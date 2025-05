Magyar nyelv és irodalom érettségi 2025: tippek, vizsgafeladatok, megoldások, eredmények egy helyen

A következő hetekben 1157 helyszínen várhatóan több mint 142 000-en érettségiznek, a vizsgákat május 5. és július 2. között szervezik. Ma reggel a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv írásbelikkel megkezdődnek az érettségi vizsgák. Minden írásbeli vizsgán vannak általános és tantárgytól függő szabályok, használható segédeszközök, illetve más-más stratégia működhet jól egy magyar érettségin, mint egy matematika vizsgán. Összegyűjtöttünk minden hasznos tudnivalót a diákoknak, a nap folyamán pedig, ha a feladatok már nyilvánosak, mutatjuk azokat is a megoldásokkal együtt.

2025-ben az írásbeli vizsgákat május 5. és 23. között rendezik meg, elsőként a magyar nyelv és irodalom vizsgákra kerül sor május 5-én: ebből a tárgyból középszinten 77 972, emelt szinten pedig 2278 tanuló ad számot tudásáról - közölte az Oktatási Hivatal. A következő napon matematikából középszinten 73 318-an, emelt szinten 7798-an érettségiznek, május 7-én történelemből középszinten 72 834, emelt szinten 8484 diák vizsgázik, ezután az idegen nyelvi vizsgák következnek: május 8-án angol nyelvből középszinten 46 788-an, emelt szinten 27 742-en; május 9-én német nyelvből középszinten 11 096-an, emelt szinten 3061-en érettségiznek.

A vizsgák jogszabályban rögzített időpontjai elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3. és 11., a középszintű szóbelik június 16. és július 2. között lesznek. A vizsgaidőszakban összesen több mint 71 000 végzős középiskolás érettségizik, és rendes érettségi vizsgából lesz a legtöbb: a végzős tanulók 233 607 ilyen vizsgát tesznek majd (az összes megmérettetés 58 százaléka). A már érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők több mint 5100 ismétlő vagy kiegészítő vizsgára jelentkeztek (a vizsgák több mint 1,3 százaléka), az előrehozott vizsgák száma 139 721 (a vizsgák 35 százaléka), a szintemelő vizsgák száma 15 733 (a vizsgák majdnem 4 százaléka), míg a pótló és a javító vizsgáké együttesen 3595 - közölte az Oktatási Hivatal.

Mit kell tudni az írásbeli magyar érettségin?

Közép- és emelt szinten egyaránt pontozzák az alapvető kompetenciákat mint a szövegértés, az írásbeli szövegalkotás, a szóbeli szövegalkotás, beszéd, valamint a fogalomhasználat. Az írásbeli érettségire közép- és melet szinten egyaránt 240 perce van az érettségizőknek, a feladatlapon összesen 100 pontot szerezhetnek. A szóbelin ehhez még 50 pontot szerezhetnek majd.

Középszintű vizsgához használható nyomtatott helyesírási szótár (tantermenként négy példány); és a II. feladatlaphoz tankönyvjegyzékben szereplő irodalmi szöveggyűjtemény (9-12. évf.) valamennyi vizsgázó számára. Emelt szinten nem használható szöveggyűjtemény.

A magyar középszintű érettségin a vizsgázó először az I. feladatlapot oldja meg, a megoldásra 90 perc áll rendelkezésére. A I. feladatlap egy szövegértési-nyelvi feladatsort és egy irodalmi feladatsort tartalmaz. Az I. feladatlapot 90 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjti, erre 40+20 pont járhat maximum. Az I. feladatlap megoldásához szöveggyűjtemény nem használható.

2024-től változott a magyar érettségi A feladatlap ugyanúgy szövegértéssel kezdődik, azonban amíg a korábbi években az első részt egy érvelés vagy más gyakorlati szövegalkotás zárta, 2024-től az érettségi I. feladatlapja olyan kérdéssort tartalmaz, mely inkább a történelem érettségit, vagy a magyar OKTV feladatait idézi. Sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a tárgyi tudásra, szerzők, művek, műfajok, verstan ismeretére, vagy akár memoriterekre. A II. feladatlap korábban egy mű értelmezését (általában novellaelemzést), összehasonlító (többnyire vers)elemzést, vagy még korábban érvelést tartalmazott. 2024-től viszont vagy egy mű elemzése vagy egy témakifejtő esszé írása a feladat. Utóbbinál arra kell számítani, hogy irodalmi vonatkozása is van, így az irodalmi tájékozottségnak is tükröződnie kell benne.

Miután beszedték az I. feladatlapokat, sor kerül a II. feladatlap kiosztására és megoldására, ez a műértelmező szövegalkotás rész: egy mű értelmezése vagy témakifejtő dolgozat/esszé írása. A II. feladatlap megoldására 150 perc áll rendelkezésre, ennek leteltével a felügyelő tanár összegyűjti a dolgozatokat. Erre a részre összesen 40 pont adható. A helyesírásra 8 pont, a külalakra 2 pont adható.

Műértelmező szövegalkotás során a vizsgázó két különböző szövegalkotási feladatból választhat egyet. A vizsgázó által választott feladat megoldásának elvárt terjedelme középszinten 500-800 szó. A választható feladatok a következők lehetnek:

A) Egy adott mű (vagy műrészlet) problémaközpontú, értelmező bemutatása

vagy

B) Témakifejtő dolgozat/esszé írása irodalmi témakörben.

