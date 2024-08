Bedurrantották az iskolakezdést a magyarok: ezért aztán jócskán perkálnia kell a családoknak

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az iskolakezdés kapcsán több online piactér is beszámolt arról, éppen mik azok az eszközök, technikai berendezések, amiket nagyon keresnek most a magyarok. Ebben a cikkben az eMAG és az Alza adatait is bemutatjuk.

Alza A taneszközök és a kapcsolódó számítástechnikai eszközök értékesítése az alza.hu webáruházban már az év 33. hetében, azaz augusztus elején is jelentősen megemelkedik, de az igazi nagy kiugrás a 35. héttől, vagyis augusztus végétől következik be. „A szülők nagy része persze egészen az iskolaév kezdetéig vár, amikor gyermekeik hazahozzák a szükséges iskolai felszerelések listáját. Szeptember elején a 2023-as adatokból kiindulva többszörösére nő a például a füzetek, a számológépek, sőt, a laptopok és a táblagépek eladása is” – mondja el Eliška Čeřovská, az Alza PR-menedzsere. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! „Az Alza egy kérdőíves felmérésben megkérdezte vásárlóit, hogy milyen iskolai felszerelést vásároltak korábban már náluk. A válaszadók mintegy 16 %1-a jelezte, hogy vásárolt már iskolai felszereléseket az Alzánál, leggyakrabban (az esetek 40%2-ban) 40 000–80 000 Ft értékben. Egyértelműen az elektronika vezet, ezt az Alzánál korábban megvásárolt iskolai felszerelések közül a vásárlók 59 %3-a jelölte meg, majd az írószerek és a számológépek (a vásárlók közel harmada), következnek” – mondja Eliška Čeřovská. EZ IS ÉRDEKELHET Brutális tünetegyüttes: így rokkannak bele a gyerekek a 2024-es iskolakezdésbe A 2024/2025-ös tanév küszöbén a mobiltelefonok iskolai használatának korlátozása vált a közbeszéd egyik legmeghatározóbb témájává. A vásárlók nem mindig az árat nézik „A vásárlók egyértelműen továbbra is elsősorban az árra figyelnek, de már nem olyan markánsan, mint az előző években, amikor a legkelendőbb termék az adott kategóriában általában a legolcsóbb volt. Persze a különféle akciók iránt mindig nagy az érdeklődés. Azt sem szabad elfelejteni, hogy különösen az apróbb iskolai tanszerek esetében a valóban olcsó termékek is teljes mértékben megfelelnek a legmagasabb elvárásoknak. Itt nem feltétlenül igaz, hogy minél drágább egy termék, annál jobb” – teszi hozzá Eliška Čeřovská. Műszaki cikkek, számítástechnika nagyon megy ilyenkor Különösen a laptopok iránti kereslet évről évre nagy az iskolakezdés előtt. „A tipikus iskolai laptopot ugyanakkor nehéz lenne definiálni, mivel a vásárlók különböző igények és követelmények alapján választják ki a készüléket, valamint a diákok életkora is befolyásolja a választást. Általánosságban azonban elmondható, hogy a szülők által a gyerekeknek vásárolt laptopok értéke 99 900 és 399 990 Ft között mozog, ami a legtöbb diák alapvető igényeit kielégíti” – magyarázza Jan Horáček, az Alza divíziós igazgatója. Az Alza mobilalkalmazásnak köszönhetően a webáruház vásárlói bárhol kényelmesen válogathatnak a kínálatban a mobiltelefonjuk segítségével. eMAG Az eMAG ezúttal azt vizsgálta meg, hogy a hazai vásárlók milyen táblagépeket és laptopokat preferáltak az új iskolai tanévet megelőző hetekben, hogy betekintést nyerjünk a back-to-school szezon vásárlási szokásaiba. Ezeket a laptopokat keresik a hazai ügyfelek Július eleje és augusztus első két hetének eladásai alapján az eMAG.hu-n a száz legkelendőbb laptop 32 százaléka került ki az Asus, 21 százalék a Lenovo, és 16 százalék a HP gyártmányok közül - míg az MSI a készülékek 13 százalékát, az Acer 9 százalékát, az Apple pedig 6 százalékot adott. Ha ezen belül a top 10-ez vizsgáljuk, az HP, Lenovo, Asus, Apple és Acer modellekből áll össze: ezek közül a windowsos gépek 15,6 colos képernyős, 8-16 gigabájt memóriával, 256-512 gigabájtos SSD háttértárral szerelt típusok, míg az Apple gépekből az M1 lapkával szerelt, 13,3 colos kijelzős MacBook Airek (8GB, 256 GB SSD) kerültek a legnépszerűbb gépek közé. (x) A top 100-as laptoplista elemzéséből az is kiderül, hogy tízből négy termék volt azonnal használatba vehető, operációs rendszert is eleve tartalmazó gép, a többi készülék esetében az ügyfél a saját maga általi telepítést részesítette előnyben. Ezek a legnépszerűbb tabletek Ha az eMAG-nál idén a száz legnagyobb darabszámban eladott modellt vizsgáljuk: ezek 29 százalékát adták Apple iPadek, 22 százalékát Lenovo, 21 százalékát Samsung eszközök - az előbbi márkákat pedig a Xiaomi (10 százalék) és a Honor (3 százalék) követi. Egy tipikus vásárló 130-140 ezer forintért rendelt táblagépet - ennyiért már jelentős tudású, számos tanévet kiszolgálni képes típusok érhetők el. A legtöbben 64-128 gigabájtos háttértárral szerelt modellt választottak, a tíz legnépszerűbb készülék listájának felét az Apple iPad kilencedik és tizedik generációs alapmodellei, a maradékot pedig Xiaomi, Lenovo és Honor tabletek adták. Laptopból rendeltek többen újracsomagoltat Egyre jobban mennek a vállalatnál az újracsomagolt termékek: a hazai vásárlók ezek közül egyértelműen a laptopokat részesítik előnyben: az idén nyáron eladott hordozható számítógépek csaknem 10 százaléka volt újracsomagolt, míg a táblagépek részaránya néhány százalék a kategória összeladásaiból. Ezek a termékek számos esetben jelentenek kiemelkedően jó választást, hiszen az új eszközökével azonos garanciális feltételekkel lehet megvenni ezeket, a termékleírásukból pedig egyértelműen kiderül az állapotuk. Érdekesség, hogy a nyári forgalmi adatok alapján minden második laptopot házhoz szállítással kértek a vásárlók, a táblagépek esetében a csomagautomata a legnépszerűbb átvételi mód - tízből csaknem hat tabletet így vettek át. A július eleje óta az eMAG-on online megrendelt laptopok és tabletek mintegy 97 százalékát Genius-tagsággal rendelkező ügyfelek rendelték meg - ők az előzetesen meghatározott minimális rendelési érték elérésével ingyenes kiszállításra vagy csomagautomatás átvételre voltak jogosultak.

