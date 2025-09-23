Kettészakad az ország: itt tombol még a nyár, máshol már őszies hűvös jön!

Kedden az ország időjárása kettészakad: míg a délkeleti kétharmadban marad a napos, száraz idő, addig nyugat felől fokozatosan megérkeznek a felhők.

A napsütést egyre erősebben szűrheti a magasszintű felhőzet, és a szél is több helyen megélénkül. Kedd estétől pedig már a Zemplénben fordulhatnak elő erősebb széllökések. A légmozgás kedden fokozatosan délről északira, északkeletire fordul.

Éjszaka többnyire 12–18 fokig hűl le a levegő, de az északi, északkeleti völgyekben ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

A nappali maximumok kedden szélsőséges különbségeket mutatnak: nyugaton, a tartósan felhős vidékeken mindössze 15–23 fok várható, míg a naposabb délkeleten akár 24–32 fokot is mérhetünk.