cikkünkkel azonban nem csupán az egyetemisták számára szeretnénk hasznos információkkal szolgálni, hanem az oktatóknak, kutatóknak is – sőt, tulajdonképpen bárkinek, hisz több olyan program is van, amely a megfelelő kritériumok teljesülése mellett bármely magyar számára elérhető. Listánkban tehát a teljesség igénye nélkül ezekből a programokból szedtünk össze néhányat.

1. Erasmus

Ez a legnépszerűbb és a legtöbbek által ismert tanulmányi program, amelynek célja, hogy az egyetemi hallgatók más országok felsőoktatási társintézményekben való tanulmányait elősegítse és megkönnyítse. Az Erasmus-státusz megillet minden hallgatót, aki megfelel az Erasmus-program által támasztott feltételeknek, és akit intézménye kiválaszt arra, hogy egy külföldi partnerintézményben Erasmus-tanulmányokat folytasson.

Elég lehet a támogatás egy teljes szemeszterre?

Az Erasmus egyik legnagyobb előnye, hogy számos különféle lehetőséget biztosít, sok partnerintézmény elérhető a programban, és gyakorlatilag minden szakot lefed. A rugalmasságára tehát nem lehet panasz, így a diákok előtt álló legfontosabb kérdés az lehet, vajon a támogatás, amit ad, mire elég?

Sok diák azért nem vállalja be, vagy visszakozik ettől a programtól, mert a támogatás nem feltétlenül fedezi a havi költségeket, különösen drágább országokban. Ráadásul a támogatás nem inflációkövető. Ugyanakkor a kinti életre való megfelelő felkészüléssel, okos gazdálkodással és megfelelő országválasztással az Erasmus még mindig remek választás lehet.

Az ösztöndíj havi minimális összege Magyarországon 200 euró (78 ezer forint), maximális összege országonként változik, de általában legfeljebb 1000 euró (391 000 forint) lehet. A kiutazó magyar hallgatók átlagos ösztöndíja sokáig 350 euró volt, ám a Kulturális és Innovációs Minisztérium a 2022/23-as tanévben megemelte a támogatást, amely így már az 500 eurót is meghaladja. Hogy ez pontosan mire elég, nyilván függ az euró árfolyamtól is – ezt a Pénzcentrum oldalán mindenki nyomon követheti.

Az emelés óta azonban magának a programnak a fennmaradása is kérdésessé vált. Ám a mobilitás egyelőre nem szűnt meg, továbbra is folytatódik. A hagyományos Erasmus programban részt vesz az Európai Unió összes tagállama, illetve rajtuk kívül Norvégia, Izland, Liechtenstein és Törökország is a pályázható országok listáján van. Az Erasmus kreditmobilitási program (vagy Erasmus+) a pályázatok egy szélesebb skáláját kínálja, amelynek keretében Európán vagy az EU-n kívüli országokba is lehet pályázni. Itt a támogatás is magasabb, 700 eurós ösztöndíjjal jár, ráadásul az utazás költségek egy részét is fedezik.

Hogyan, és hová érdemes menni?

A rendelkezésre álló adatok alapján a 2023/24-es tanévben a legnépszerűbb országok Spanyolország, Olaszország, Németország és Portugália voltak. A legtöbben 4-5 hónapra veszik igénybe az ösztöndíjat, igaz, tanulmányi mobilitás és szakmai gyakorlat között is van különbség, továbbá a kettő kombinációja is megpályázható a programban – ezek is befolyásolhatják a kinti tartózkodás időtartamát. A külföldi szakmai gyakorlat minimum 60, maximum 150 nap időtartamú.

Ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a szakmai gyakorlat megvalósításának a diplomaszerzés/abszolválás után kell kezdődnie, és legkésőbb a diploma megszerzésétől/abszolválás időpontjától számított 1 éven (360 nap) belül be kell fejeződnie. Az említett Erasmus+ program részét képezik egyébként a kevésbé ismert, nem tanulmányi típusú mobilitások, amelyek tehát nem tanulmányi státuszhoz, hanem egyszerűen életkorhoz kötik a részvételt. Itt a jelentkezés sem egyetemeken, hanem civil szervezeteken keresztül történik, az oktatás pedig nem formális jellegű. Ezzel azonban hamarosan egy külön cikkben foglalkozunk majd.

