Ez rengeteg magyar családi anyagi helyzetét változtathatja meg örökre: tényleg sok múlik rajta

175 ezer példányban érkeztek meg a hazai iskolákba a pénzügyi tudatosság fejlesztését támogató Állampolgárok pénzügyei c. munkafüzetek a 8. és 12. évfolyamos diákok számára - olvasható a Pénziránytű Alapítvány sajtóközleményében. Emellett 520 ezer példányt rendeltek az iskolák a pénzügyi és gazdálkodási ismereteket is tartalmazó tankönyvekből és a pénzügyi fejezetekkel kiegészített munkafüzetekből. A pénzügyi műveltség fejlesztését célzó, 10 éve zajló munka eredményeit a PISA pénzügyi műveltség mérés is visszaigazolta.

A jövő héten induló tanév egyik újdonsága, hogy már a 9. osztályos matematika tankönyv is tartalmaz önálló pénzügyi fejezetet. Emellett elkészültek az állampolgári ismeretek tantárgy pénzügyi fejezeteinek tanórai feldolgozását segítő Állampolgárok pénzügyei munkafüzetek interaktív tesztekkel és animációkkal színesített e-learning változatai a 8. és a 12. évfolyamok számára. A kiterjesztett valóság (AR) élményével kiegészített munkafüzeteket augusztus végén minden hazai iskolába ingyenesen eljuttatta a Pénziránytű Alapítvány. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az általános iskolásoknak szóló Küldetések a pénz világában, valamint a középiskolások pénzügyi nevelését segítő Iránytű a pénzügyekhez tankönyvek idén is látványos kiterjesztett valóság megoldásokkal, összesen 38 ezer példányban és frissített multimédiás tartalommal kerülnek az iskolatáskákba. A középiskolai tankönyvet megújult e-learning tananyag támogatja. A mindennapi pénzügyi fejezeteket tartalmazó általános iskolai, 3-8. osztályos matematika- és környezetismeret munkafüzetekből, a 9. osztályos matematika tankönyvből, valamint a 8. és 12. osztályosoknak készült Állampolgári ismeretek tankönyvekből pedig közel 490 ezer példányt rendeltek az iskolák a 2024/2025-ös tanévre. Az alsó tagozatosok pénzügyi nevelését emellett az alapítvány ingyenes társasjátékai is támogatják. Az idősebb korosztályok számára pénzügyi személyiségtesztek, valamint megújult, digitális játékok állnak rendelkezésre. JÓL JÖNNE 2,7 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 676 013 millió forintot igényelnél 84 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 47 769 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 13,10 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 47 901 forintos törlesztőt (THM 13,20%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Idén összesen mintegy 700 ezer kiadvány erősíti a diákok pénzügyi tudását. A 2016 óta a Magyar Nemzeti Bank támogatásából megvalósult tartalomfejlesztés nyomán eddig több mint 3,4 millió ingyenes könyv és munkafüzet segítette a pénzügyi kultúra iskolai fejlesztését. A munka eredményét a PISA 2022 pénzügyi műveltség mérés is visszaigazolta: a magyar 15 éves diákok 492 pontos eredménye jelentősen meghaladta a legutóbbi vizsgálatban résztvevő 20 ország 475 pontos átlagát.

Címlapkép: Getty Images

