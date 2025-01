Bombariadó van rengeteg magyar iskolában: Orbán Viktor válságüzemmódba kapcsolt

Orbán Viktor forródróton van a belügyminiszterrel az iskolákat ért fenyegetések miatt. Több iskolában is bombariadó van csütörtök reggel.

Orbán Viktor forródróton van a belügyminiszterrel az iskolákat ért fenyegetések miatt, derül ki a miniszterelnök csütörtök reggeli Facebook-posztjából.

EZ IS ÉRDEKELHET Itt a fenyegető levél: ezt küldték ki rengeteg magyar iskolába, súlyos, ami áll benne Kikerült az a fenyegető levél, amelyet a magyar iskolák kaptak. A szöveg szerint egy muszlim szervezet hirdetett háborút Magyarország ellen.

Több budapesti iskolában is bombariadó van csütörtökön reggel a Telex szerint, köztük több csepeli intézményben is, de érintett az Óbudai Gimnázium is, és Soroksárról is hasonló hírek érkeztek. Borbély Lénárd, Csepel polgármestere a Facebookon erősítette meg a bombariadó hírét.

Bombariadó van a budapesti általános és középiskolákban. Ez a csepeli iskoláinkat is érinti, folyamatosan érkeznek a fenyegető levelek. Várhatóan az iskolákat ki fogják üríteni

- írta.

Frissítés: az ORFK a bombariadókkal kapcsolatban azt közölte, hogy egy helyről származó, hasonló tartalmú elektronikus levél érkezett több oktatási intézménybe csütörtökön reggel. Hozzátették, ezzel kapcsolatban a rendőrség minden szükséges intézkedést megtesz. A rendőrség azt kéri, hogy aki ilyen küldeményt kap, értesítse a hatóságot, és a rendőrség utasításai szerint járjon el.