2025. szeptember 23. kedd Tekla
23 °C Budapest
Széles légifelvétel egy aszfaltozott vidéki útról, amely lágy, zöld dombok között kanyarog felhős ég alatt. A tájat füves rétek, elszórt fák és bozótos területek keveréke jellemzi, nyugodt és tágas vidéki környezetet sugallva. A k
Utazás

Kettészakad az ország: itt tombol még a nyár, máshol már őszies hűvös jön!

Pénzcentrum
2025. szeptember 23. 07:08

Kedden az ország időjárása kettészakad: míg a délkeleti kétharmadban marad a napos, száraz idő, addig nyugat felől fokozatosan megérkeznek a felhők.

A napsütést egyre erősebben szűrheti a magasszintű felhőzet, és a szél is több helyen megélénkül. Kedd estétől pedig már a Zemplénben fordulhatnak elő erősebb széllökések. A légmozgás kedden fokozatosan délről északira, északkeletire fordul.

Éjszaka többnyire 12–18 fokig hűl le a levegő, de az északi, északkeleti völgyekben ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

A nappali maximumok kedden szélsőséges különbségeket mutatnak: nyugaton, a tartósan felhős vidékeken mindössze 15–23 fok várható, míg a naposabb délkeleten akár 24–32 fokot is mérhetünk.
Címlapkép: Getty Images
