Bombariadó a magyar iskolákban: ezek az intézmények érintettek - itt a teljes lista!

Friss hírek szerint országszerte már 240 magyar iskolában van bombariadó. Cikkünkben igyekszünk összeszedni az összes olyan intézményt, amelyet érint a bomba fenyegetés.

Mint arról beszámoltunk, a ma reggeli órákban rengeteg magyar iskola kapott fenyegető emaileket, az országos bombariadóról még a Kormányinfón is adott tájékoztatást Gulyás Gergely, aki a fenyegető levelet is felolvasta. Vitályos Eszter kormányszóvívő azt is elmondta, hogy 121 iskolát érint a bombafenyegetés. Alábbi cikkünkben mutatjuk azokat az intézményeket, amelyeket érint a fenyegetés.

240 magyar iskolát érint a bombariadó!

Vitályos Eszter a Kormányinfón hangsúlyozta:a Belügyminisztérium felhívására eddig 121 tankerületi intézmény jelezte, hogy megkapták a fenyegető levelet. Gulyás Gergely azt is hozzátette, az iskolaigazgatók egyénileg döntenek arról, hogy felfüggesztik-e az oktatást, vagy változatlan formában megy tovább a tanítás.

Közben elkezdtek szivárogni azok a hírek, hogy mely iskolákat érinti a fenyegetés. Először 121 iskoláról volt szó, amelyek megkapták a fenyegető levelet, friss hírek szerint viszont ennél már magasabb a szám. A jelenlegi adatok szerint a fenyegetéssel országszerte több mint 240 iskola érintett - közölte a friss adatokat a rendőrség.

Az Eduline az alábbi intézményeket listázta:

XVII. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium

Fillér Utcai Általános Iskola

Krúdy Gyula Általános Iskola

Szent Korona Általános Iskola

Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Vajk-sziget Általános Iskola

II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium

Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola

Than Károly Ökoiskola

XX. Kerületi Hajós Alfréd Általános Iskola

Budapest XXI. Kerületi Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

XXI. Kerületi Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola

Budapest XXI. Kerületi Vermes Miklós Általános

XI. Kerületi Újbudai Petőfi Sándor Általános

XVIII. Kerületi Vajk-sziget Általános

Németh László Gimnázium és Általános Iskola (Hódmezővásárhely)

XVIII. Kerületi Karinthy Frigyes Gimnázium

XXI. Kerületi Jedlik Ányos Gimnázium

Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános

XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium

XVI. Kerületi Sashalmi Tanoda Általános

XXII. Kerületi KMASZC Soós István Borászati Technikum és Szakképző Iskola

XXII. Kerületi Kempelen Farkas Gimnázium

ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium

Zrínyi Ilona Általános Iskola (Kaposvár)

VII. Kerületi BGSzC II. Rákóczi Ferenc Technikum

Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium

XV. Kerületi Kolozsvár Utcai Általános Iskola

XV. Kerületi Hartyán Általános

XV. Kerületi Szent Korona Általános Iskola

XVIII. BKSZC Pogány Frigyes Technikum

XXII. Kerületi Baross Gábor Általános Iskola

XVIII. Kerületi Kastélydombi Általános Iskola

IV. Kerületi Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium

II. Kerületi Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

XIV. Kerületi Madách Tánc- és Színművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

XIX. Kerületi Reménység Katolikus Általános Iskola és Óvoda

XII. Kerületi Zugligeti Általános Iskola

XII. Kerületi Budapesti Német Iskola

XII. Kerületi Fekete István Általános Iskola

XII. Kerületi Budapesti Osztrák Iskola

XII. Kerületi Virányos Általános Iskola

XII. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola

XII. Kerületi Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola

XII. Kerületi Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola

XII. Kerületi Gennaro Verolino Általános Iskola

II. Kerületi Babérliget Általános Iskola

III. Kerületi Óbudai Gimnázium

Óbudai Harrer Pál Általános Iskola

Óbudai Nagy László Általános Iskola

III. Kerületi Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Óbudai Árpád Gimnázium

III. Kerületi Pais Dezső Általános Iskola

III. Kerületi Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Első Óbudai Általános Iskola

III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

SZTE Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola (Szeged)

Figyelem! Cikkünk és a lista is folyamatosan frissül!

Sorra jelennek meg a bombariadóról az önkormányzati tájékoztatások

A fenyegetés kapcsán az egyes önkormányzatok is elkezdtek tájékoztató posztokat közzétenni a közösségi média felületeiken. Az alábbiakban ezeket gyűjtjük egy csokorba!

A budapesti XII. kerületben az alábbi iskolák érintettek:

A budapesti II. kerületben az alábbi iskolák érintettek (a listát a hozzászólásoknál közölte Örsi Gergely polgármester):

a