Rémálom vagy sétagalopp a jelentkezés?

A pályázóknak mellékelniük kell az előző félévben elért tanulmányi eredményüket, így tehát a legalább egy teljesített szemeszter feltétele a jelentkezésnek. Mondani sem kell, minél jobb eredménnyel rendelkezik valaki, annál nagyobb esélye van bekerülni valahová. Igaz, az olyan egyetemekre, ahová nagyon kevesen pályáznak, bárkinek komoly esélye lehet bekerülni. Ezen túl rendelkezni kell angol, vagy a képzés nyelvéhez tartozó nyelvvizsgával, írni kell motivációs levelet, valamint önéletrajzot is kérnek. Ha valaki mesterképzésen jelentkezik, a diplomáját is csatolnia kell..

2. Pannónia Ösztöndíj

Ez a lehetőség nem alternatívája az Erasmusnak, de hasonlóan működik. Ennek a programnak a Tempus Közalapítvány a „gazdája”, maga a program tehát sok más lehetőséggel egyetemben a kormány kezdeményezése. A folyamat során először a hazai intézményeknek kell benyújtani a saját mobilitási igényüket, azaz, hogy mely külföldi egyetemekre szeretnének hallgatókat, tanárokat, esetleg más munkakörben dolgozó egyetemi kollégákat küldeni. A Tempus Közalapítvány súlyozza a beérkező igényeket, de szakmailag nem bírálja azokat, helyette a korábbi teljesítményeket veszi figyelembe. Ezután javaslatot tesznek a közalapítvány kuratóriumának, amely elbírálja az igényt.

Más pályázatokhoz képest a jelentkezési folyamat tehát itt viszonylag egyszerű, ám a programra nem feltétlenül tolonganak a jelentkezők. Bár nagyvárosokban, különösen a fővárosban egyszerű olyan fiatalokat találni, akik el szeretnének menni külföldi egyetemre, a vidéki, hátrányos helyzetű térségekben már más a helyzet. A program egyébként oda-vissza működik, egyik fő célja az is, hogy növelje a hazai intézmények presztízsét. A program segítségével Magyarországra érkező külföldi diákok feltétenül segíthetnek ebben.

Most azonban nézzük, pontosan milyen elemekből áll ez a program:

Hallgatói mobilitás:

Hosszú távú hallgatói mobilitás: Tanulmányi vagy szakmai gyakorlat (2-12 hónap), illetve kutatási célú (2-3 hónap, csak mester-, doktori- és osztatlan képzésnél) mobilitás.

Rövid távú hallgatói mobilitás: Tanulmányi vagy kutatási célú (2-30 nap) mobilitás, illetve konferenciarészvétel vagy nyári egyetem.

Kiválósági ösztöndíj: A kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók számára elérhető mobilitás, ami meghatározott képzési területeken, a nemzetközi felsőoktatási rangsorok 250 legjobb egyetemén valósul meg. A résztvevők a havi ösztöndíjtámogatás mellett lakhatási-, utazási- és tandíjtámogatásban is részesülnek (1-6 hónap, csak mester- doktori- és osztatlan képzésnél).

Oktatók, kutatók és munkatársak mobilitása:

Képzési, oktatási vagy kutatási célú mobilitás (2-60) nap.

A kimenő mobilitás megvalósítása mellett a hazai intézményeknek lehetősége van a külföldi oktatókat fogadni rövidtávú bejövő mobilitás formájában.

Mire elég a pénz?

Az ösztöndíj mértéke változik a célországtól és a mobilitás típusától függően, valamint további kiegészítő támogatásokat, például tandíj-kompenzációt, illetve esélyegyenlőségi vagy szociális alapú juttatást is tartalmazhat.

A hosszú távú hallgatói mobilitások ösztöndíjösszege célországtól függően havi

350 000-400 000 forint.

A rövid távú hallgatói mobilitások összege a képzési szinttől, a célországtól és a mobilitás hosszától függően napi 5 000-35 000 forint.

A kiválósági ösztöndíj összege célországtól függően havi 450 000-500 000 forint. A kiválósági ösztöndíjasok további támogatást igényelhetnek a tandíj, az utazás és a lakhatás fedezésére.

Az oktatói-kutatói-munkatársi ösztöndíjak összege a célországtól és a mobilitás hosszától függően napi 16 500-70 000 forint.