Az A) feladat bázisszövege lehet lírai alkotás, szépprózai mű vagy műrészlet, drámarészlet. A művek származhatnak tematikai és műfaji kötöttség nélkül a magyar irodalom bármely korszakából, stíluskorszakából, szerzőtől. A feladat nem feltétlenül várja el a szerző ismeretét. Műrészlet esetében nem elvárás a teljes mű ismerete.

Fontos, hogy a szövegalkotási feladat során a tartalmi minőségre 30 pont jár, de 10 pont a nyelvi minőségre. Ez azt jelenti, hogy megfelelő a szövegszerkezet (5 pont) és a nyelvi igényesség (5 pont). A tartalmi minőségre akkor kapható magas pontszám, ha a vizsgázó által alkotott szövegből kiderül, hogy tudta értelmezni a feladatot, a feladott művet is értette, a feladatban kijelölt valamennyi értelmezési szempontra utal, kitér, válaszol. A szövegben találhatók kifejtett, indokolt, tárgyszerű állítások, következtetések. A vizsgázó bizonyítja ítélőképességét, az értelmezési szempontoknak megfelelő tájékozottságát (fogalmak, indokolt

példák, hivatkozások meggyőző alkalmazása).

A szövegszerkezetre adható magas pont, ha a szöveget tudatosan felépített gondolatmenet; arányos tagolású szerkezet jellemzi: bekezdések, felvezetés, kifejtés, lezárás. Az elvárt terjedelmet is hozza (500-800 szó).

Magyar nyelv és irodalom érettségi feladatok, megoldások

A feladatsorok és a javítási-értékelési útmutatók csak a vizsgát követően kerülnek fel az Oktatási Hivatal oldalára. Addig is, ha már kiszivárognának a feladatok hamarabb, cikkünket frissítjük az új információkkal!



Tippek, tanácsok a magyar érettségihez

1. Minden feladatot figyelmesen olvass el, akár többször is, hogy biztosan a jó megoldást írd a papírra.

2. Ne hagyj semmit üresen! Inkább írj hülyeséget, de írj be valamit. Ki tudja, lehet, hogy jól tippelsz akkor is, ha foglamad sincs a válaszról. A kérdések között mindig előfordul ABCD, vagy számos párosítás is. Hogyha fogalmad sincs semmiről, írd be mindenhová ugyanazt a betűt/számot, az fixen 1 pont.

Ne felejtsd el minden lapra felírni a neved!

3. Oszd be jól az idődet, ne tölts el túl sok időt az olvasgatással sem. Ha pedig túl gyorsan kész lennél, használd ki maximálisan az időt, olvasd el még egyszer a kérdéseket, biztos jól értetted-e, ellenőrizd a válaszaidat.

4. Ne csak a helyes megoldásokra ügyelj, hanem a helyesírásra is. Hagyj időt magadnak a vizsga végén, hogy még egyszer át tud nézni a szövegeidet! Súlyos hibákért 8 pontot vonhatnak le. Ha nagyon nem vagy biztos valamiben, használd a helyesírási szótárt! Figyelj a külalakra is! Inkább írj kicsit lassabban és szebben, minthogy azért ne kapj pontot, mert olvashatatlan az írásképed.

A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor is használható helyesírási szótár.

5. A szövegalkotási feladatoknál írj vázlatot. Mindig tagold az esszét és az elemzéseket bevezetővel, és a végére írj összegzést, összefoglalót. Próbálj minél több állítást megfogalmazni, majd azokat indokolni.

6. Ne pánikolj, ha olyan művet kell elemezned, amivel még nem találkoztál. Ez nem jelenti azt, hogy nem fogsz tudni elemzést írni róla!

7. Ne figyeld, hogy a többiek hol tartanak! Ez csak felesleges stressz. A saját tempódra figyelj.

8. 240 perc hosszú idő! Ha úgy érzed, elakadtál, akkor tarts egy kis szünetet, igyál egy kortyot, nézz ki az ablakon, kapj be egy szőlőcukrot. Ha kell, menj ki a mosdóba. A kis pihenők fontosak, hogy az agyad újra beinduljon.

9. Hogyha úgy érzed, nagyon nem megy, és az önostorozással csak tovább lassítod magad, akkor állj meg egy percre és gondolkodj el: mi a legrosszabb, ami történhet. Nem érsz elég pontot és emiatt nem jutsz be arra a szakra, amire szeretnél? A pontszámítási rendszer úgy van kitalálva, hogy ne minden ezen múljon. Ha pedig mégis így lesz, ősszel teszel egy javítót és megpróbálod újra jövőre, ha még mindig ugyanaz az álomszakod. Vagy mész egy másik szakra, ahol ugyanúgy jól érzed magad. Mi lesz, ha megbuksz? Majd teszel javítóvizsgát. Semmilyen katasztrófa nem történik, nem ezen az egy napon és egy vizsgán múlik senkinek az élete, jövője, karrierje! Úgyhogy fel a fejjel, ne hagyd, hogy a negatív gondolatok lehúzzanak!

10. Az előző pont megfogadása után lépj szintet: Hidd el, hogy képes vagy rá! Minden évben sok diáknak jobban sikerül az érettségi vizsgája, mint amilyen jeggyel zárta a tanulmányait az adott tárgyból. Ha valaki a legjobb tudása szerint igyekszik megoldani a faladatokat és elhiszi, hogy neki is jól sikerülhet az érettségi, azzal már önmagában előrébb tart. Ne légy kishitű önmagaddal kapcsolatban!

