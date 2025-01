Bombariadó a magyar iskolákban: rendkívüli bejelentést tett Gulyás Gergely, azonnal lépett a kormány ×

Ma délelőtt tízkor kormányinfót tart Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő - ezt abból a meghívóból tudtuk meg, amelyet a sajtónak küldtek körbe a tegnapi nap folyamán. Annyi biztos, hogy jó nagy szünet után kerül sor a tájékoztatásra: az utolsó kormányinfót még december közepén tartották. A tájékoztatót az iskolai bombariadókat érintő friss adatok ismertetésével kezdték. Az adást a Pénzcentrum élőben követi.

A kormányinfót Gulyás Gergely a mai napon élesedő, több magyar iskolát érintő bombariadók összegzésével kezdte. Egy internetes felhasználó, egy helyről, 29 budapesti és egy hódmezővásárhelyi iskola címére küldött fenyegető emaileket - mondta Gulyás, majd ismertette a levél tartalmát. A rendőrség minden iskolában meggyőződik arról, hogy van-e alapja a bombafenyegetésnek.

A rendősrég büntetőeljárás keretében eljárást indított. A rendőrség és a szolgálatok el fogják fogni az elkövetőt

- mondta Gulyás. Arra vonatkozóan, hogy ma megtartják-e az érintett iskolákban az órákat az adott intézmény tanszékvezetője hoz döntést. A fejleményekről a Police.hu-n lehet továbbiakban tájékozódni. Ezután tért rá a tegnapi kormányülésen történő fejleményekre. A magyar gazdaságban optimizmusra lát.

121 intézmény érintett eddig

Vitályos Eszter hangsúlyozta: a friss hírek alapján már 121 tankerületi intézményt érint a bombariadó. Az iskolák kaptak körlevelet a BM-ről, hogy mindenki adjon tájékoztatást. Délelőtt 10 óráig 121 bombafenyegetésről jött hír.

Bombariadóért járó büntetés

A Btk. börtönbüntetéssel bünteti - válaszolt a bombariadóval kapcsolatos büntetési tétel felvetésére Gulyás, hozzátéve, hogy a bíróság hatáskörébe tartozik a büntetési tétel kiszabása. Súlyosbító körülmény, hogy a köznyugalmat nem kismértékben, hanem súlyosan zavarták meg, és nem egy iskolában, hanem több mint 100-ban.

Gazdasági helyzetről röviden

Gulyás Gergely szerint biztató a gazdasági helyzet (optimista a kormány), nagyot nőnek a reálbérek és magas szinten van a foglalkoztatás. Idén 5-6%-kal nőhet a keresetek vásárlóereje a kormány szerint.

Beiktatták Trumpot, mégsem örül a kormány?

Trump első lépései egybevágnak azokkal a döntésekkel, amelyeket a magyar kormány az elmúlt években megtett - mondta Gulyás, utalva a határvédelemre és a bevándorláspolitikára. Az új elnök vámpolitikájáról elmondta, hogy jobban örülnénk, ha az USA és Európa között megegyezés lenne, de ha ez nem jön létre, akkor Európa egészére, illetve

Magyarországra is negatívan hatnának a vámintézkedések.

Józan, önérdeket képviselő európai politikára van szükség - hangsúlyozta Gulyás

Rákosrendező, mini-Dubaj

"A Fővárosnak szolidaritási hozzájárulási kötelezettsége van, alkotmánybírósági és bírósági döntés alapján is kötelezettsége fizetni" - mondta.

Orosz-ukrán háború

Az Oroszországgal szembeni szankciók többet ártottak eddig Európának, mint Oroszországnak - válaszolta az orosz-ukrán háború befejezését firtató kérdésre. Az USA új vezetése is keresi a megoldást, Európának ennek fényében kell dönteni a szankciókról - vélekedett. Arra a felvetésre, hogy Trump is szankciókat vezetne be Oroszországgal szemben, úgy reagált: meg kell vitatni a kérdést, mert az új amerikai kormány tárgyalni akar Putyinnal, és le akarja zárni a háborút.

Az az igényünk, hogy az európai szövetségesinkkel vitassuk meg az új kérdést

Címlapkép forrása: MTI/Máthé Zoltán