Célországok

Magas megélhetésű országok:

Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Németország, Norvégia, Svédország, Svájc, Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Hongkong, Japán, Dél-Korea, Makaó, Szingapúr, Tajvan, Andorra, Izrael, Monaco.

Közepes megélhetésű országok:

Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Bulgária, Csehország, Észtország, Görögország, Spanyolország, Horvátország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Magyarország, Portugália, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Észak-Macedónia, Szerbia, Örményország, Georgia, Moldova, Szíria, Banglades, Bhután, Kambodzsa, Kína, Laosz

3. Fulbright ösztöndíj

A Fulbright-ösztöndíj annyiban tér el az eddig felsoroltaktól, hogy csak egyetlen speciális országba, az Egyesült Államokba való kiutazást támogatja. Emellett nem áll egy olyan intézményrendszer mögötte, mint az Európai Unió vagy a magyar állam, helyette egy magánszervezet, a Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány finanszírozza a sikeres pályázókat világszerte. A program történetének 67 éve alatt több, mint 310 000-en részesültek már Fulbright-ösztöndíjban, eddig közel 900 magyar állampolgár utazott ki ennek a programnak a keretében.

A Magyar Fulbright Program egyébként az egyik legnagyobb program a Közép-európai régióban. A bizottság külön figyelmet fordít azokra a területekre, ahol a magyar-amerikai együttműködés hosszú távú előnyöket ígér. Ide tartozik az amerikai társadalom, kultúra, irodalom, valamint az intézmények tanulmányozása. Az alapítvány szerint a mélyebb kulturális megértés szükségessége túlmutat az egyetemeken.

A hagyományos Fulbright-ösztöndíjakra a posztgraduális hallgatók mellett oktatók és tudományos szakterületen kutatók is pályázhatnak. Ezen felül támogatják a művészeti ágak képviselőit is. A csereprogram autonóm módon működik az egyes országok amerikai nagykövetségeinek és egyéb szervezetek támogatásával.

Akár te is pályázhatsz

A pályázáshoz elengedhetetlenek az olyan típusú nyelvvizsgák, amelyekről nemrég részletesebben is írtunk. Az ezekre a tesztekre való felkészülést egyébként az alapítvány magyarországi szervezete workshopok formájában is támogatja. A legfontosabb feltételek közé tartozik tehát a magyar állampolgárság, a BA diploma, valamint a speciális nyelvvizsga, hallgatói jogviszony viszont nem szükséges, és életkorra vonatkozó megkötés sincs.

Az ösztöndíjak mértéke

Havi ösztöndíj (szállás, megélhetés költsége) - $3164 – $4805 / hó (1-1,7 millió forint egyetemtől függően)

Útiköltség Magyarország és az USA között - repülőjegy 100%-a, $1,500 összeghatárig

Alapszintű Egészség- és Balesetbiztosítás - Az U.S Department of State fedezi (ASPE)

Oktatói/kutatói ösztöndíjak

Pályázni bármely tudományterületen vagy művészeti ágban lehet. Az ösztöndíjak időtartama egy vagy maximum két egyetemi félév a fogadó egyetem anyagi hozzájárulásától függően. Itt is követelmény a magas szintű angol nyelvtudás, a kiemlekedő oktatói/kutatási tevékenység, a PhD fokozat, és egy meghívólevél is szükséges a választott külföldi intézménytől.

4. Kőrösi Csoma Sándor Program

A felsorolt programok közül egyértelműen a Kőrösi a legrugalmasabb, hiszen erre gyakorlatilag minden magyar ember pályázhat. Az, hogy ki kaphatja meg, már nyilván feltételrendszerhez van kötve, de alapvetően sem az iskolai végzettség, sem az életkor nem lehet kizáró ok. Az elmúlt években sokan jutottak el a program keretében még olyan távoli országokba is, mint Ausztrália, Új-Zéland vagy Kolumbia. Ezért a Nemzetpolitikai Államtitkárság által 2013-ban indított Kőrösi Csoma Sándor Program (KCSP) elsősorban egy diaszpórában élő magyarság támogatására irányuló kezdeményezés.

Miről szól a program?

Az ösztöndíjasok feladata, hogy közösségszervező munkájukkal támogassák az anyaországtól távol élő, gyakran másod- vagy harmadgenerációs magyarokat a magyar nyelv, kultúra és identitás megőrzésében, valamint magyar gyökereik ápolásában. Főbb feladataik közé tartozik hagyományőrző és közösségépítő programok szervezése, a magyar nyelv, irodalom, történelem, népzene és néptánc oktatása, aktív részvétel a cserkészetben és a helyi magyar egyházi életben és még sok más. Röviden: a tevékenységeik közé tartozik minden olyan kezdeményezés, amely a helyi magyar közösségi élet erősítését szolgálja. Munkájukat egy mentor koordinálja, aki általában a helyi magyar szervezet vagy közösség egyik vezetője.

A program 2013-ban indult 48 ösztöndíjassal, és a sikeres kezdeményezésnek és jelentős érdeklődésnek köszönhetően a résztvevők száma folyamatosan növekedett. A program keretében már több mint 600 fiatal utazott a világ különböző pontjaira, hogy segítsen a diaszpórában élő magyar közösségeknek. A program csak a járványhelyzet miatt szünetelt egy rövid ideig, azóta folyamatosan, jelenleg is pályázható. Az ösztöndíjasokon keresztül a diaszpóra szervezetek és közösségek élő kapcsolatot ápolnak az anyaországgal. Magyarország egyébként több ilyen programot is elindított – 2012-ben a Julianus Program volt az első, utána 2013-ban a most említett Kőrösi, valamint a Mikes Kelemen Program –, ezek mind kifejezetten a diaszpóra felé irányulnak.

Lássuk végre, mi kell, hogy te is pályázhass

A pályázati kiírás szerint a következő feltételeknek kell megfelelnie a pályázónak:

a pályázat benyújtásának időpontjában tizennyolcadik életévét betöltötte

büntetlen előéletű,

magyar állampolgár

legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik

cserkész, hagyományőrző, oktató-nevelő, valamint egyéb közösségszervező tevékenységekben aktívan vett részt, melyet a jelen programra szóló, szakmai ajánlásokkal igazol,

magas szintű angol nyelvtudással rendelkezik, valamint további előny a célország nyelvének legalább társalgási szintű ismerete

vállalja, hogy az ösztöndíjas jogviszony magyarországi záró szakaszának idejére Magyarország területére visszatér, a magyarországi záró szakaszának idején Magyarország területén tartózkodik és a program záró konferenciáján részt vesz, valamint annak keretében beszámol ösztöndíjas tevékenységéről.

A pályázat feltételei továbbá a benyújtandó dokumentumok, amelyek közül szokásosnak mondható a motivációs levél, a szakmai önéletrajz, és a végzettséget és nyelvtudást igénylő dokumentum, emellett a választott területhez kapcsolódó szakmai ajánlással is rendelkeznie kell az illetőnek. Az ösztöndíjasok a magyarországi programszakasz idején kötelező felkészítő oktatáson vesznek részt, a sikeres pályázók munkáját külföldön mentor koordinálja.

Hová lehet jelentkezni?

Gyakorlatilag bárhova. Bár a pályázati kiírás tartalmaz kiemelt célországokat, a program szinte az egész bolygót lefedi, Dél-Amerikától Új-Zélandig. Az egyetlen feltétel, hogy a célországban legyen megfelelő számú magyar közösség.

Összegzés

Gyűjtésünk elsősorban azt volt hivatott bemutatni, hogy Magyarországon sokkal több nemzetközi ösztöndíj elérhető, mint amiről a társadalom szélesebb rétege tud, ezek egy része ráadásul valóban komoly összegekkel támogatja a pályázókat. Sokakat csupán az tart vissza a jelentkezéstől, hogy nem akarják magukat kitenni annak a bürokratikus folyamatnak, amelyet az ilyen pályázatok esetében feltételeznek, mások bonyolultnak gondolják a követelményeket, vagy csak félnek, hogy nem felelnek meg nekik. A valóságban azonban a magyar és a külföldi intézmények elsődleges célja is az, hogy minél több ember tudjanak bevonni az oktatást, kultúrát, művészeteket, és a tehetséggondozást elősegítő programokba. Az itt kiválasztott lehetőségeken túl számos más program is akad, ám reméljük, kedvcsinálóként tudott szolgálni ez a cikk arra, hogy valaki belevágjon egy számára szimpatikus, hozzá közel álló programba.